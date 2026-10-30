A francia külügyminiszter szerint az ENSZ-főtitkári tisztség nem lehet vigaszdíj Orbán Viktornak

Franciaország nem támogatja, hogy Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára – jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a szenátusban. A tárcavezető egy lehetséges jelölésre vonatkozó kérdésre válaszolt, és határozottan elutasította a volt magyar kormányfő kinevezését. Nyilatkozatának különös súlyt ad, hogy Franciaország vétójoggal rendelkező állandó tag az ENSZ Biztonsági Tanácsában.
Orbán Viktor esetleges jelölését már előre elutasítja Párizs
A francia külügyminisztérium által közzétett beszámoló szerint Barrot úgy fogalmazott:
az ENSZ-főtitkári tisztség nem lehet „vigaszdíj” egy választáson vereséget szenvedett politikusnak.
Megszólalásába a francia belpolitikát is bevonta, felidézve, hogy Marine Le Pen személyesen utazott Budapestre Orbán Viktor kampányának támogatására.
Barrot szerint a következő főtitkár feladata a világszervezet tekintélyének megerősítése, Franciaország pedig nem fogadhatja el az ENSZ meggyengítését vagy megbénítását. A nemzetközi együttműködés jelentőségét a háborúkkal, a mesterséges intelligencia kockázataival, a klímaváltozással és a járványokkal indokolta.
A külügyminiszter az ENSZ reformját is sürgette, egyebek mellett a Biztonsági Tanács állandó tagjait megillető vétójog korlátozását szorgalmazva.
Franciaország megakadályozhatná az ajánlást
A francia álláspontnak a főtitkár kiválasztásában közvetlen jelentősége lehet. Ahogy a Világgazdaság ismertette, az ENSZ-főtitkár személyére először a Biztonsági Tanács tesz ajánlást, majd erről a közgyűlés dönt.
A Biztonsági Tanács öt állandó tagja – az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság – közül bármelyik megvétózhatja az ajánlást.
Egy francia vétó tehát önmagában is megakaszthatná Orbán Viktor esetleges jelölésének továbbvitelét.
Barrot ugyanakkor nem jelentett be konkrét vétódöntést: a lehetséges kinevezés elutasítását tette világossá.
Magyar Péter és Donald Tusk is támadta a felvetést
Az esetleges jelölésről szóló sajtóhírre Magyar Péter a cseh kormányfővel közösen tartott prágai sajtótájékoztatóján reagált. A magyar miniszterelnök azt mondta: aki tönkre akarja tenni az ENSZ-t, annak Orbán Viktor tökéletes jelölt lenne. Donald Tusk lengyel kormányfő szintén gúnyosan fogadta a felvetést. Egy korábbi, Orbán Viktor európai bizottsági elnökjelöltségéről szóló szóbeszédhez hasonlította, és nevetségesnek nevezte. Az ukrán külügyminiszter pedig a volt magyar kormányfő „mesteri vétózási és zsarolási képességeit” emlegette.
Alekszandr Alimov orosz külügyminiszter-helyettes más oldalról közelítette meg a kérdést. Közlése szerint Orbán Viktor technikailag még jelölhető, mert a határidő nem járt le, ugyanakkor sem az Egyesült Államok, sem Kína, sem Oroszország nem fogja jelölni. Úgy fogalmazott: ha a sajtóhír igaz, a kezdeményezőknek olyan államot kell találniuk, amely vállalja a jelölést.
Német támogatás Orbán Viktornak
Petr Bystron cseh származású német jobboldali politikus, az Alternatíva Németországért (Alternative für Deutschland – AfD) párt tagja – aki 2017 óta képviselő a Bundestagban, és a párt külpolitikai szakértőjeként és a külügyi bizottság tagjaként vált ismertté – pedig közösségi oldalán ezt írta:
„Orbánt az ENSZ élére! Médiaértesülések szerint a Trump-kormányzat Orbánt támogatja az ENSZ főtitkári posztjára. Oroszország és Kína is támogathatja őt. Mi azt mondjuk: nagyszerű ötlet! Több diplomácia, több béke – Tegyük újra naggyá a világot!"