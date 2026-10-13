Összeomlott egy lakóház lépcsőháza Harkivban, halálos áldozatokat követelt az orosz támadás

Összeomlott egy lakóház lépcsőháza az orosz rakétatámadásban Harkivban, a romok alól eddig három ember holttestét emelték ki.
Civilek haltak meg Harkivban az éjszakai orosz rakétatámadásban
Három ember életét veszítette és tízen megsebesültek az északkelet-ukrajnai Harkiv Holodnohirszkij kerületében az orosz csapatok éjszakai rakétatámadásában, a kelet-ukrajnai Dnyiprót kedd reggel ért orosz légicsapásokban pedig egy ember megsebesült, megrongálódott több lakóépület és a közlekedési infrastruktúra – jelentették az illetékes ukrán hatóságok.
Harkivban orosz rakéta csapódott egy négyszintes lakóházba, az épület egyik lépcsőháza összeomlott, a romok alól eddig három holttestet emeltek ki a katasztrófavédők
– tette közzé Oleh Szinyehubov katonai kormányzó és Ihor Terehov polgármester a Telegramon. A mentés folytatódik.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin 74. születésnapján.