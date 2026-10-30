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Megszűnik a Novaja Gazeta, az orosz hatóságok ellehetetlenítették a lap működését

38 perce
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Befejezi működését a Novaja Gazeta, miután az orosz hatóságok és titkosszolgálatok nyomást gyakoroltak a szerkesztőségre – jelentette be a lap a honlapján. Az újság november 9-én lekapcsolja szervereit, miután a szerkesztőséget kilakoltatják moszkvai irodájából, és az olvasói adományok fogadására szolgáló rendszer is leállt.
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ukrajnanovaja gazetadmitrij muratovszerkesztőség

„Megöltek minket. November 9-én leoltjuk a fényeket a házunkban, ahol 30 éven át éltünk, lekapcsoljuk a szervereket, és távozunk. Az újság többé nem létezik” – közölte a Novaja Gazeta szerkesztősége.

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A lap szerint az orosz állam és a titkosszolgálatok összehangolt lépései tették lehetetlenné a további munkát. A szerkesztőség úgy fogalmazott, hogy három évtizedes történetük az utcán, megélhetési források nélkül, az elnyomástól való folyamatos fenyegetettség közepette ér véget.

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Kilakoltatják a szerkesztőséget, leállították az adományokat

Október 29-én vált ismertté, hogy a Novaja Gazetának el kell hagynia moszkvai irodáját, amelynek a belvárosi Potapov közben 29 éven át adott otthont.

A szerkesztőség közlése szerint a kilakoltatásról szóló értesítéssel egy időben az olvasói adományok fogadására szolgáló rendszert is leállították. A lap ezt összehangolt intézkedésként értékelte, és elutasította azt a magyarázatot, hogy a bankok saját belső szabályaik alapján jártak volna el.

A Novaja Gazeta szerint a lépések mögött az orosz állam elnyomó apparátusa áll. A szerkesztőség azt írta, hogy a titkosszolgálatok emberei különböző szervezetekben is jelen vannak, és úgy tekintenek az országra, mintha az a tulajdonuk lenne.

Évek óta fokozódik a nyomás a lapra

A Novaja Gazeta felidézte, hogy az Ukrajna elleni orosz háború kezdete óta egyre nehezebb körülmények között dolgozott. A lap internetes oldalait blokkolták, a hatóságok megvonták a médium működéséhez szükséges regisztrációt, és a szerkesztőség több munkatársát is külföldi ügynöknek minősítették.

Dmitrij Muratov főszerkesztőt, a Nobel-békedíj kitüntetettjét szintén külföldi ügynöknek nyilvánították. A lap csecsenföldi tudósítóját, Jelena Milasinát bántalmazták, Oleg Roldugin újságíró ellen pedig büntetőeljárás indult. A szerkesztőségben és Szergej Szokolov főszerkesztő lakásán is házkutatást tartottak.

A Novaja Gazeta közleményében a lap megszűnését az orosz társadalom és az állam helyzetével kapcsolta össze. A szerkesztőség szerint nem csupán egy újság története ér véget, hanem az is megmutatkozik, milyen következményekkel jár az országban a független vélemények elfojtása.

A közleményben az orosz alkotmány 29. cikkére is hivatkoztak, amely tiltja a cenzúrát. A lap szerint a hatóságok intézkedései ellentmondanak ennek az alapelvnek.

2022-ben már megszűnt a nyomtatott kiadás

A Novaja Gazeta 2022-ben, az Ukrajna elleni orosz invázió megindulása után függesztette fel nyomtatott kiadását. Ugyanabban az évben a moszkvai Baszmannyij kerületi bíróság megvonta a lap médiumként való nyilvántartásba vételét.

A szerkesztőség helyzetét tovább nehezítette, hogy 2026 szeptemberében a Novaja Gazetát is külföldi ügynöknek minősítették. A mostani bejelentés alapján a lap november 9-én az online működését is befejezi.

A szerkesztőség a közlemény végén köszönetet mondott azoknak, akik az évek során figyelemmel kísérték munkájukat: „Köszönjük mindenkinek, aki meghallott minket.”

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