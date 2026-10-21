Lezuhant egy orosz vadászgép, megszólalt a minisztérium

Lezuhant egy orosz vadászgép szerdán a kalinyingrádi régióban, miközben gyakorlórepülést hajtott végre – közölte az orosz védelmi minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint a Szu-30-as típusú katonai repülőgép személyzetének sikerült katapultálnia.

Az orosz vadászgép Szu-30-as típusú volt

Fotó: MOHAMED ELSHAHED / ANADOLU / Illusztráció

A pilótákat egy földi kereső-mentő csapat megtalálta, és a minisztérium közlése szerint nincsenek életveszélyben.

Lakott területen kívül zuhant le az orosz vadászgép

Az orosz védelmi minisztérium hangsúlyozta, hogy a repülőgép lakott területen kívül zuhant le, és a gyakorlórepülés során nem szállított harci felszerelést.

A baleset pontos okáról az ismertetett tájékoztatásban nem közöltek részleteket.