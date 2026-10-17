Thomas de Waal az Origónak: Oroszország elveszítette a Dél-Kaukázus feletti befolyásának jelentős részét

– Oroszország szerepe gyorsan változik a Dél-Kaukázusban. Évtizedeken keresztül Moszkva volt a térség meghatározó hatalma. Hogyan változott meg Oroszország pozíciója, és milyen szerepet tölt be ma a régióban?
– Oroszország helyzete fokozatosan változik a Szovjetunió 1991-es felbomlása óta. Hosszú ideig továbbra is meghatározó hatalom maradt, elsősorban a térségben állomásozó katonai erőinek köszönhetően. Ez a jelenlét azonban fokozatosan csökkent, és több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy Oroszország befolyása tovább gyengüljön.
Az egyik ilyen tényező más hatalmak térségbeli megjelenése és megerősödése. Az Európai Unió soha nem volt olyan aktív a Dél-Kaukázusban, mint most. Az Öböl menti országok, Kína, sőt India is jelen van a régióban, miközben Törökország továbbra is erős szereplő. Oroszország ma már csak egy a térségben érdekelt számos ország közül.
Két további tényező is fontos. Az egyik a karabahi konfliktus lezárulása, amely Azerbajdzsán katonai győzelmével ért véget. Moszkva korábban megpróbálta a konfliktust arra használni, hogy mind Örményországra, mind Azerbajdzsánra befolyást gyakoroljon, és ellenőrzése alatt tartsa őket. Ez az eszköz azonban lényegében megszűnt, a két országnak pedig több lehetősége van Oroszországtól függetlenül alakítani a politikáját.
A másik tényező az ukrajnai háború, amely jelentős orosz erőforrásokat köt le. Moszkvának szinte mindent Ukrajnára kell összpontosítania, így más térségek háttérbe szorulnak. Az elmúlt négy évben ezért a Dél-Kaukázus Oroszország számára inkább gazdasági, mint biztonságpolitikai jelentőséggel bírt. A nyugati szankciók következtében Oroszország nyugati kapcsolatai beszűkültek, így a déli útvonalak és határok a korábbinál fontosabbá váltak.
– Vlagyimir Putyin az elmúlt hónapokban kemény szavakkal fenyegette Örményországot, és arról beszélt, hogy az ország akár egy második Ukrajnává is válhat. Van még Moszkvának elegendő katonai ereje ahhoz, hogy beavatkozzon Örményországban, vagy inkább üres fenyegetésekről van szó?
– Szerintem ezek többnyire üres fenyegetések, de ez nem jelenti azt, hogy az örményeknek ne kellene komolyan venniük Oroszországot.
Oroszországnak van egy kisebb katonai bázisa az észak-örményországi Gjumriban, ahol kevesebb mint háromezer orosz katona állomásozik, mellettük pedig örmény katonák is szolgálnak. Az is fontos körülmény, hogy Oroszországnak nincs közös szárazföldi határa Örményországgal.
Mindez azt mutatja, hogy Oroszország elveszítette a térségben meglévő puha hatalmának jelentős részét. Csökken az orosz média elérése, egyre kevesebben beszélnek oroszul, és kevesebb diák utazik Oroszországba tanulni. Putyin rendszere ezért egyre inkább a kemény hatalmi eszközökhöz nyúl.
Örményország esetében azonban nem elsősorban katonai fenyegetésről van szó, hanem gazdasági nyomásgyakorlásról. Oroszország például korlátozza az örmény importot. A legfontosabb eszköze ugyanakkor az energia: Örményország jelentős mértékben függ az orosz földgáztól, amelynek árát Moszkva határozza meg. Szerintem ez az egyik legerősebb fegyver, amelyet Oroszország Örményországgal szemben bevethet.
– Oroszország más országokkal szemben is alkalmazta már az energiaellátás korlátozását. Előfordult korábban, hogy teljesen elzárta a gázszállításokat egy országnak? Mennyire reális, hogy ezt Örményországgal is megtegye?
– Oroszország korábban Ukrajnában és Grúziában is leállította a gázszállításokat, ami komoly nehézségeket okozott.
