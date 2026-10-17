Thomas de Waal az Origónak: Oroszország elveszítette a Dél-Kaukázus feletti befolyásának jelentős részét

A térség iránt tehát valódi nyugati stratégiai és gazdasági érdeklődés mutatkozik. A legfontosabb azonban, hogy egyik külső hatalom sem fogja egyedül uralni a Dél-Kaukázust. Sem Oroszország, sem az Egyesült Államok, sem Európa, sem Törökország. A régió továbbra is a különböző országok és érdekek találkozási pontja marad.

– Az Európai Unió az orosz energiafüggőség csökkentése érdekében igyekszik több olajat és földgázt vásárolni Azerbajdzsántól. Vannak azonban, akik szerint ez politikailag és erkölcsileg is problémás, mivel Azerbajdzsán demokratikus berendezkedése sem áll távol az oroszországi viszonyoktól. Elképzelhető, hogy az ukrajnai háború lezárása után egyesek ismét az olcsóbb orosz energiabeszerzést szorgalmazzák majd?

– Ezt érdemes megfelelő perspektívába helyezni. Európa hivatalosan a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére törekszik, és az unión kívül nem támogat új olaj- és földgázprojekteket. Azerbajdzsán olajkészletei ráadásul csökkennek, így az ország már nem olyan jelentős olajforrás, mint korábban.

A földgáz esetében más a helyzet: az azeri szállítások várhatóan hosszabb távon is fontosak maradnak. Még akkor is, ha a mennyiségük növekszik, Azerbajdzsán az Európai Unió gázszükségletének legfeljebb körülbelül 4-5 százalékát fedezheti. Ez egyes országoknak – különösen Olaszországnak – fontos lehet, más tagállamok számára azonban kevésbé jelentős.

Az Európai Unió valóban igyekszik jó kapcsolatokat fenntartani Azerbajdzsánnal, de ez részben az ukrajnai háború következménye. Az unión belül ugyanakkor nincs teljes egyetértés a kérdésben. Míg egyes szereplők pragmatikusan közelítenek Azerbajdzsánhoz, az Európai Parlament rendkívül kritikus az ország politikai foglyokkal kapcsolatos helyzete miatt, és számos határozatot fogadott el ebben az ügyben.

Ez tehát megosztó kérdés az Európai Unión belül is.

– Grúziában a Grúz Álom nevű párt eredetileg Európa-párti erőként került hatalomra, később azonban fokozatosan eltávolodott az Európai Uniótól. Mennyire súlyos ma a demokrácia és a jogállamiság helyzete Grúziában? Mennyire került közel az ország egy autoriter rendszerhez?

– Grúziában nagyon rossz a helyzet. A 2024-es választások óta lényegében megszűnt a korábbi demokratikus berendezkedés: egyetlen párt kezében összpontosul a hatalom, számos korlátozást vezettek be, több nemzetközi szervezet elhagyta az országot, és sokan börtönbe kerültek.

Súlyos korlátozások sújtják a civil társadalmat és a nem kormányzati szervezeteket is. Eközben a korrupció jelentősen növekedett. A Grúz Álom számos szélsőjobboldali párttal is szövetségre lépett, és szoros kapcsolatot ápolt Orbán Viktorral. A magyar miniszterelnök a 2024-es grúziai választások után Tbiliszibe látogatott.

Ugyanakkor hiba lenne a Grúz Álomra egyszerűen Oroszország bábjaként tekinteni. Gazdasági kapcsolatai barátságosabbá váltak Moszkvával, és jelentős orosz tőke van jelen Grúziában, politikai szinten azonban továbbra sincs diplomáciai kapcsolat a két ország között. Ez a 2008-as orosz–grúz háború óta van így.

A két ország között továbbra is éles ellentét van Abházia és Dél-Oszétia miatt. A grúz kormány tehát közelebb került Oroszországhoz, miközben eltávolodott Európától, de ettől még nem vált Moszkva egyszerű szövetségesévé.

Grúzia jelenleg meglehetősen elszigetelt helyzetben van. Elveszítette egyik fontos támogatóját Orbán Viktor távozásával, a Trump-kormányzat pedig nem mutat különösebb érdeklődést iránta. Régi barátaitól eltávolodott, de nem igazán szerzett újakat.

– Kína lehet Grúzia új partnere? Vagy a grúz vezetés egyre inkább elszigeteli az országot?

– A grúz kormány nagy reményeket fűz Kínához. Szabadkereskedelmi megállapodásuk van, és Grúzia kínai beruházásokra, többek között infrastrukturális fejlesztésekre is számít.

Az ország azonban már nem olyan jelentős szereplő, mint korábban. Grúzia egykor a kedvező üzleti környezetével és a viszonylag jól működő jogállamiságával vált fontossá. Mára mindkettő megváltozott.

