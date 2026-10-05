Gigi Gigiadze az Origónak: a Grúziában alkalmazott orosz módszerek máshol is megjelenhetnek

Gigi Gigiadze karrierdiplomataként 24 éven keresztül dolgozott a grúz külügyminisztériumban, 2014 és 2016 között külügyminiszter-helyettes volt, később pedig Grúzia dániai nagyköveteként is szolgált. A 2008-as orosz–grúz háború idején a grúz külügyminisztérium európai ügyekért felelős osztályának vezetője volt.
– Ön már a grúz kormányban dolgozott a 2008-as orosz–grúz háború idején. Hogyan élte meg akkor a helyzetet és az abban az időszakban meghozott döntéseket? És most, visszatekintve, hogyan látja az eseményeket?
– Ami történt, az Oroszország közvetlen támadása volt Grúzia szuverenitása és területi integritása ellen. Ugyanakkor Oroszország ezzel a Nyugatot is tesztelte. Az oroszok hosszú hónapokon, ha nem éveken keresztül készültek erre a katonai beavatkozásra. Ahogy Vlagyimir Putyin később maga is elismerte, a terveket már 2006-ban kidolgozták. Az oroszok tehát már jóval korábban készültek a támadásra, és azt akarták tesztelni, mennyire egységes a Nyugat, az Európai Unió és a NATO.
Az én osztályom az európai ügyekért volt felelős. Nagyon szoros kapcsolatban álltunk az összes, Grúziában akkreditált európai nagykövetséggel, valamint a különböző európai országokba, illetve az Európai Unióhoz akkreditált grúz nagykövetségekkel. Folyamatosan tájékoztattuk őket a Grúziában zajló eseményekről. Ez volt az első olyan eset a Szovjetunió összeomlása után, amikor Oroszország megtámadott egy szomszédos országot. Ez volt az első alkalom, amikor Oroszország valóban átlépte ezt a vörös vonalat Grúziával szemben. Közben nagyon szorosan figyelték és tesztelték a Nyugat reakcióját.
Véleményem szerint a Nyugat által adott reakció nem volt elég határozott és nem volt elég kemény ahhoz, hogy megakadályozza azt, ami később történt: a 2014-es krími eseményeket, majd a 2022-es orosz támadást Ukrajna ellen.
Meggyőződésem, hogy ha a Nyugat, a NATO és a szövetségeseink sokkal erősebben és határozottabban reagáltak volna, Putyin nem fejlődött volna olyanná, amilyen ma. Nem hiszem, hogy később egyetlen másik ország megtámadására is vállalkozott volna. Sajnos azonban a 2008 augusztusában történtek után három-négy hónappal a Nyugat visszatért a „business as usual” politikájához Putyinnal és Oroszországgal szemben. A helyzetet természetesen ő is nagyon jól értette. Ezután láttuk, mi történt. Oroszország fejlesztette a katonai egységeit, új felszereléseket szerzett be, majd megszállta és annektálta a Krím egy részét, Ukrajna más területein pedig támogatni kezdte a szeparatistákat. Végül 2022. Február 24-én megindította a teljes körű inváziót Ukrajna ellen.
– Mi okozta Ön szerint a 2008-as konfliktust? Többféle vélemény létezik arról, hogy mi vezetett a háborúhoz. Mi volt az ön személyes értelmezése?
– Személyes véleményem szerint Putyin meg akarta akadályozni Grúzia közeledését a Nyugathoz. Meg akarta mutatni a Nyugatnak, az Egyesült Államoknak és a NATO-nak, hogy a posztszovjet térség országai nem lesznek képesek csatlakozni az Európai Unióhoz vagy a NATO-hoz. Azt akarta üzenni, hogy mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezeket az országokat bukott államként mutassa be.
Ez volt az a játékszabály, amelyet felajánlott a Nyugatnak. Sajnos a Nyugat hosszú időn keresztül nem akarta meglátni a valóságot. Putyin ugyanezt a mintát ismételte meg Ukrajnában is, hogy megakadályozza az ország közeledését a Nyugathoz. Azt próbálta világossá tenni, hogy ha ezeket az országokat közelebb akarják hozni az Európai Unióhoz és a NATO-hoz, akkor ő megtámadja őket. Ez azt jelentette, hogy a Nyugatnak kétszer is meg kellett gondolnia, mielőtt további együttműködésbe kezdett volna ezekkel az országokkal.
