Illegális migráció és terrorizmus: tárgyalást folytatott Orbán Anita az Egyesült Államokkal

Orbán Anita külügyminiszter pénteken Markwayne Mullinnal, az Egyesült Államok belbiztonsági miniszterével tárgyalt. A magyar-amerikai egyeztetés középpontjában az illegális migráció elleni fellépés, a bűnüldözés és a terrorizmus elleni küzdelem állt.

Orbán Anita Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA

Orbán Anita az Egyesült Államok politikusaival tárgyalt

Orbán Anita Facebook-bejegyzésében számolt be a tárgyalásról, amelyen a két ország biztonsági együttműködésének megerősítéséről egyeztettek.

A tárgyalás során megerősítettük a két ország együttműködését az illegális migráció elleni küzdelemben, bűnüldözési együttműködésben és információcserében, illetve a terrorizmus elleni küzdelemben

– közölte a magyar külügyminiszter.

Orbán Anita bejelentette: ebben egyeztek meg Marco Rubióval

A keddi elhalasztott időpont után Orbán Anita csütörtökön találkozott Marco Rubióval. Magyarország külügyminisztere elárulta, hogy két fontos együttműködési megállapodást írtak alá.