Ha megvalósul a Dél-Kaukázuson áthaladó új közlekedési folyosó, az alternatív útvonalat teremthet a térség keleti és nyugati része között. Ez tovább csökkentheti Grúzia jelentőségét az európai gondolkodásban.

– Van esély arra, hogy a közeljövőben a Dél-Kaukázus valamelyik országa csatlakozzon az Európai Unióhoz?

– Nem igazán. Grúzia hivatalosan uniós tagjelölt ország, de a csatlakozási folyamat jelenleg felfüggesztett, gyakorlatilag befagyott állapotban van. Ukrajna, Moldova és Montenegró, valamint más országok is jóval előrébb tartanak az uniós csatlakozás felé vezető úton.

Érdekes lesz látni, mi történik Grúziában, ha a jelenlegi vezetés elveszíti a hatalmát, amire van esély, hiszen komoly problémákkal küzd. Az elmúlt két évben okozott károkat azonban hosszú időbe telhet helyrehozni.

– Ön a kilencvenes években Moszkvában dolgozott. Hogyan változott azóta az orosz gondolkodás? Vannak, akik szerint Oroszország alapvetően imperialista ország, és ez soha nem fog megváltozni. Ön hogyan látja ezt a kérdést a saját tapasztalatai alapján?

– Én valamivel másként közelítem meg ezt a kérdést. A kilencvenes években Oroszországban éltem, és akkor még nem az ország határainak kiterjesztéséről szólt a közbeszéd. Inkább az volt a cél, hogy Oroszországból normális, a nemzetközileg elismert határai között működő ország váljon.

Ez a gondolkodás 2008 körül kezdett megváltozni, különösen 2014, a Krím elfoglalása után. Ugyanakkor szerintem kissé rasszista megközelítés Oroszországot örökre autoriternek és változásra képtelennek tekinteni.

A 2022-ben indított háború egyik lehetséges magyarázata, hogy az idősebb orosz vezetői generáció – a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas éveikben járó emberek – attól tartott, hogy a fiatalabb nemzedék túlságosan globalizálódik, modernebbé válik, és egyre liberálisabb értékeket követ. A fiatalabbak már nem feltétlenül osztották az idősebb generáció birodalmi gondolkodását.

Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági elit egyik meghatározó alakja például arról beszélt, hogy az unokái nem értik, milyen nagyszerű volt a Szovjetunió. Elképzelhető, hogy a háború egyik célja az is volt, hogy a fiatalabb generációt visszakényszerítsék az idősebbek birodalmi gondolkodásába.

Az orosz történelem ugyanakkor soha nem egyenes vonalban haladt. A vezetők távozásával vagy halálával gyakran jelentős változások következtek be: Sztálin után Hruscsov, Hruscsov után Brezsnyev, Csernyenko után Gorbacsov, Gorbacsov után Jelcin, majd Jelcin után Putyin következett. Ezek a rendszerek nem minden tekintetben jelentettek folytonosságot.

Ezért nem szabad előre kizárni a változás lehetőségét Oroszországban. A legrosszabb forgatókönyvekre fel kell készülni, ugyanakkor nyitva kell hagyni a lehetőséget egy kedvezőbb jövő előtt is. Oroszország esetében mindig számítani kell a váratlanra.

– Létezik még egyáltalán posztszovjet térség? És van még értelme a „közel-külföld” kifejezés használatának, amikor Közép-Ázsia országai egyre szorosabban működnek együtt, Örményország és Azerbajdzsán pedig távolodik Oroszországtól?

– Szerintem a „közel-külföld” elsősorban az oroszok gondolkodásában létezik. Ez a Szovjetunióra és annak szomszédaira vonatkozó történelmi emlékezet része.

Közép-Ázsia, a Dél-Kaukázus, Ukrajna, Belarusz és Moldova mind nagyon különböző országok, eltérő regionális kapcsolatokkal. Más-más szomszédokkal rendelkeznek, legyen szó Kínáról, Törökországról vagy az Európai Unióról. A „közel-külföld” lényegében az orosz külpolitikai koncepcióban és az orosz gondolkodásban él tovább.

Bizonyos közép-ázsiai országok politikai berendezkedésében ugyanakkor még mindig felismerhető a szovjet örökség. Az 1980-as évek kommunista pártvezetői az 1990-es években a függetlenné vált köztársaságok vezetőivé váltak. A hatalom monopolizálásának módja sok tekintetben ma is hasonlít az oroszországi rendszerre.

Úgy gondolom azonban, hogy ez is megváltozik egy újabb generációváltással. A „közel-külföld” fogalma idővel a történelem részévé válhat.