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Donald Trump

Trump visszalépett, nem vezeti be az Oroszország elleni újabb szankciókat

24 perce
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Donald Trump amerikai elnök rendeletben döntött több, korábban elfogadott büntetőintézkedés alkalmazásának felfüggesztéséről. Az Oroszország elleni szankciók újabb csomagja jelentős vámokat és további gazdasági korlátozásokat is tartalmazott volna.
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Donald TrumpszankciókOroszország

Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az Oroszország elleni szankciók újabb csomagjában szereplő intézkedések többségének alkalmazását – derül ki a Fehér Ház által közzétett elnöki rendeletből. A döntés értelmében Washington egyelőre nem vezeti be az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit érintő, korábban kilátásba helyezett vámokat.

Donald Trump rendeletben függesztette fel az Oroszország elleni szankciók újabb intézkedéseinek alkalmazását
Donald Trump rendeletben függesztette fel az Oroszország elleni szankciók újabb intézkedéseinek alkalmazását
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az elnöki rendelet szerint az Egyesült Államok nem alkalmazza az orosz kőolaj és földgáz öt legnagyobb importőrével szemben tervezett 100 százalékos vámokat, és az 500 százalékos vám kivetésétől is eltekint.

Az intézkedések alkalmazását mindaddig felfüggesztik, amíg az amerikai elnök vagy a külügyminiszter másként nem dönt. A rendelet ugyanakkor rögzíti, hogy az Oroszországgal szemben már hatályban lévő szankciók továbbra is érvényben maradnak.

Széles körű gazdasági korlátozásokat irányoztak elő

A szankciókról szóló törvényt Donald Trump szeptember 18-án írta alá. A jogszabály alapján az újabb korlátozó intézkedéseket legkésőbb október 18-ig kellett volna bevezetni.

A törvény ugyanakkor lehetőséget biztosít az amerikai elnöknek arra, hogy az Egyesült Államok nemzeti érdekeire hivatkozva eltekintsen az előírt intézkedések alkalmazásától.

A jogszabály kezdeményezője Lindsey Graham republikánus szenátor volt. A törvény az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói mellett az orosz védelmi ipari, energetikai és pénzügyi szervezetekkel szemben is szankciókat irányoz elő.

A korlátozások az orosz árnyékflottára, valamint az ország politikai és katonai vezetésének szinte valamennyi tagjára is kiterjednének.

Magyarországot is érinthette volna az újabb szankciócsomag

Donald Trump döntése Magyarország számára is jelentőséggel bír, mivel az ország továbbra is számottevő mennyiségű orosz kőolajat és földgázt importál. Az új amerikai szankciós törvény akár 100 százalékos vám kivetését is lehetővé tette volna az orosz energiahordozók öt legnagyobb külföldi vásárlójával szemben.

Az intézkedések alkalmazásának felfüggesztésével egyelőre elmaradnak az újabb amerikai vámok. A döntés ugyanakkor nem jelenti a korábban bevezetett, Oroszországgal szembeni szankciók feloldását – írja a VG.

 

 

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