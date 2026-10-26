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orbán anita

Váratlan bejelentést tett Orbán Anita

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Facebook-oldalán jelentette be a külügyminiszter, hogy kedden Washingtonba utazik. Orbán Anita holnap Marco Rubioval tárgyal.
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orbán anitawashingtonkülügyminiszter

— Holnap Washingtonban Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tárgyalok – írta Facebook-oldalán a külügyminiszter.

Váratlan bejelentést tett Orbán Anita Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA
Váratlan bejelentést tett Orbán Anita Fotó: BERND VON JUTRCZENKA / DPA
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Marco Rubio februárban Budapesten járt és Orbán Viktorral találkozott. Magyar Péter az Orbán-Rubio találkozó kapcsán úgy fogalmazott: „szívesen látjuk Marco Rubiót október 23-án is Budapesten, de akkor már egy másik Orbán fogja őt fogadni”, ám végül Rubio sem élt a meghívás adta lehetőséggel. 

 

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