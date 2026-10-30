A francia külügyminiszter szerint az ENSZ-főtitkári tisztség nem lehet vigaszdíj Orbán Viktornak

Franciaország nem támogatja, hogy Orbán Viktor legyen az ENSZ következő főtitkára – jelentette ki Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a szenátusban. A tárcavezető egy lehetséges jelölésre vonatkozó kérdésre válaszolt, és határozottan elutasította a volt magyar kormányfő kinevezését. Nyilatkozatának különös súlyt ad, hogy Franciaország vétójoggal rendelkező állandó tag az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

Kiderült, hogy Franciaország nem támogatja Orbán Viktor ENSZ-főtitkári kinevezését (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

Orbán Viktor esetleges jelölését már előre elutasítja Párizs

A francia külügyminisztérium által közzétett beszámoló szerint Barrot úgy fogalmazott:

az ENSZ-főtitkári tisztség nem lehet „vigaszdíj” egy választáson vereséget szenvedett politikusnak.

Megszólalásába a francia belpolitikát is bevonta, felidézve, hogy Marine Le Pen személyesen utazott Budapestre Orbán Viktor kampányának támogatására.

Barrot szerint a következő főtitkár feladata a világszervezet tekintélyének megerősítése, Franciaország pedig nem fogadhatja el az ENSZ meggyengítését vagy megbénítását. A nemzetközi együttműködés jelentőségét a háborúkkal, a mesterséges intelligencia kockázataival, a klímaváltozással és a járványokkal indokolta.

A külügyminiszter az ENSZ reformját is sürgette, egyebek mellett a Biztonsági Tanács állandó tagjait megillető vétójog korlátozását szorgalmazva.

Franciaország megakadályozhatná az ajánlást

A francia álláspontnak a főtitkár kiválasztásában közvetlen jelentősége lehet. Ahogy a Világgazdaság ismertette, az ENSZ-főtitkár személyére először a Biztonsági Tanács tesz ajánlást, majd erről a közgyűlés dönt.

A Biztonsági Tanács öt állandó tagja – az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság – közül bármelyik megvétózhatja az ajánlást.

Egy francia vétó tehát önmagában is megakaszthatná Orbán Viktor esetleges jelölésének továbbvitelét.

Barrot ugyanakkor nem jelentett be konkrét vétódöntést: a lehetséges kinevezés elutasítását tette világossá.

Magyar Péter és Donald Tusk is támadta a felvetést

Az esetleges jelölésről szóló sajtóhírre Magyar Péter a cseh kormányfővel közösen tartott prágai sajtótájékoztatóján reagált. A magyar miniszterelnök azt mondta: aki tönkre akarja tenni az ENSZ-t, annak Orbán Viktor tökéletes jelölt lenne. Donald Tusk lengyel kormányfő szintén gúnyosan fogadta a felvetést. Egy korábbi, Orbán Viktor európai bizottsági elnökjelöltségéről szóló szóbeszédhez hasonlította, és nevetségesnek nevezte. Az ukrán külügyminiszter pedig a volt magyar kormányfő „mesteri vétózási és zsarolási képességeit” emlegette.