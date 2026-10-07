„Csak sírni szeretnék” – így emlékeznek a túlélők és az áldozatok családtagjai a három évvel ezelőtti izraeli támadásra

A támadás 2023. október 7-én, helyi idő szerint 6:30 körül kezdődött: a Hamász először rakétákat lőtt ki Izraelre, majd fegyveresek törtek be a határon át.
„Csak sírni szeretnék”
Keith Siegel a Hamász fogságában töltött óráinak nagy részét Gázában azzal töltötte. A 2023. október 7. után történt események mélyen bevésődtek emlékezetébe. 484 napon át megjegyzett minden helyet, ahol fogva tartották, az átszállítások dátumait, valamint minden olyan támadást és megaláztatást, amelyet elszenvedett vagy szemtanúja volt.
Célja az volt, hogy olyan információkat tároljon, amelyek segíthetnek az izraeli erőknek más túszok kiszabadításában, ha őt szabadon engedik, hogy nyomon kövesse az időt, ahogy a napok eltelnek, és hogy el tudja mesélni a családjának, mi történt vele. Most már testileg szabad, de az emlékektől nem tud megszabadulni.
„Egyfajta kettős életet élek” – mondta a férfi egy interjúban, amelyet a The Guardian idézett. „Egy részét itt töltöm, egy részét pedig Gázában. Nagyon nehéz szavakba önteni, milyen is volt valójában.”
Siegel és felesége, Aviva, azon 251 ember között voltak, akiket Izrael történelmének legpusztíóbb napján fogtak el és vittek Gázába, amikor a Hamasz fegyveresei átlépték a határt, hogy támadási hullámot indítsanak kibucok, határvárosok, katonai bázisok és a Nova zenei fesztivál ellen.
Ami velem történt Gázában, ami Keith-szel történt Gázában, az állandóan ott van
– mondta Aviva. Hozzátette:
Megértem, hogy ez egy gyógyulási folyamat. Mindig vannak dolgok, amelyek eszembe juttatják, és ha nem jut eszembe, akkor ő emlékeztet rá. Ha éppen ebédet főzök vagy teát készítek, és hátrafordulok, és látom, hogy Keithnek könnyek gyűlnek a szemébe, mert épp olvasott valamit, vagy csak visszaemlékezett.
A Nova fesztivál helyszínén is megemlékezések zajlanak
A Re’im közelében megrendezett Nova fesztivál a gázai határtól körülbelül 3 mérföldre zajlott, ahonnan a Hamasz fegyveresei motoros siklóernyőket és teherautókat használtak a hajnali támadás végrehajtásához. A Hamász vezette fegyveresek 378 embert megöltek és 44 másikat túszul ejtettek.
Miközben a gyászolók a Nova helyszínén rótták le tiszteletüket az áldozatok előtt, az AFP arról számolt be, hogy a határon túl, Gázában hangos robbanások hallatszottak, miközben az izraeli hadsereg újabb csapásokat hajtott végre, annak ellenére, hogy tavaly októberben tűzszünetet hirdettek a palesztin területeken.
Katia Zohar, akinek 23 éves lánya, Bar Zohar meghalt, a támadás reggelét annak a percnek nevezte, amely örökre megváltoztatta az életüket.
„Sajnos mindenre emlékszem” – mondta Zohar az AFP hírügynökségnek. „Az a pillanat, amikor felhívott, hogy menjek érte, mert rakéták repülnek a levegőben. Aztán a második alkalom, amikor az útról hívott, és sikoltozva mondta, hogy rá lőnek.”
Az 53 éves Anna Davitashvili azzal tisztelgett 25 éves legidősebb fia, Shaun előtt, aki barátaival együtt életét vesztette a fesztiválon, hogy lejátszotta azt a techno zeneszámot, amelyre a bulizók táncoltak, amikor a támadás elkezdődött.
„Érzem, hogy itt van velem, rettenetesen sajnálom, hogy nem tudtam megmenteni, nem tudtam segíteni neki, hogy kijusson ebből a mészárlásból” – mondta.
Vitatottak az október 7-i támadás körülményei
A támadás okairól és az arról szóló előzetes figyelmeztetésről ma is vita folyik. A Moszad saját vizsgálata megállapította, hogy a titkosszolgálat „nem adott olyan figyelmeztetést, amely megakadályozhatta volna a mészárlást”, noha több ország is állítja, jelezték Izraelnek egy esetleges terrortámadás lehetőségét. Az IDF Nova-vizsgálata szerint a környéken egyetlen katonai egységet sem tájékoztattak a fesztiválról, és a támadás után órákig nem érkezett szervezett katonai erő.
Az évfordulón a biztonsági készültség fokozott. Az izraeli Nemzetbiztonsági Tanács figyelmeztetett, hogy az Irán által vezetett szervezetek és a Hamász mérföldkőnek tekintik a dátumot. Az állami megemlékezést október 5-én tartották a Herzl-hegyen, ahol Netanyahu azt mondta: „Soha nem békülünk meg ezzel a szörnyű bűnnel”, és nem lesz megbocsátás. Az október 7-i megemlékezéseket a Nova-közösség és a Kumu tartja.
Az áldozatok és túszok családtagjai válaszokat követelnek
Izraelben a kormányellenes tüntetők vörös festékkel töltötték meg a tel-avivi Dizengoff-szökőkutat az országszerte zajló emlékező és tiltakozó események részeként, amelyek során független állami vizsgálatot követelnek az október 7-i támadáshoz vezető mulasztások ügyében, és elszámoltatást követelnek.
Az áldozatok és túszok családtagjai a Knesszet előtt is összegyűltek, hogy egy perces néma csenddel emlékezzenek az áldozatokra. A demonstrálók azzal vádolják a kormányt, hogy magára hagyta a három évvel ezelőtti Hamasz-támadásban érintetteket.
Gal Goren, akinek szülei, Avner és Maya 2023. október 7-én vesztették életüket, beszédet mondott az izraeli parlament előtt tüntetőknek.
Hogyan lehet leírni három évnyi vágyakozást? Hogyan lehet beszélni 1097 napról, amelyek valójában egy soha véget nem érő nap? Mit lehet mondani három évnyi bűntudatról, szégyenről és megbánásról?
– mondta az izraeli Haaretzújság szerint.
Az IDF jelentése szerint 2023. október 7-én mintegy 6000 gázai határátlépés történt írt, 119 ponton tört be Izraelbe a Hamász. A milicisták közül csaknem négyezren korábbi Nukhba elitkatonák voltak, a többiek civilek és más fegyveresek.
Az áldozatok száma meghaladta az ezret, ebből legalább 828 civil volt, köztük 36 gyermek és 71 külföldi állampolgár. A Nova zenei fesztiválon az IDF vizsgálata szerint 378 ember halt meg, 44-et elraboltak. A támadás során a Hamász összesen 251 embert hurcolt Gázába. A The Jewish Independent szerint közülük 83-an nem tértek haza élve, az utolsó túsz holtteste 2026 januárjában ért haza.
Izrael válasza a háború kihirdetése volt. A gázai egészségügyi minisztérium szerint a háború kezdete óta 74 228 palesztin halt meg, és 175 188 sebesült meg, a 2025. október 10-i tűzszünet óta pedig 1445 embert ölt meg izraeli támadás.
Donald Trump 2025 szeptemberében húszpontos tervet mutatott be a háború lezárására, amelynek eredményeként 2025. október 10-én tűzszünet lépett életbe, és a túszok, több ütemben, hazatérhettek.