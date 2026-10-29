Véres verekedés tört ki a parlamentben, székekkel támadtak egymásra a képviselők – videó

Az örmény parlament október 29-i reggeli ülésén a kormányzó Polgári Szerződés és az ellenzéki Erős Örményország képviselői csaptak össze. A konfliktus Taron Chahojan felszólalása alatt kezdődött egy heves szóváltással.

Széket hajítottak az ellenzék felé az örmény parlamentben. - Képernyőfotó.

A vita rövidesen tettlegességig fajult. Az örmény sajtóban megjelent felvételek alapján több képviselő dulakodni kezdett, Vahagn Alekszanjan parlamenti alelnök pedig egy széket hajított az ellenzékiek irányába.

A News.am beszámolója szerint az egyik képviselőnek vérezni kezdett az orra, egy másik politikus ruhája pedig elszakadt a verekedésben.

Szék repült, vér is folyt az örmény parlamentben – élő adásban tört ki a tömegverekedés

Az ülést a történtek miatt félbeszakították, de az élő közvetítést az ülést vezető Ruben Rubinjan nem állíttatta le. A politikusok közötti összecsapás ezt követően a parlament folyosóján folytatódott.

Nem ez volt az első hasonló incidens az örmény törvényhozásban. Október elején szintén összeverekedtek a kormánypárt és az ellenzék képviselői az épületben.