Örményország különösen kiszolgáltatott az orosz földgáznak, amely Grúzián keresztül érkezik az országba. A másik beszállítója Irán. Érdekes kérdés, hogy az Azerbajdzsánnal megkezdődött békefolyamat eredményeként a jövőben Azerbajdzsán is szállíthat-e földgázt Örményországba.
Oroszország mindenesetre képes lenne az energiaellátást politikai fegyverként használni. Ugyanakkor, ha egy ország lakosságának támogatását szeretnéd megszerezni, az ilyen negatív eszközök nem feltétlenül segítenek. Örményországban az orosz nyomásgyakorlás aligha növelné Moszkva népszerűségét. Ez az egyik probléma, amellyel az orosz vezetésnek szembe kell néznie.
– Mennyire tekintik ma Oroszországot barátnak és stratégiai partnernek Örményországban és Azerbajdzsánban? A helyiek véleménye megosztottnak tűnik: vannak, akik továbbra is Oroszországot tartják a legfontosabb partnerüknek, mások viszont kifejezetten ellenzik a vele fenntartott szoros kapcsolatokat. Mennyire működik még az orosz propaganda, és mennyire valódi ez a kötődés?
– Összetett a kép. Oroszország nagyjából két évszázadon keresztül Örményország patrónusa volt, és az örmények jelentős része hagyományosan úgy tekintett rá, mint a török fenyegetéssel szembeni legfontosabb védelmezőre. Ez nem fog egyik napról a másikra megváltozni.
Sokan gazdasági kapcsolatokat is ápolnak Oroszországgal. Moszkvában jelentős örmény és azeri közösség él, ezért ezek a kapcsolatok továbbra is fontosak.
A legtöbben azonban nem feltétlenül akarják teljesen megszakítani a kapcsolataikat Oroszországgal. Inkább változatosabb külpolitikát szeretnének. Örményország esetében ma már széles körben elismert, hogy az ország egyik legnagyobb külpolitikai hibája az volt, hogy szinte minden területen Oroszországtól függött. Moszkva volt a meghatározó partner az energiaellátásban, a gazdaságban, a katonai beszerzésekben, a határvédelemben és még az atomenergia területén is.
Amikor az ukrajnai háború és az Azerbajdzsánnal kialakult konfliktus következtében megváltoztak a körülmények, világossá vált, mennyire sérülékeny ez a függőség. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Örményország minden kapcsolatot meg akar szakítani Oroszországgal. Sokkal inkább arról van szó, hogy több partnerre és nagyobb mozgástérre törekszik.
Putyin viszont úgy állítja be a kérdést, mintha Örményországnak választania kellene: vagy teljes mértékben Oroszország mellett áll, vagy megszakítja vele a kapcsolatot. Az orosz elnök arról is beszélt, hogy Örményországnak népszavazást kellene tartania az európai uniós csatlakozásról. Szerintem ez kényszerű választás elé állítaná az örmény vezetést, amely valójában nem akar ilyen döntési helyzetbe kerülni.
– Korábban Oroszország szinte monopolhelyzetben volt Örményország fegyverellátásában és biztonságának garantálásában. Ez megváltozott? Mely országok nyújthatnak katonai támogatást Örményországnak?
– Oroszország korábban egyértelműen Örményország első számú biztonsági partnere volt, és az ország fegyvereinek szinte teljes egésze onnan származott. Ez mára megváltozott: Franciaország és India is értékesít fegyvereket Örményországnak.
Az orosz határőrök jelenléte is csökken. Többek között a jereváni repülőtérről is kivonultak.
Az örmény kormány jelenlegi politikájának egyik legfontosabb eleme a kapcsolatok normalizálása Azerbajdzsánnal és Törökországgal, valamint a határok megnyitása. Ha ezek az országok már nem jelentenek biztonsági fenyegetést Örményország számára, akkor Jerevánnak kevésbé kell majd Oroszországra támaszkodnia. Ezért helyeznek akkora hangsúlyt a békefolyamatra.
– Az örmény–azeri békemegállapodás megkötéséhez Örményországnak módosítania kellene az alkotmányát. Ez mennyire bonyolult kérdés, és mennyire valószínű, hogy az örmény társadalom támogatná a változtatást?
