Washingtoni aláírás, brüsszeli távolmaradás: mit mondhatott Orbán Anita az amerikaiaknak a Salis-ügyről?

Orbán Anita csütörtökön, az eredetileg keddre tervezett találkozó elhalasztását követően végül Washingtonban egyeztetett Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Mint az Origo megírta, a felek két együttműködési megállapodást írtak alá: az egyik az energetikai infrastruktúra fejlesztéséről, a másik a radikális szervezetek által elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatos bűnüldözési együttműködésről és információcseréről szól. Utóbbi kapcsán fogalmazott meg súlyos kérdéseket Orbán Balázs.

Orbán Anita Washingtonban Marco Rubióval írt alá együttműködési megállapodásokat, Orbán Balázs pedig a Salis-üggyel kapcsolatban kérte számon a Tisza-kormányt (Fotó: Borsos Mátyás / Orbán Anita/ Facebook)

Orbán Anita washingtoni megállapodását a Salis-üggyel állította szembe Orbán Balázs

Orbán Balázs felidézte, hogy az Európai Parlament 2025. októberében mindössze egyetlen szavazat különbséggel döntött Ilaria Salis mentelmi jogának fenntartásáról. A 2023-as budapesti antifatámadások egyik vádlottjával szemben így továbbra sem folytatódhat a magyarországi büntetőeljárás. A politikus arra emlékeztetett, hogy Magyar Péter akkor saját bevallása szerint nem vett részt a szavazáson, a Tisza Párt többi EP-képviselőjét pedig tartózkodásra vagy a szavazástól való távolmaradásra kérte.

Az Origo korábban beszámolt róla, hogy a Salis mentelmi jogának fenntartását támogató javaslat 306 igen és 305 nem szavazattal ment át az Európai Parlamentben. Orbán Balázs szerint ezért különösen visszás, hogy a Tisza-kormány most éppen a szélsőséges politikai erőszakkal szembeni fellépésről köt megállapodást Washingtonban.

Mekkora arcátlanság kell ahhoz, hogy Orbán Anita Washingtonban az amerikai külügyminiszter szemébe mosolyogva írjon alá egy megállapodást a szélsőbaloldali terrorizmus elleni fellépésről, miközben saját miniszterelnöke tudatosan távol maradt attól a szavazástól, amelyen egyetlen vokson múlt, hogy Ilaria Salis mentelmi joga megmaradjon?”

– tette fel a kérdést.

A politikus azt is hangsúlyozta, hogy a budapesti támadásokhoz kötött Antifa Ost szervezetet az Egyesült Államok terrorszervezetté nyilvánította.

Maja T. ügyét is felhozta

Orbán Balázs Maja T. esetét is szóba hozta, akit szintén a 2023-as budapesti támadások miatt ítéltek el Magyarországon. A másodfokú bíróság szeptemberben nyolcról hét évre enyhítette a német állampolgár büntetését, ezt követően pedig megkezdődtek a Németországba történő átszállításának előkészületei. Orbán Balázs szerint kérdéses, milyen garanciák biztosítják a büntetés tényleges végrehajtását, és nem vezethet-e az átszállítás idő előtti szabaduláshoz.