Sajnos a Nyugat ezt az üzenetet valamiféle óvatosságra intő okként értelmezte. Ez nagyon súlyos hiba volt. Ennek következtében romlott a helyzet Ukrajnában, és tovább romlott a fekete-tengeri térség, valamint Kelet-Európa általános biztonsági helyzete. Ha a Nyugat 2008-ban olyan erősen és határozottan reagált volna, mint 2022-ben Ukrajna esetében, akkor szerintem a mai Oroszország nem alakulhatott volna ki. Oroszország nem fejlődött volna olyan állammá, amely ma terrorista államként viselkedik.
– A 2013–2014-es Euromajdan idején Ön már külügyminiszter-helyettes volt. Hogyan látta az ottani eseményeket?
– Ez ugyanannak az orosz gondolkodásnak és mentalitásnak volt a folytatása. Oroszország nem akarta, hogy Ukrajna közelebb kerüljön az Európai Unióhoz. Nem akarta, hogy Ukrajna aláírja a társulási megállapodást. Nagyon pontosnak kell lennünk ebben. Putyin, az orosz rezsim és maga Oroszország számára – én ebben nem akarok különbséget tenni közöttük – még az Európai Unióhoz való közeledés sem volt elfogadható.
Nemcsak a NATO jelentett problémát. Ha valaki úgy próbálja bemutatni a helyzetet, hogy Putyin kizárólag a NATO-val szemben ellenséges, vagy csak azt nem akarja, hogy a volt szovjet országok közelebb kerüljenek a NATO-hoz, az hazugság és súlyos megtévesztés.
Még az Európai Unióhoz, egy gazdasági és politikai unióhoz való közeledés sem volt, és ma sem elfogadható Putyin számára. Elsősorban azért, mert Putyin nagyon jól megértette, hogy ha az olyan országok, mint Grúzia vagy Ukrajna sikeresen demokratizálódnak, és a korrupció által sújtott országokból európai típusú demokráciákká vagy fejlődő demokráciákká válnak, az nagyon rossz példa lenne Oroszország számára. Ez azt jelentené az orosz társadalom számára, hogy Oroszországban is lehetséges a változás. Pontosan ezt akarja megakadályozni. Azt akarja megállítani, hogy mi sikeresek legyünk a demokrácia felé vezető úton, és jobb országokká váljunk, mert ez azt jelentené, hogy Oroszországban is létezik ez a lehetőség.
– A 2014-es krími annektálás és a donbászi szeparatista mozgalom után hogyan változott meg Grúzia biztonságérzete? Mi volt az általános vélekedés arról, hogy ugyanez Grúziával is megtörténhet?
– Ez nagyon érdekes kérdés, mert 2014-ben Oroszország hatalmas nyomást gyakorolt Ukrajnára és Moldovára is. Valamiért azonban Grúzia nem került az orosz politika középpontjába. Akkoriban nagyon nehéz volt megérteni, hogy miért. Minden racionálisan gondolkodó ember feltehette a kérdést: miért nem Grúzia? Miért viselkedik Oroszország ilyen nyugodtan Grúziával kapcsolatban?
A mai szemszögből azonban minden sokkal világosabb. Putyin és az orosz rezsim teljesen biztos volt abban, hogy Bidzina Ivanisvili és a hozzá kötődő rendszer mit fog véghez vinni Grúziában.
Tudták, hogy megvan a saját emberük Grúziában. A végén, függetlenül attól, hogy mi történt, és attól is, hogy Grúzia aláírta a társulási megállapodást, teljes mértékben megbíztak Ivanisviliben. Tudták, hogy akármit is tesz Grúzia, végül eljutunk oda, ahol most vagyunk: az ország eltávolodik az Európai Uniótól és a Nyugattól, miközben elveszíti azokat az eszközöket, amelyek korábban az európai integrációt segítették. Ezért 2014-ben nem érezték úgy, hogy Grúzia miatt aggódniuk kellene.
Nagyon szorosan követtem ezeket a folyamatokat. Érdekes volt látni, milyen keményen reagált Moszkva például Örményország társulási megállapodásának lehetőségére. Putyin személyesen látogatott Bakuba, illetve Szocsiba hívta az örmény vezetést, és megpróbálta megfélemlíteni őket, hogy ne írják alá a megállapodást. Ezután következett a Majdan és az összes többi folyamat. Grúzia közben valahogy teljesen kikerült a látómezőből.
