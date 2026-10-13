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halálos áldozat

Összeomlott egy lakóház lépcsőháza Harkivban, halálos áldozatokat követelt az orosz támadás

1 órája
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Halálos áldozatokat követelt az éjszakai orosz rakétatámadás az északkelet-ukrajnai Harkivban: három ember meghalt, tízen megsebesültek.
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halálos áldozatharkivorosz rakétatámadás

Összeomlott egy lakóház lépcsőháza az orosz rakétatámadásban Harkivban, a romok alól eddig három ember holttestét emelték ki. 

orosz rakéta
Harkivban orosz rakéta csapódott egy négyszintes lakóházba, az épület egyik lépcsőháza összeomlott
Fotó: PAVLO PAKHOMENKO / AFP

Civilek haltak meg Harkivban az éjszakai orosz rakétatámadásban

Három ember életét veszítette és tízen megsebesültek az északkelet-ukrajnai Harkiv Holodnohirszkij kerületében az orosz csapatok éjszakai rakétatámadásában, a kelet-ukrajnai Dnyiprót kedd reggel ért orosz légicsapásokban pedig egy ember megsebesült, megrongálódott több lakóépület és a közlekedési infrastruktúra – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.

Ukrainian firefighters extinguish a blaze at the site of a Russian drone strike at a multi-floor residential building in Kharkiv, late on October 12, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by SERGEY BOBOK / AFP)
Fotó: SERGEY BOBOK / AFP

Harkivban orosz rakéta csapódott egy négyszintes lakóházba, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig három holttestet emeltek ki a katasztrófavédők

 – tette közzé Oleh Szinyehubov katonai kormányzó és Ihor Terehov polgármester a Telegramon. A mentés folytatódik.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin 74. születésnapján

 

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