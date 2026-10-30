Washingtoni aláírás, brüsszeli távolmaradás: mit mondhatott Orbán Anita az amerikaiaknak a Salis-ügyről?

Orbán Anita csütörtökön, az eredetileg keddre tervezett találkozó elhalasztását követően végül Washingtonban egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Mint az Origo megírta, a felek két együttműködési megállapodást írtak alá: az egyik az energetikai infrastruktúra fejlesztéséről, a másik a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos bűnüldözési együttműködésről és információcseréről szól. Utóbbi kapcsán fogalmazott meg súlyos kérdéseket Orbán Balázs.
Orbán Anita washingtoni megállapodását a Salis-üggyel állította szembe Orbán Balázs
Orbán Balázs felidézte, hogy az Európai Parlament 2025. októberében mindössze egyetlen szavazat különbséggel döntött Ilaria Salis mentelmi jogának fenntartásáról. A 2023-as budapesti antifatámadások egyik vádlottjával szemben így továbbra sem folytatódhat a magyarországi büntetőeljárás. A politikus arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter akkor saját bevallása szerint nem vett részt a szavazáson, a Tisza Párt többi EP-képviselőjét pedig tartózkodásra vagy a szavazástól való távolmaradásra kérte.
Az Origo korábban beszámolt róla, hogy a Salis mentelmi jogának fenntartását támogató javaslat 306 igen és 305 nem szavazattal ment át az Európai Parlamentben. Orbán Balázs szerint ezért különösen visszás, hogy a Tisza-kormány most éppen a szélsőséges politikai erőszakkal szembeni fellépésről köt megállapodást Washingtonban.
Mekkora arcátlanság kell ahhoz, hogy Orbán Anita Washingtonban az amerikai külügyminiszter szemébe mosolyogva írjon alá egy megállapodást a szélsőbaloldali terrorizmus elleni fellépésről, miközben saját miniszterelnöke tudatosan távol maradt attól a szavazástól, amelyen egyetlen vokson múlt, hogy Ilaria Salis mentelmi joga megmaradjon?”
– tette fel a kérdést.
A politikus azt is hangsúlyozta, hogy a budapesti támadásokhoz kötött Antifa Ost szervezetet az Egyesült Államok terrorszervezetté nyilvánította.
Maja T. ügyét is felhozta
Orbán Balázs Maja T. esetét is szóba hozta, akit szintén a 2023-as budapesti támadások miatt ítéltek el Magyarországon. A másodfokú bíróság szeptemberben nyolcról hét évre enyhítette a német állampolgár büntetését, ezt követően pedig megkezdődtek a Németországba történő átszállításának előkészületei. Orbán Balázs szerint kérdéses, milyen garanciák biztosítják a büntetés tényleges végrehajtását, és nem vezethet-e az átszállítás idő előtti szabaduláshoz.
A politikus bejegyzése végén ismét a washingtoni tárgyalásra tért vissza, és azt firtatta, vajon az amerikai fél teljes képet kapott-e a magyar kormány korábbi döntéseiről.
Mit mondtak az amerikaiaknak? Azt is elárulták, hogy Magyar Péter nem szavazott Salis mentelmi jogának felfüggesztésére? Vagy ezt a kínos részletet inkább elhallgatták?”
– kérdezte.
Orbán Balázs szerint a diplomáciai megállapodások önmagukban nem pótolják az egyenes beszédet. A politikus szerint a Tisza-kormánynak választ kellene adnia arra, miként egyezteti össze a szélsőbaloldali erőszakkal szembeni nemzetközi fellépés támogatását Magyar Péter korábbi, Salis mentelmi jogával kapcsolatos álláspontjával.