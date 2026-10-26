Váratlan bejelentést tett Orbán Anita

Marco Rubio februárban Budapesten járt és Orbán Viktorral találkozott. Magyar Péter az Orbán-Rubio találkozó kapcsán úgy fogalmazott: „szívesen látjuk Marco Rubiót október 23-án is Budapesten, de akkor már egy másik Orbán fogja őt fogadni”, ám végül Rubio sem élt a meghívás adta lehetőséggel.