A „Globális Háborús Párt” (Global War Party) kifejezés pedig teljes egészében a Grúz Álom által kitalált, propagandisztikus kifejezés, amellyel a Nyugatot próbálják leírni és félelmet kelteni az emberekben. Ez lényegében az orosz propagandában használt, szintén kitalált „globális háttérerők” (глобальное закулисье) kifejezés közvetlen átvétele. Még arra sem vették a fáradságot, hogy valamelyest módosítsák az orosz terminológiát.
– 2008 óta, sőt már azt megelőzően is, Moszkva különböző eszközökkel próbálta befolyásolni Grúziát, a grúz társadalmat és az ország politikáját. Hogyan változtak ezek az eszközök 2008 óta? Ugyanazokat a módszereket használják ma is?
– Grúziára úgy kell tekintenünk, mint az orosz hibrid hadviselés tesztpályájára. Minden egyes hibrid hadviselési eszközt vagy módszert, amelyet Oroszország ma a világ különböző részein használ, először Grúziában tesztelt. A katonai beavatkozástól kezdve a kibertámadásokon át a rezsimváltási kísérletekig minden olyan elem megjelent Grúziában, amelyet általában az orosz hibrid hadviseléshez társítunk.
Ezért a világnak oda kell figyelnie Grúziára, mert amennyiben Oroszország sikerrel jár, az azt jelenti, hogy ugyanazokat a módszereket máshol is meg tudja ismételni. Az első célpont természetesen az Európai Unió és a Nyugat lesz.
Mi, a civil társadalom tagjai és azok az emberek, akik már csaknem két éve folyamatosan az utcákon állnak Grúziában, természetesen látjuk, hogy a Nyugatnak is számos problémával kell szembenéznie. Háború zajlik Ukrajnában, feszült a transzatlanti kapcsolat, és számos nehézség van nyugati szemszögből. De Grúziáról soha nem szabad megfeledkezni. Nem szabad szemet hunyni az országban zajló események felett.
– Ön szerint a Nyugat is hibázott a Grúziával való kapcsolatában, miközben az ország évtizedek óta próbál közeledni az Európai Unióhoz és a NATO-hoz?
– Igen, volt néhány hiba. Először is a Nyugat nagyon hosszú ideig nem hitte el, ami Grúziában történt. Nézzük meg, hogy a Grúz Álom mit próbált tenni a kezdetektől.
A párt eredetileg koalíció volt. Több olyan politikai erőből állt, amelyek egyértelműen Európa-pártiak voltak. Amikor együtt kerültek hatalomra, az volt a fő üzenetük, hogy Európa-pártiak, folytatják az európai és euroatlanti integrációt, és mindent megtesznek azért, hogy Grúzia közelebb kerüljön a Nyugathoz. Az évek során azonban maga a Grúz Álom és Ivanisvili megszabadult az összes többi politikustól és párttól.
Megszilárdították saját támogatói körüket, és végül megmutatták valódi arcukat. 2022 óta ez teljesen egyértelmű. De már korábban is minden jel ott volt. A Nyugat mégsem akarta elhinni, amikor a civil társadalom, a grúziai nemzetközi szervezetek és számos, Grúziában szolgáló nagykövet arról tájékoztatta őket, hogy az ország rossz irányba halad. A grúz kormány képviselői közben Brüsszelbe utaztak, és azt mondták az európai intézményeknek és európai partnereinknek, hogy ők a leginkább Európa-pártiak, és elkötelezettek az európai reformok mellett.
Grúziában azonban pontosan az ellenkezője történt. A jogállamiság, az emberi jogok, a sajtószabadság és a demokrácia nemzetközi értékelései nagyon gyorsan romlottak.
Ha megnézzük a 2015 óta tartó időszakot, láthatjuk, hogy a helyzet nagyon gyorsan romlani kezdett. Egyrészt voltak a Nyugat és Európa felé tett nyilatkozataik, és európai barátaink úgy döntöttek, hogy hisznek nekik. De tegyük fel a nagyon egyszerű kérdést: miért lenne egy orosz oligarcha érdekelt abban (megjegyzés: Ivanishvili Grúziában született, de üzleti karrierje Moszkvában indult, a szerk.), hogy Grúziában európai típusú demokráciát építsen ki? Miért lenne érdeke egy olyan európai típusú demokráciát létrehozni Grúziában, amelyben elveszítené minden hatalmát, és nem tudná biztosítani saját hatalmon maradását? Van egyáltalán olyan példa az emberiség történetében, amikor orosz oligarchák demokráciát építettek ki?