– Valóban bonyolult kérdésről van szó. A békefolyamat már zajlik, és a két ország között de facto béke alakult ki. Nincsenek összecsapások a határon, jelenleg nem halnak meg emberek a harcokban, a két kormány pedig rendszeresen egyeztet egymással. Vannak ugyan hullámvölgyek – most éppen egy ilyen időszakban vagyunk –, de egy újabb háborúra jelenleg senki sem számít.
A kapcsolatok teljes normalizálásához, például a diplomáciai kapcsolatok felvételéhez azonban békemegállapodást kell aláírni. Ennek a szövege már ismert, Azerbajdzsán viszont csak akkor hajlandó aláírni a dokumentumot, ha Örményország eltávolítja alkotmányából azt a preambulumot, amely a függetlenségi nyilatkozatra hivatkozik. Ez a nyilatkozat pedig utal Örményország és Hegyi-Karabah egyesülésére.
Hegyi-Karabah kérdése hosszú éveken keresztül a konfliktus központi eleme volt. Azerbajdzsán 2020-ban visszafoglalta a területet, majd 2023-ban teljes ellenőrzése alá vonta, a régió örmény lakossága pedig elmenekült. Ez a fejezet lényegében lezárult. Baku álláspontja szerint Örményországnak olyan alkotmánnyal kell rendelkeznie, amely még közvetett módon sem támaszt területi igényt Hegyi-Karabahra.
Örményország számára azonban nagyon nehéz lenne végrehajtani ezt a változtatást. Nikol Pasinján miniszterelnök a választáson a szavazatok körülbelül felét szerezte meg, ezért nincs olyan politikai helyzetben, hogy könnyedén új alkotmányról szóló népszavazást kezdeményezzen. Ha ezt mégis megtenné, sok választó úgy érezhetné, hogy Azerbajdzsán nyomására cselekszik.
Ezért jelenleg viszonylag csekély esélyt látok arra, hogy a szükséges változtatás rövid időn belül megtörténjen. A békefolyamat így továbbra is úgy halad előre, hogy a terepen békésebb a helyzet, de jogilag még nem született teljes körű békemegállapodás.
– Az Egyesült Államok és Európa is egyre nagyobb érdeklődést mutat a Dél-Kaukázus iránt. Az amerikai közvetítésnek és az új közlekedési folyosó tervének köszönhetően a térség ismét fontosabbá vált. Ez az érdeklődés Donald Trump elnöksége után is fennmaradhat, vagy a Nyugat gyorsan elveszítheti az érdeklődését, lehetőséget adva Oroszországnak, hogy visszaszerezze korábbi befolyását?
– Az amerikai érdeklődés valós. A Trump-kormányzat számára fontos a békefolyamat, és ügyes politikai húzás volt, hogy az Azerbajdzsánt annak Nahicseván exklávéjával összekötő, Örményországon áthaladó tervezett útvonalat az amerikai elnökről nevezték el. A Trump útvonal a nemzetközi békéért és jólétért kezdeményezés egyértelműen jelzi, hogy a jelenlegi amerikai adminisztráció érdekelt a folyamat sikerében.
Ugyanakkor nem gondolom, hogy az amerikai érdeklődés eltűnne Trump távozásával. Egy későbbi demokrata kormányzat is ismerné a térséget, és érdekei fűződnének a stabilitásához.
Az európaiak számára pedig ez a közvetlen szomszédság. Az Európai Uniónak önmagában is érdeke, hogy a Dél-Kaukázus békés legyen, emellett a régió Közép-Ázsia felé is fontos útvonalat jelent, amely Oroszországon vagy Iránon keresztül vezető alternatívákat kínálhat.
A térség iránt tehát valódi nyugati stratégiai és gazdasági érdeklődés mutatkozik. A legfontosabb azonban, hogy egyik külső hatalom sem fogja egyedül uralni a Dél-Kaukázust. Sem Oroszország, sem az Egyesült Államok, sem Európa, sem Törökország. A régió továbbra is a különböző országok és érdekek találkozási pontja marad.
– Az Európai Unió az orosz energiafüggőség csökkentése érdekében igyekszik több olajat és földgázt vásárolni Azerbajdzsántól. Vannak azonban, akik szerint ez politikailag és erkölcsileg is problémás, mivel Azerbajdzsán demokratikus berendezkedése sem áll távol az oroszországi viszonyoktól. Elképzelhető, hogy az ukrajnai háború lezárása után egyesek ismét az olcsóbb orosz energiabeszerzést szorgalmazzák majd?
