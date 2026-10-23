Váratlan bejelentés az orosz–ukrán háborúban, Melania Trump is közbenjárhatott

Október 27-én hajnalban ideiglenesen felfüggeszthetik a harcokat az orosz ellenőrzés alatt álló Oleski térségében, hogy megkezdődhessen a súlyos ellátási hiánnyal küzdő civilek kimentése. A megállapodás létrejöttében a beszámolók szerint nemzetközi közvetítők is szerepet játszottak –tudta meg a Magyar Nemzet.

Egy lakóépület romba dőlt az ukrajnai Herszonban 2026. június 3-án egy bejelentett orosz légitámadást követően.

Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / AFP

Humanitárius folyosót nyitnának Oleskinél

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken jelentette be, hogy október 27-én, helyi idő szerint hajnali négy órától beszüntetik a harci tevékenységet Oleski körzetében.

A tervezett tűzszünet célja, hogy a hónapok óta elzárt, élelmiszerből és gyógyszerekből is hiányt szenvedő civil lakosság segítséghez jusson, illetve biztonságban elhagyhassa a veszélyzónát.

A Fehér Ház közleménye szerint a felek ideiglenesen leállítják a katonai műveleteket, hogy biztosítsák a humanitárius segélyek bejutását, és előkészítsék a civilek evakuálását egy kijelölt folyosón keresztül. Washington eredetileg október 29-re tervezte a humanitárius folyosó teljes körű megnyitását, az orosz bejelentés alapján azonban már két nappal korábban megkezdődhet a művelet.

US President Donald Trump tells reporters that both Ukraine and Russia are cooperating with his wife, Melania Trump, and that she is "doing a very good job". His comments come after the White House said the First Lady had successfully brokered a ceasefire in the city of Oleshky. https://t.co/jaYgHmsEYb — Sky News (@SkyNews) October 23, 2026

Tűzszünetet hirdettek az oroszok, Melania Trump és a pápa is közbenjárhatott

A beszámoló szerint a megállapodás létrejöttében Melania Trump amerikai first lady személyes közvetítése is szerepet játszott. XIV. Leó pápa szintén közbenjárt a civilek megsegítése érdekében. Donald Trump amerikai elnök is nyilatkozott az egyezségről, a tűzszünet tényét pedig Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette.

Peszkov közölte:

Moszkva garantálja, hogy azok a civilek, akik el akarják hagyni a veszélyzónát, biztonságosan távozhassanak a kijelölt útvonalakon.

A mentőakció részleteinek kidolgozása és az evakuálási útvonalak egyeztetése a beszámoló szerint még folyamatban van.

A tervezett tűzszünet egyelőre Oleski térségére korlátozódik, és nem jelent általános fegyverszünetet az orosz–ukrán háborúban.