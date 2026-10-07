Minden eddiginél nagyobb lépésre szánta el magát Brüsszel Oroszországgal szemben

Minden korábbinál nagyobb egyszeri bővítésről állapodtak meg az Oroszország elleni szankciók ügyében az Európai Unió tagállamai. A brüsszeli döntés értelmében 1646 új személy és szervezet kerülhet fel az uniós szankciós listára.
Rekordméretűre bővülnek az Oroszország elleni szankciók
Az Euronews cikke szerint az uniós nagykövetek szerdán zárták le a több hete tartó egyeztetéseket. A megállapodás 743 személyt és 826 szervezetet érint, amelyeket az EU azzal vádol, hogy támogatják Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Emellett 77 olyan képviselőt is szankcionálnának, akik az orosz megszállás alatt álló ukrán területeken indultak a szeptemberi állami dumai választáson.
A mostani döntés az EU történetének legnagyobb egyszeri szankciós listabővítése Oroszországgal szemben. Az újonnan felkerülők utazási tilalommal és vagyonbefagyasztással számolhatnak, emellett uniós szereplők nem biztosíthatnak számukra pénzügyi forrásokat.
A listát hivatalosan október 12-én hagyhatják jóvá, amikor az uniós külügyminiszterek Luxembourgban találkoznak. Ezt követően hozzák nyilvánosságra az érintettek nevét.
A hibrid támadások miatt is egységet akar mutatni Brüsszel
Az uniós tagállamok a megállapodással politikai egységet is demonstrálnának egy olyan időszakban, amikor Európában egymást követik a hibrid támadások és incidensek, amelyek egy részét Oroszországhoz kötik. Brüsszelben már újabb szankciókon is dolgoznak a lipcsei repülőtéren történt drónincidens miatt.
Háborúra készül Németország: Putyin következő lépésétől tartanak
Németország erőszakos konfliktusba sodródhat Oroszországgal, miközben Moszkva egyre agresszívabb „árnyékháborút” folytat az európai demokráciák ellen – figyelmeztetett a német külföldi hírszerzés vezetője.
Az EU korábban három évvel meghosszabbította az Oroszországhoz kapcsolódó egyéni szankciók hatályát. A mostani bővítéssel a feketelista hamarosan csaknem 4650 személyt és szervezetet tartalmazhat.