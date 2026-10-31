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Orbán Viktor: Az igaz barátok a nehézségek idején még jobb barátokká válnak

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Aleksandar Vucic

Orbán Viktor: Az igaz barátok a nehézségek idején még jobb barátokká válnak

16 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A korábbi magyar miniszterelnök és Aleksandar Vucic egy közös videóval jelentkeztek, amelyben jelezték: továbbra is kiállnak egymás mellett. Orbán Viktor kifejtette, hogy a nemrég választást veszítő szerb elnökkel közösen sokat dolgoztak a két ország kapcsolatán.
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Aleksandar VucicOrbán ViktorVucic

– Nagyon boldog vagyok, hogy vendégül láthatom Orbán Viktort, a barátomat, a testvéremet. Jól fogjuk érezni magunkat itt, az apám házában – mondta a közösségi oldalára feltöltött videójában Aleksandar Vucic. A volt szerb köztársasági elnök jelezte, annak ellenére, hogy mindketten nemrég veszítettek választást, „nem veszítették el a méltóságukat, a büszkeségüket és a hitüket”.

Vucic, Orbán Viktor
Orbán Viktor és Aleksandar Vucic közös videóval jelentkeztek
Fotó: AFP

– A barátok mindig barátok maradnak – jelentette ki Orbán Viktor. Majd hangsúlyozta: 

az igaz barátok a nehézségek idején még jobb barátokká válnak.

A korábbi magyar miniszterelnök azt is megjegyezte a korábbi szerb elnöknek, hogy biztos lehet abban, hogy mindig mellette fog állni.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a kapcsolatuk többről szólt, mint a barátság, ugyanis nagy teljesítményük volt, hogy fejlesztették a kapcsolatotokat és a testvériességet Magyarország és Szerbia között. 

Amint arról beszámoltunk, múlt vasárnap Szerbiában az előrehozott parlamenti választáson Aleksandar Vucic és a Szerb Haladó Párt ellenfele, az Egyetemista Lista szerezte meg a legtöbb szavazatot, mintegy 53 százalékkal nyertek. Aleksandar Vucic pártja a lista második helyen végzett 39 százalékkal. Ez azt jelenti, hogy 14 év után először nem a Szerb Haladó Párt fogja kormányozni az országot. A volt szerb köztársasági elnök elismerte a vereséget.

 

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