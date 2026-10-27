Újabb fordulat: Amerikából egyelőre nem erősítették meg, hogy Marco Rubio egyáltalán fogadja Orbán Anitát

Kérdésessé vált, hogy egyáltalán találkozhat-e Orbán Anita Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel Washingtonban – hívta fel a figyelmet az Economx. A hírportál megkereste az amerikai külügyminisztériumot, ahol konkrétan arra kérdeztek rá, egyeztettek-e már új időpontot; valóban a hét második felében kerülhet-e sor a találkozóra; valamint továbbra is fennáll-e egyáltalán a Rubio–Orbán egyeztetés terve.

Kérdésessé vált, hogy egyáltalán találkozhat-e Orbán Anita Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel Washingtonban (Forrás: Facebook)

Az amerikai külügy azonban nem adott megerősítést arra, hogy Marco Rubio és Orbán Anita elhalasztott találkozóját a hét későbbi részében valóban megtartják. Arra sem kaptak idézhető választ, hogy az amerikai fél egyeztetett-e már új időpontot a magyar külügyminiszterrel, illetve kizárólag Rubio programváltozása állt-e a keddi találkozó elmaradásának hátterében.

Orbán Anita viszontagságai a mémgyárakat is beindították

Ahogy arról az Origo is beszámolt, a találkozót eredetileg keddre tervezték, ám a magyar külügyminiszter tájékoztatása szerint az amerikai fél kérésére a hét második felére halasztották. Marco Rubio ugyanis ezen a napon Donald Trump amerikai elnököt kíséri texasi útján. Az Economx felhívta a figyelmet arra is, Marco Rubio október 27-i programjában már nem szerepel Orbán Anita neve, az viszont igen, hogy az amerikai külügyminiszter Donald Trump elnököt kíséri texasi útján. A Külügyminisztérium a napi program mellett arra is figyelmeztet, hogy az változhat.

Eközben Orbán Anita amerikai viszontagságai beindították a mémgyárakat, a legjobb alkotásokat itt gyűjtöttük össze.