– Ezt érdemes megfelelő perspektívába helyezni. Európa hivatalosan a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére törekszik, és az unión kívül nem támogat új olaj- és földgázprojekteket. Azerbajdzsán olajkészletei ráadásul csökkennek, így az ország már nem olyan jelentős olajforrás, mint korábban.
A földgáz esetében más a helyzet: az azeri szállítások várhatóan hosszabb távon is fontosak maradnak. Még akkor is, ha a mennyiségük növekszik, Azerbajdzsán az Európai Unió gázszükségletének legfeljebb körülbelül 4-5 százalékát fedezheti. Ez egyes országoknak – különösen Olaszországnak – fontos lehet, más tagállamok számára azonban kevésbé jelentős.
Az Európai Unió valóban igyekszik jó kapcsolatokat fenntartani Azerbajdzsánnal, de ez részben az ukrajnai háború következménye. Az unión belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés a kérdésben. Míg egyes szereplők pragmatikusan közelítenek Azerbajdzsánhoz, az Európai Parlament rendkívül kritikus az ország politikai foglyokkal kapcsolatos helyzete miatt, és számos határozatot fogadott el ebben az ügyben.
Ez tehát megosztó kérdés az Európai Unión belül is.
– Grúziában a Grúz Álom nevű párt eredetileg Európa-párti erőként került hatalomra, később azonban fokozatosan eltávolodott az Európai Uniótól. Mennyire súlyos ma a demokrácia és a jogállamiság helyzete Grúziában? Mennyire került közel az ország egy autoriter rendszerhez?
– Grúziában nagyon rossz a helyzet. A 2024-es választások óta lényegében megszűnt a korábbi demokratikus berendezkedés: egyetlen párt kezében összpontosul a hatalom, számos korlátozást vezettek be, több nemzetközi szervezet elhagyta az országot, és sokan börtönbe kerültek.
Súlyos korlátozások sújtják a civil társadalmat és a nem kormányzati szervezeteket is. Eközben a korrupció jelentősen növekedett. A Grúz Álom számos szélsőjobboldali párttal is szövetségre lépett, és szoros kapcsolatot ápolt Orbán Viktorral. A magyar miniszterelnök a 2024-es grúziai választások után Tbiliszibe látogatott.
Ugyanakkor hiba lenne a Grúz Álomra egyszerűen Oroszország bábjaként tekinteni. Gazdasági kapcsolatai barátságosabbá váltak Moszkvával, és jelentős orosz tőke van jelen Grúziában, politikai szinten azonban továbbra sincs diplomáciai kapcsolat a két ország között. Ez a 2008-as orosz–grúz háború óta van így.
A két ország között továbbra is éles ellentét van Abházia és Dél-Oszétia miatt. A grúz kormány tehát közelebb került Oroszországhoz, miközben eltávolodott Európától, de ettől még nem vált Moszkva egyszerű szövetségesévé.
Grúzia jelenleg meglehetősen elszigetelt helyzetben van. Elveszítette egyik fontos támogatóját Orbán Viktor távozásával, a Trump-kormányzat pedig nem mutat különösebb érdeklődést iránta. Régi barátaitól eltávolodott, de nem igazán szerzett újakat.
– Kína lehet Grúzia új partnere? Vagy a grúz vezetés egyre inkább elszigeteli az országot?
– A grúz kormány nagy reményeket fűz Kínához. Szabadkereskedelmi megállapodásuk van, és Grúzia kínai beruházásokra, többek között infrastrukturális fejlesztésekre is számít.
Az ország azonban már nem olyan jelentős szereplő, mint korábban. Grúzia egykor a kedvező üzleti környezetével és a viszonylag jól működő jogállamiságával vált fontossá. Mára mindkettő megváltozott.
Ha megvalósul a Dél-Kaukázuson áthaladó új közlekedési folyosó, az alternatív útvonalat teremthet a térség keleti és nyugati része között. Ez tovább csökkentheti Grúzia jelentőségét az európai gondolkodásban.
– Van esély arra, hogy a közeljövőben a Dél-Kaukázus valamelyik országa csatlakozzon az Európai Unióhoz?
