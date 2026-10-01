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dróntámadás

Az iskolákat sem kímélik, újabb súlyos orosz támadás érte Ukrajnát – képeken a pusztítás

7 perce
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Újabb véres napot hozott az orosz–ukrán háború kegyetlen tombolása. Oroszország ismét nagyszabású dróntámadást indított Ukrajna ellen, ezúttal egy iskola is súlyos találatot kapott.
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dróntámadásukrajnaiskolakijevoroszország

Kijevben egy orosz drón egy iskolába csapódott. Vitalij Klicsko polgármester közlése szerint a gyerekek a támadás idején az óvóhelyen tartózkodtak, ezért senki sem sérült meg. A becsapódás után tűz ütött ki, az ukrán katasztrófavédelem által közzétett képeken betört ablakok, megégett falak és a romok között dolgozó mentők láthatók – számolt be az Ukrainska Pravda.

orosz dróntámadás: Az egyik bomba egy iskolát talált el, miközben tanítás folyt. Az iskolaépület az ellenséges csapás következtében megrongálódott: ablakok és ajtók törtek ki, a falak pedig megsemmisültek. A becsapódáskor körülbelül 40 diák tartózkodott az iskola óvóhelyén; összesen száz embert - diákokat és tanárokat - sikerült evakuálni az épületből.
Egy ukrán iskola az orosz dróntámadás után – a gyerekeke és tanárok az óvóhelyen vészelték át a csapást Fotó: Global Images Ukraine / Global Images Ukraine

Több mint száz drónnal támadta Oroszország Ukrajnát

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint a 107 támadó és megtévesztő drón közül 63 sugárhajtású volt. A légvédelem reggel nyolc óráig 87 drónt semmisített meg vagy zavart meg elektronikus eszközökkel. A lelőtt eszközök roncsai további négy helyszínen zuhantak le.

Az orosz légitámadás Odesszát is elérte, ahol egy üzleti központot ért találat, egy ember pedig megsebesült. A helyi hatóságok infrastrukturális károkról is beszámoltak.

A képre kattintva galéria nyílik:

Szeptember 29-én délután négy orosz irányított légibomba közül kettő eltalált egy lakóövezetet Szumiban. Két ház teljesen megsemmisült; egy férfi és egy nő holttestét emelték ki a romok közül. Legalább kilenc ember megsérült.
Az egyik bomba egy iskolát talált el, miközben tanítás folyt. Az iskolaépület az ellenséges csapás következtében megrongálódott: ablakok és ajtók törtek ki, a falak pedig megsemmisültek. A becsapódáskor körülbelül 40 diák tartózkodott az iskola óvóhelyén
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Ezen a 2026. szeptember 29-én az Ukrán Mentőszolgálat által készített és közzétett fényképen ukrán mentőalakulatok oltják a tüzet egy légitámadás helyszínén az Odessza régióban, az ukrajnai orosz invázió közepette.
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Ennyi maradt au Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia főépületéből, amelybe egy orosz drón csapott be szeptember 28-án.
Galéria: Háború Ukrajnában: fotókon a pusztítás szörnyűségei
Fotó: NorthFoto, GettyImages
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Szeptember 29-én délután négy orosz irányított légibomba közül kettő eltalált egy lakóövezetet Szumiban. Két ház teljesen megsemmisült; egy férfi és egy nő holttestét emelték ki a romok közül. Legalább kilenc ember megsérült.

A Reuters szerint az utóbbi időben egyre gyakoribbá váltak az Ukrajna ellen indított, gyorsabb sugárhajtású drónok, amelyek elfogása komolyabb feladatot jelent az ukrán légvédelemnek. Oroszország azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat támad.

Ablakokon át menekültek a lángok elől – súlyos orosz dróntámadás érte Kijevet

Folytatódik a véres háború a szomszédban. Ismét lángokban áll Kijev. Orosz dróntámadás érte az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémiát. Halálos áldozat és sérültek is vannak.

 

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