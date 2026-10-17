Trump visszalépett, nem vezeti be az Oroszország elleni újabb szankciókat

Donald Trump amerikai elnök felfüggesztette az Oroszország elleni szankciók újabb csomagjában szereplő intézkedések többségének alkalmazását – derül ki a Fehér Ház által közzétett elnöki rendeletből. A döntés értelmében Washington egyelőre nem vezeti be az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlóit érintő, korábban kilátásba helyezett vámokat.

Donald Trump rendeletben függesztette fel az Oroszország elleni szankciók újabb intézkedéseinek alkalmazását

Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Az elnöki rendelet szerint az Egyesült Államok nem alkalmazza az orosz kőolaj és földgáz öt legnagyobb importőrével szemben tervezett 100 százalékos vámokat, és az 500 százalékos vám kivetésétől is eltekint.

Az intézkedések alkalmazását mindaddig felfüggesztik, amíg az amerikai elnök vagy a külügyminiszter másként nem dönt. A rendelet ugyanakkor rögzíti, hogy az Oroszországgal szemben már hatályban lévő szankciók továbbra is érvényben maradnak.

Széles körű gazdasági korlátozásokat irányoztak elő

A szankciókról szóló törvényt Donald Trump szeptember 18-án írta alá. A jogszabály alapján az újabb korlátozó intézkedéseket legkésőbb október 18-ig kellett volna bevezetni.

A törvény ugyanakkor lehetőséget biztosít az amerikai elnöknek arra, hogy az Egyesült Államok nemzeti érdekeire hivatkozva eltekintsen az előírt intézkedések alkalmazásától.

A jogszabály kezdeményezője Lindsey Graham republikánus szenátor volt. A törvény az orosz energiahordozók legnagyobb vásárlói mellett az orosz védelmi ipari, energetikai és pénzügyi szervezetekkel szemben is szankciókat irányoz elő.

A korlátozások az orosz árnyékflottára, valamint az ország politikai és katonai vezetésének szinte valamennyi tagjára is kiterjednének.