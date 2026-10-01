Az iskolákat sem kímélik, újabb súlyos orosz támadás érte Ukrajnát – képeken a pusztítás

Kijevben egy orosz drón egy iskolába csapódott. Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint a gyerekek a támadás idején az óvóhelyen tartózkodtak, ezért senki sem sérült meg. A becsapódás után tűz ütött ki, az ukrán katasztrófavédelem által közzétett képeken betört ablakok, megégett falak és a romok között dolgozó mentők láthatók – számolt be az Ukrainska Pravda.

Egy ukrán iskola az orosz dróntámadás után – a gyerekeke és tanárok az óvóhelyen vészelték át a csapást Fotó: Global Images Ukraine / Global Images Ukraine

Több mint száz drónnal támadta Oroszország Ukrajnát

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a 107 támadó és megtévesztő drón közül 63 sugárhajtású volt. A légvédelem reggel nyolc óráig 87 drónt semmisített meg vagy zavart meg elektronikus eszközökkel. A lelőtt eszközök roncsai további négy helyszínen zuhantak le.