„Csak sírni szeretnék” – így emlékeznek a túlélők és az áldozatok családtagjai a három évvel ezelőtti izraeli támadásra

A támadás 2023. október 7-én, helyi idő szerint 6:30 körül kezdődött: a Hamász először rakétákat lőtt ki Izraelre, majd fegyveresek törtek be a határon át.

„Csak sírni szeretnék” - így emlékeznek a túlélők és az áldozatok családtagjai az három évvel ezelőtti, október 7-i izraeli támadásra

„Csak sírni szeretnék”

Keith Siegel a Hamász fogságában töltött óráinak nagy részét Gázában azzal töltötte. A 2023. október 7. után történt események mélyen bevésődtek emlékezetébe. 484 napon át megjegyzett minden helyet, ahol fogva tartották, az átszállítások dátumait, valamint minden olyan támadást és megaláztatást, amelyet elszenvedett vagy szemtanúja volt.

Célja az volt, hogy olyan információkat tároljon, amelyek segíthetnek az izraeli erőknek más túszok kiszabadításában, ha őt szabadon engedik, hogy nyomon kövesse az időt, ahogy a napok eltelnek, és hogy el tudja mesélni a családjának, mi történt vele. Most már testileg szabad, de az emlékektől nem tud megszabadulni.

„Egyfajta kettős életet élek” – mondta a férfi egy interjúban, amelyet a The Guardian idézett. „Egy részét itt töltöm, egy részét pedig Gázában. Nagyon nehéz szavakba önteni, milyen is volt valójában.”

Siegel és felesége, Aviva, azon 251 ember között voltak, akiket Izrael történelmének legpusztíóbb napján fogtak el és vittek Gázába, amikor a Hamasz fegyveresei átlépték a határt, hogy támadási hullámot indítsanak kibucok, határvárosok, katonai bázisok és a Nova zenei fesztivál ellen.

Ami velem történt Gázában, ami Keith-szel történt Gázában, az állandóan ott van

– mondta Aviva. Hozzátette:

Megértem, hogy ez egy gyógyulási folyamat. Mindig vannak dolgok, amelyek eszembe juttatják, és ha nem jut eszembe, akkor ő emlékeztet rá. Ha éppen ebédet főzök vagy teát készítek, és hátrafordulok, és látom, hogy Keithnek könnyek gyűlnek a szemébe, mert épp olvasott valamit, vagy csak visszaemlékezett.

Israel: At the Nova Festival site, where young people were killed and 48 were abducted by Hamas during the October 7, 2023 attack. #novafestival #israel #7Oct https://t.co/lGkFmNwqf9 — Preeti Sompura (@sompura_preeti) October 6, 2026

A Nova fesztivál helyszínén is megemlékezések zajlanak

A Re’im közelében megrendezett Nova fesztivál a gázai határtól körülbelül 3 mérföldre zajlott, ahonnan a Hamasz fegyveresei motoros siklóernyőket és teherautókat használtak a hajnali támadás végrehajtásához. A Hamász vezette fegyveresek 378 embert megöltek és 44 másikat túszul ejtettek.