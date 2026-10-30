Illegális migráció és terrorizmus: tárgyalást folytatott Orbán Anita az Egyesült Államokkal

Orbán Anita külügyminiszter pénteken Markwayne Mullinnal, az Egyesült Államok belbiztonsági miniszterével tárgyalt. A magyar-amerikai egyeztetés középpontjában az illegális migráció elleni fellépés, a bűnüldözés és a terrorizmus elleni küzdelem állt.
Orbán Anita az Egyesült Államok politikusaival tárgyalt
Orbán Anita Facebook-bejegyzésében számolt be a tárgyalásról, amelyen a két ország biztonsági együttműködésének megerősítéséről egyeztettek.
A tárgyalás során megerősítettük a két ország együttműködését az illegális migráció elleni küzdelemben, bűnüldözési együttműködésben és információcserében, illetve a terrorizmus elleni küzdelemben
– közölte a magyar külügyminiszter.
Orbán Anita bejelentette: ebben egyeztek meg Marco Rubióval
A keddi elhalasztott időpont után Orbán Anita csütörtökön találkozott Marco Rubióval. Magyarország külügyminisztere elárulta, hogy két fontos együttműködési megállapodást írtak alá.