Orbán Viktor: Az igaz barátok a nehézségek idején még jobb barátokká válnak

– Nagyon boldog vagyok, hogy vendégül láthatom Orbán Viktort, a barátomat, a testvéremet. Jól fogjuk érezni magunkat itt, az apám házában – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Aleksandar Vucic. A volt szerb köztársasági elnök jelezte, annak ellenére, hogy mindketten nemrég veszítettek választást, „nem veszítették el a méltóságukat, a büszkeségüket és a hitüket”.

Orbán Viktor és Aleksandar Vucic közös videóval jelentkeztek

Fotó: AFP

– A barátok mindig barátok maradnak – jelentette ki Orbán Viktor. Majd hangsúlyozta:

az igaz barátok a nehézségek idején még jobb barátokká válnak.

A korábbi magyar miniszterelnök azt is megjegyezte a korábbi szerb elnöknek, hogy biztos lehet abban, hogy mindig mellette fog állni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kapcsolatuk többről szólt, mint a barátság, ugyanis nagy teljesítményük volt, hogy fejlesztették a kapcsolatotokat és a testvériességet Magyarország és Szerbia között.

Виктор и ја. Прича пријатеља. https://t.co/kJsPLm8Ood — Александар Вучић (@avucic) October 31, 2026

Amint arról beszámoltunk, múlt vasárnap Szerbiában az előrehozott parlamenti választáson Aleksandar Vucic és a Szerb Haladó Párt ellenfele, az Egyetemista Lista szerezte meg a legtöbb szavazatot, mintegy 53 százalékkal nyertek. Aleksandar Vucic pártja a lista második helyen végzett 39 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy 14 év után először nem a Szerb Haladó Párt fogja kormányozni az országot. A volt szerb köztársasági elnök elismerte a vereséget.