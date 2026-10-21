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orosz vadászgép

Lezuhant egy orosz vadászgép, megszólalt a minisztérium

1 órája
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Baleset történt szerdán a kalinyingrádi régióban egy katonai gyakorlórepülés során. Az orosz vadászgép lakott területen kívül zuhant le, a fedélzetén tartózkodó pilótáknak azonban sikerült katapultálniuk.
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orosz vadászgépOroszországzuhanás

Lezuhant egy orosz vadászgép szerdán a kalinyingrádi régióban, miközben gyakorlórepülést hajtott végre – közölte az orosz védelmi minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a Szu-30-as típusú katonai repülőgép személyzetének sikerült katapultálnia.

Az orosz vadászgép Szu-30-as típusú volt EL ALAMEIN, EGYPT - SEPTEMBER 10: Russia's fifth-generation Su-57E twin-engine stealth multirole fighter aircraft performs a demonstration flight at El Alamein International Airport during the 2nd International Airshow in El Alamein, Egypt, on September 10, 2026. Mohamed Elshahed / Anadolu (Photo by MOHAMED ELSHAHED / Anadolu via AFP)
Az orosz vadászgép Szu-30-as típusú volt
Fotó: MOHAMED ELSHAHED / ANADOLU / Illusztráció

A pilótákat egy földi kereső-mentő csapat megtalálta, és a minisztérium közlése szerint nincsenek életveszélyben.

Lakott területen kívül zuhant le az orosz vadászgép

Az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a repülőgép lakott területen kívül zuhant le, és a gyakorlórepülés során nem szállított harci felszerelést.

A baleset pontos okáról az ismertetett tájékoztatásban nem közöltek részleteket.

A Szu-30-as kéthajtóműves, negyedik generációs, többfeladatú harci repülőgép, amelyet a Szu-27-es típus alapján fejlesztettek ki. A típust az 1990-es évek közepén állították hadrendbe Oroszországban.

 

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