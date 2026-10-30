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Illegális migráció és terrorizmus: tárgyalást folytatott Orbán Anita az Egyesült Államokkal

9 perce
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Az illegális migráció elleni fellépés, a terrorizmus és a bűnüldözési együttműködés is napirendre került egy magas szintű magyar–amerikai egyeztetésen. Orbán Anita külügyminiszter 2026. október 30-án, pénteken Markwayne Mullin amerikai belbiztonsági miniszterrel tárgyalt, és a két ország biztonsági együttműködésének megerősítéséről számolt be.
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Orbán Anita külügyminiszter pénteken Markwayne Mullinnal, az Egyesült Államok belbiztonsági miniszterével tárgyalt. A magyar-amerikai egyeztetés középpontjában az illegális migráció elleni fellépés, a bűnüldözés és a terrorizmus elleni küzdelem állt.

Orbán Anita, 14 September 2026, Hungary, Budapest: Anita Orban, Hungarys Minister of Foreign Affairs and Deputy Prime Minister, speaks at a press conference with German Foreign Minister Wadephul following their meeting at the Ministry of Foreign Affairs. This is German Foreign Minister Wadephuls first visit to the Hungarian capital, Budapest, since the change in government this spring. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa (Photo by BERND VON JUTRCZENKA / dpa Picture-Alliance via AFP)
Orbán Anita Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA

Orbán Anita az Egyesült Államok politikusaival tárgyalt

Orbán Anita Facebook-bejegyzésében számolt be a tárgyalásról, amelyen a két ország biztonsági együttműködésének megerősítéséről egyeztettek.

A tárgyalás során megerősítettük a két ország együttműködését az illegális migráció elleni küzdelemben, bűnüldözési együttműködésben és információcserében, illetve a terrorizmus elleni küzdelemben

– közölte a magyar külügyminiszter.

Orbán Anita bejelentette: ebben egyeztek meg Marco Rubióval

A keddi elhalasztott időpont után Orbán Anita csütörtökön találkozott Marco Rubióval. Magyarország külügyminisztere elárulta, hogy két fontos együttműködési megállapodást írtak alá.

 

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