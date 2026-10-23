Váratlan bejelentés az orosz–ukrán háborúban, Melania Trump is közbenjárhatott

Október 27-én hajnalban ideiglenesen felfüggeszthetik a harcokat az orosz ellenőrzés alatt álló Oleski térségében, hogy megkezdődhessen a súlyos ellátási hiánnyal küzdő civilek kimentése. A megállapodás létrejöttében a beszámolók szerint nemzetközi közvetítők is szerepet játszottak –tudta meg a Magyar Nemzet.
Humanitárius folyosót nyitnának Oleskinél
Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken jelentette be, hogy október 27-én, helyi idő szerint hajnali négy órától beszüntetik a harci tevékenységet Oleski körzetében.
A tervezett tűzszünet célja, hogy a hónapok óta elzárt, élelmiszerből és gyógyszerekből is hiányt szenvedő civil lakosság segítséghez jusson, illetve biztonságban elhagyhassa a veszélyzónát.
A Fehér Ház közleménye szerint a felek ideiglenesen leállítják a katonai műveleteket, hogy biztosítsák a humanitárius segélyek bejutását, és előkészítsék a civilek evakuálását egy kijelölt folyosón keresztül. Washington eredetileg október 29-re tervezte a humanitárius folyosó teljes körű megnyitását, az orosz bejelentés alapján azonban már két nappal korábban megkezdődhet a művelet.
Tűzszünetet hirdettek az oroszok, Melania Trump és a pápa is közbenjárhatott
A beszámoló szerint a megállapodás létrejöttében Melania Trump amerikai first lady személyes közvetítése is szerepet játszott. XIV. Leó pápa szintén közbenjárt a civilek megsegítése érdekében. Donald Trump amerikai elnök is nyilatkozott az egyezségről, a tűzszünet tényét pedig Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette.
Peszkov közölte:
Moszkva garantálja, hogy azok a civilek, akik el akarják hagyni a veszélyzónát, biztonságosan távozhassanak a kijelölt útvonalakon.
A mentőakció részleteinek kidolgozása és az evakuálási útvonalak egyeztetése a beszámoló szerint még folyamatban van.
A tervezett tűzszünet egyelőre Oleski térségére korlátozódik, és nem jelent általános fegyverszünetet az orosz–ukrán háborúban.