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oroszország

Minden eddiginél nagyobb lépésre szánta el magát Brüsszel Oroszországgal szemben

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Brüsszel minden eddiginél nagyobb lépésre szánta el magát Moszkvával szemben, és már meg is született a tagállami megállapodás. Az Oroszország elleni szankciók most rekordméretűen bővülhetnek, több mint 1600 új személyt és szervezetet érintve.
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Minden korábbinál nagyobb egyszeri bővítésről állapodtak meg az Oroszország elleni szankciók ügyében az Európai Unió tagállamai. A brüsszeli döntés értelmében 1646 új személy és szervezet kerülhet fel az uniós szankciós listára.

Az EU 1646 új személyt és szervezetet venne fel az Oroszország elleni szankciós listára, amely így hamarosan csaknem 4650 nevet tartalmazhat.
Az EU 1646 új személyt és szervezetet venne fel az Oroszország elleni szankciós listára, amely így hamarosan csaknem 4650 nevet tartalmazhat. Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Rekordméretűre bővülnek az Oroszország elleni szankciók

Az Euronews cikke szerint az uniós nagykövetek szerdán zárták le a több hete tartó egyeztetéseket. A megállapodás 743 személyt és 826 szervezetet érint, amelyeket az EU azzal vádol, hogy támogatják Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Emellett 77 olyan képviselőt is szankcionálnának, akik az orosz megszállás alatt álló ukrán területeken indultak a szeptemberi állami dumai választáson.

A mostani döntés az EU történetének legnagyobb egyszeri szankciós listabővítése Oroszországgal szemben. Az újonnan felkerülők utazási tilalommal és vagyonbefagyasztással számolhatnak, emellett uniós szereplők nem biztosíthatnak számukra pénzügyi forrásokat.

A listát hivatalosan október 12-én hagyhatják jóvá, amikor az uniós külügyminiszterek Luxembourgban találkoznak. Ezt követően hozzák nyilvánosságra az érintettek nevét.

A hibrid támadások miatt is egységet akar mutatni Brüsszel

Az uniós tagállamok a megállapodással politikai egységet is demonstrálnának egy olyan időszakban, amikor Európában egymást követik a hibrid támadások és incidensek, amelyek egy részét Oroszországhoz kötik. Brüsszelben már újabb szankciókon is dolgoznak a lipcsei repülőtéren történt drónincidens miatt.

Az EU korábban három évvel meghosszabbította az Oroszországhoz kapcsolódó egyéni szankciók hatályát. A mostani bővítéssel a feketelista hamarosan csaknem 4650 személyt és szervezetet tartalmazhat.

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