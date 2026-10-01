Az iskolákat sem kímélik, újabb súlyos orosz támadás érte Ukrajnát – képeken a pusztítás

Kijevben egy orosz drón egy iskolába csapódott. Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint a gyerekek a támadás idején az óvóhelyen tartózkodtak, ezért senki sem sérült meg. A becsapódás után tűz ütött ki, az ukrán katasztrófavédelem által közzétett képeken betört ablakok, megégett falak és a romok között dolgozó mentők láthatók – számolt be az Ukrainska Pravda.
Több mint száz drónnal támadta Oroszország Ukrajnát
Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a 107 támadó és megtévesztő drón közül 63 sugárhajtású volt. A légvédelem reggel nyolc óráig 87 drónt semmisített meg vagy zavart meg elektronikus eszközökkel. A lelőtt eszközök roncsai további négy helyszínen zuhantak le.
Az orosz légitámadás Odesszát is elérte, ahol egy üzleti központot ért találat, egy ember pedig megsebesült. A helyi hatóságok infrastrukturális károkról is beszámoltak.
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A Reuters szerint az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak az Ukrajna ellen indított, gyorsabb sugárhajtású drónok, amelyek elfogása komolyabb feladatot jelent az ukrán légvédelemnek. Oroszország azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat támad.
Ablakokon át menekültek a lángok elől – súlyos orosz dróntámadás érte Kijevet
Folytatódik a véres háború a szomszédban. Ismét lángokban áll Kijev. Orosz dróntámadás érte az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémiát. Halálos áldozat és sérültek is vannak.