Orbán Anita: Ma tárgyalja az ukrán parlament a magyar kisebbség oktatási jogait megerősítő törvényt

Az ukrán parlament, a Rada ma tárgyalja a magyar kisebbség oktatási jogait megerősítő törvényt. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatást, illetve a kisebbségi iskolák jogi biztonságát szavatoló vállalásait – jelentette ki a magyar külügyminiszter Luxembourgban hétfőn.

A tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően azzal összefüggésben, hogy az ukrán parlament vitát tart hétfőn és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról, Orbán Anita magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta: „várjuk a híreket Kijevből”.

Magyarország a kétoldalú kormányközi gazdasági vegyes bizottság oktatási alcsoportjában a kárpátaljai kisebbségi szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel fogja kísérni a vonatkozó ukrán törvénynek megvalósítását

– hívta fel a figyelmet a magyar diplomácia vezetője.

Orbán Anita nagyon várja a kijevi híreket

Fotó: (Forrás: Facebook)

Ukrajna korlátozza magyar kisebbség jogait

Ukrajna és Magyarország között komoly feszültséget okoz a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati és oktatási jogainak korlátozása. 2026 júniusában hivatalos szakértői szintű megállapodás született a két ország között a kisebbségi jogok rendezéséről. Kijev elfogadott egy 11 pontos feltételrendszert. Ezt követően Magyar Péter kormánya 2026 októberében zöld utat adott az ukrán EU-csatlakozási tárgyalások újabb technikai szakaszainak.