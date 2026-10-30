Megszűnik a Novaja Gazeta, az orosz hatóságok ellehetetlenítették a lap működését

Kilakoltatják a szerkesztőséget, leállították az adományokat

Október 29-én vált ismertté, hogy a Novaja Gazetának el kell hagynia moszkvai irodáját, amelynek a belvárosi Potapov közben 29 éven át adott otthont.

A szerkesztőség közlése szerint a kilakoltatásról szóló értesítéssel egy időben az olvasói adományok fogadására szolgáló rendszert is leállították. A lap ezt összehangolt intézkedésként értékelte, és elutasította azt a magyarázatot, hogy a bankok saját belső szabályaik alapján jártak volna el.

A Novaja Gazeta szerint a lépések mögött az orosz állam elnyomó apparátusa áll. A szerkesztőség azt írta, hogy a titkosszolgálatok emberei különböző szervezetekben is jelen vannak, és úgy tekintenek az országra, mintha az a tulajdonuk lenne.

Évek óta fokozódik a nyomás a lapra

A Novaja Gazeta felidézte, hogy az Ukrajna elleni orosz háború kezdete óta egyre nehezebb körülmények között dolgozott. A lap internetes oldalait blokkolták, a hatóságok megvonták a médium működéséhez szükséges regisztrációt, és a szerkesztőség több munkatársát is külföldi ügynöknek minősítették.

Dmitrij Muratov főszerkesztőt, a Nobel-békedíj kitüntetettjét szintén külföldi ügynöknek nyilvánították. A lap csecsenföldi tudósítóját, Jelena Milasinát bántalmazták, Oleg Roldugin újságíró ellen pedig büntetőeljárás indult. A szerkesztőségben és Szergej Szokolov főszerkesztő lakásán is házkutatást tartottak.

A Novaja Gazeta közleményében a lap megszűnését az orosz társadalom és az állam helyzetével kapcsolta össze. A szerkesztőség szerint nem csupán egy újság története ér véget, hanem az is megmutatkozik, milyen következményekkel jár az országban a független vélemények elfojtása.