– Nem igazán. Grúzia hivatalosan uniós tagjelölt ország, de a csatlakozási folyamat jelenleg felfüggesztett, gyakorlatilag befagyott állapotban van. Ukrajna, Moldova és Montenegró, valamint más országok is jóval előrébb tartanak az uniós csatlakozás felé vezető úton.
Érdekes lesz látni, mi történik Grúziában, ha a jelenlegi vezetés elveszíti a hatalmát, amire van esély, hiszen komoly problémákkal küzd. Az elmúlt két évben okozott károkat azonban hosszú időbe telhet helyrehozni.
– Ön a kilencvenes években Moszkvában dolgozott. Hogyan változott azóta az orosz gondolkodás? Vannak, akik szerint Oroszország alapvetően imperialista ország, és ez soha nem fog megváltozni. Ön hogyan látja ezt a kérdést a saját tapasztalatai alapján?
– Én valamivel másként közelítem meg ezt a kérdést. A kilencvenes években Oroszországban éltem, és akkor még nem az ország határainak kiterjesztéséről szólt a közbeszéd. Inkább az volt a cél, hogy Oroszországból normális, a nemzetközileg elismert határai között működő ország váljon.
Ez a gondolkodás 2008 körül kezdett megváltozni, különösen 2014, a Krím elfoglalása után. Ugyanakkor szerintem kissé rasszista megközelítés Oroszországot örökre autoriternek és változásra képtelennek tekinteni.
A 2022-ben indított háború egyik lehetséges magyarázata, hogy az idősebb orosz vezetői generáció – a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas éveikben járó emberek – attól tartott, hogy a fiatalabb nemzedék túlságosan globalizálódik, modernebbé válik, és egyre liberálisabb értékeket követ. A fiatalabbak már nem feltétlenül osztották az idősebb generáció birodalmi gondolkodását.
Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági elit egyik meghatározó alakja például arról beszélt, hogy az unokái nem értik, milyen nagyszerű volt a Szovjetunió. Elképzelhető, hogy a háború egyik célja az is volt, hogy a fiatalabb generációt visszakényszerítsék az idősebbek birodalmi gondolkodásába.
Az orosz történelem ugyanakkor soha nem egyenes vonalban haladt. A vezetők távozásával vagy halálával gyakran jelentős változások következtek be: Sztálin után Hruscsov, Hruscsov után Brezsnyev, Csernyenko után Gorbacsov, Gorbacsov után Jelcin, majd Jelcin után Putyin következett. Ezek a rendszerek nem minden tekintetben jelentettek folytonosságot.
Ezért nem szabad előre kizárni a változás lehetőségét Oroszországban. A legrosszabb forgatókönyvekre fel kell készülni, ugyanakkor nyitva kell hagyni a lehetőséget egy kedvezőbb jövő előtt is. Oroszország esetében mindig számítani kell a váratlanra.
– Létezik még egyáltalán posztszovjet térség? És van még értelme a „közel-külföld” kifejezés használatának, amikor Közép-Ázsia országai egyre szorosabban működnek együtt, Örményország és Azerbajdzsán pedig távolodik Oroszországtól?
– Szerintem a „közel-külföld” elsősorban az oroszok gondolkodásában létezik. Ez a Szovjetunióra és annak szomszédaira vonatkozó történelmi emlékezet része.
Közép-Ázsia, a Dél-Kaukázus, Ukrajna, Belarusz és Moldova mind nagyon különböző országok, eltérő regionális kapcsolatokkal. Más-más szomszédokkal rendelkeznek, legyen szó Kínáról, Törökországról vagy az Európai Unióról. A „közel-külföld” lényegében az orosz külpolitikai koncepcióban és az orosz gondolkodásban él tovább.
Bizonyos közép-ázsiai országok politikai berendezkedésében ugyanakkor még mindig felismerhető a szovjet örökség. Az 1980-as évek kommunista pártvezetői az 1990-es években a függetlenné vált köztársaságok vezetőivé váltak. A hatalom monopolizálásának módja sok tekintetben ma is hasonlít az oroszországi rendszerre.
Úgy gondolom azonban, hogy ez is megváltozik egy újabb generációváltással. A „közel-külföld” fogalma idővel a történelem részévé válhat.