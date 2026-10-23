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tűzszünet

Váratlan bejelentés az orosz–ukrán háborúban, Melania Trump is közbenjárhatott

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Nemzetközi közvetítéssel születhetett megállapodás a harcok ideiglenes felfüggesztéséről az ukrajnai Herszon megyében. A tervek szerint október 27-én humanitárius folyosót nyithatnak Oleski térségében, hogy segítséget juttassanak el a civilekhez, és megkezdjék a kimenekítésüket.
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tűzszünetmelania trumporosz

Október 27-én hajnalban ideiglenesen felfüggeszthetik a harcokat az orosz ellenőrzés alatt álló Oleski térségében, hogy megkezdődhessen a súlyos ellátási hiánnyal küzdő civilek kimentése. A megállapodás létrejöttében a beszámolók szerint nemzetközi közvetítők is szerepet játszottak –tudta meg a Magyar Nemzet

orosz tűzszünet
Egy lakóépület romba dőlt az ukrajnai Herszonban 2026. június 3-án egy bejelentett orosz légitámadást követően. 
Fotó: DMYTRO SMOLIENKO / AFP

Humanitárius folyosót nyitnának Oleskinél

Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök pénteken jelentette be, hogy október 27-én, helyi idő szerint hajnali négy órától beszüntetik a harci tevékenységet Oleski körzetében. 

A tervezett tűzszünet célja, hogy a hónapok óta elzárt, élelmiszerből és gyógyszerekből is hiányt szenvedő civil lakosság segítséghez jusson, illetve biztonságban elhagyhassa a veszélyzónát.

A Fehér Ház közleménye szerint a felek ideiglenesen leállítják a katonai műveleteket, hogy biztosítsák a humanitárius segélyek bejutását, és előkészítsék a civilek evakuálását egy kijelölt folyosón keresztül. Washington eredetileg október 29-re tervezte a humanitárius folyosó teljes körű megnyitását, az orosz bejelentés alapján azonban már két nappal korábban megkezdődhet a művelet.

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A beszámoló szerint a megállapodás létrejöttében Melania Trump amerikai first lady személyes közvetítése is szerepet játszott. XIV. Leó pápa szintén közbenjárt a civilek megsegítése érdekében. Donald Trump amerikai elnök is nyilatkozott az egyezségről, a tűzszünet tényét pedig Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is megerősítette.

Peszkov közölte: 

Moszkva garantálja, hogy azok a civilek, akik el akarják hagyni a veszélyzónát, biztonságosan távozhassanak a kijelölt útvonalakon.

 A mentőakció részleteinek kidolgozása és az evakuálási útvonalak egyeztetése a beszámoló szerint még folyamatban van.

A tervezett tűzszünet egyelőre Oleski térségére korlátozódik, és nem jelent általános fegyverszünetet az orosz–ukrán háborúban.

 

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