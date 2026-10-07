Minden eddiginél nagyobb lépésre szánta el magát Brüsszel Oroszországgal szemben

A mostani döntés az EU történetének legnagyobb egyszeri szankciós listabővítése Oroszországgal szemben. Az újonnan felkerülők utazási tilalommal és vagyonbefagyasztással számolhatnak, emellett uniós szereplők nem biztosíthatnak számukra pénzügyi forrásokat.

A listát hivatalosan október 12-én hagyhatják jóvá, amikor az uniós külügyminiszterek Luxembourgban találkoznak. Ezt követően hozzák nyilvánosságra az érintettek nevét.

A hibrid támadások miatt is egységet akar mutatni Brüsszel

Az uniós tagállamok a megállapodással politikai egységet is demonstrálnának egy olyan időszakban, amikor Európában egymást követik a hibrid támadások és incidensek, amelyek egy részét Oroszországhoz kötik. Brüsszelben már újabb szankciókon is dolgoznak a lipcsei repülőtéren történt drónincidens miatt.

Háborúra készül Németország: Putyin következő lépésétől tartanak

Németország erőszakos konfliktusba sodródhat Oroszországgal, miközben Moszkva egyre agresszívabb „árnyékháborút” folytat az európai demokráciák ellen – figyelmeztetett a német külföldi hírszerzés vezetője.