Természetesen nincs. Mégsem akarták ezt elhinni.
Szerintem ez volt a legnagyobb hiba, mert a civil társadalmi szervezetek és a nem kormányzati szervezetek már sok évvel 2022 előtt figyelmeztették a Nyugatot. Azt mondták: ne higgyenek annak, amit a kormány képviselői mondanak, mert az országon belül romlik a helyzet. Megszabadulnak a régi Európa-párti politikusoktól, üldözik a médiát, emberek kerülnek börtönbe és így tovább. A helyzet nagyon korán romlani kezdett, de a Nyugatnak túl sok időbe telt, mire elhitte és megértette, mi történik. Amikor pedig megértették, most úgy tűnik, hogy már egy kicsit túl késő.
– Mikor romlott meg a kapcsolat Oroszország és a Nyugat között? És mikor romlott meg Oroszország és Grúzia kapcsolata?
– Oroszország soha nem változtatta meg a Nyugathoz való hozzáállását. Oroszország soha nem változtatta meg az ambícióit a posztszovjet térség tekintetében. Mindig valamilyen Szovjetunióhoz hasonló egységet akartak újrateremteni. Oroszország számos különböző nemzetközi szervezet létrehozását javasolta, és mindig megpróbálta visszaszerezni azt, amit a Szovjetunió összeomlása után elveszített.
Erről az ambícióról soha nem mondtak le. Arról az elképzelésről sem, hogy valamilyen módon újra létre kell hozni a Szovjetuniót. Putyin 2007-ben, a müncheni biztonságpolitikai konferencián maga mondta, hogy a Szovjetunió összeomlása a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt. Nem titkolták, mit akarnak elérni, és azt sem, hogyan képzelik el a jövőbeli kapcsolatokat a posztszovjet térséggel. Ezért nem gondolom, hogy lett volna egy konkrét fordulópont Oroszország és a Nyugat, vagy Oroszország és Grúzia kapcsolatában. Mindig ellenőrzésük alatt akarták tartani a posztszovjet térséget.
Van egy kimondatlan elképzelés arról, hogy Oroszország kiszámíthatatlan. Ez teljesen hamis. Oroszország nagyon is kiszámítható. Mindig a gyengeségedet fogják kihasználni. Mindig ott fognak támadni, ahol a leggyengébb vagy. Amint lehetőség nyílt rá, Oroszország megmutatta a fogait. Ebben az értelemben Grúzia volt a modern Oroszország első külpolitikai célpontja. Amit ma Európában látunk, annak a gyökerei 2008 augusztusáig nyúlnak vissza. Ezt nem szabad elfelejteni. Sok tudós, kutató és politikus 2014-től kezdi számítani a jelenlegi konfliktust. Ez hatalmas hiba. 2014 a 2008-as események folytatása volt, a 2008-ban megmutatott nyugati gyengeség folytatása. Korábban nem láttunk ilyen agresszív Oroszországot. Az oroszok kihasználták azt a gyengeséget, amelyet a Nyugat és a szövetségeseink oldalán láttak, és erre építettek.
Ezután mindent megtettek azért, hogy az úgynevezett „kis zöld emberkék” megjelenhessenek a Krímben. A Nyugat pedig szinte kész volt elhinni, hogy ezek valóban „kis zöld emberkék”, nem pedig orosz katonák. 2022-re azonban már nem volt lehetőség arra, hogy a Nyugat ne nevezze nevén a dolgokat.
– Ön szerint 2008-ban a Nyugat mennyire volt hajlandó elhinni az orosz narratívát Grúziáról?
A 2008-as háborúban a Roki-alagút volt a feszültség gócpontja, mert a két fél teljesen mást állított az orosz csapatok mozgásának idejéről. Grúzia szerint az orosz tankok már augusztus 7-én hajnalban benyomultak az alagúton, így a grúz támadás csupán védekezés volt az invázió ellen. Oroszország ezzel szemben azt állítja, hogy csapatai csak augusztus 8-án keltek át az alagúton, válaszul a dél-oszét fővárost ért grúz tüzérségi csapásokra. De jure Dél-Oszétia Grúzia elidegeníthetetlen része.
– 2008-ban sokan a Nyugaton el akarták hinni, hogy valamilyen módon Grúzia is felelős lehetett az Oroszország által a saját területünk ellen indított támadásért. Gondoljunk bele, mennyire abszurd ez. Hogyan támadhat meg egy ország egy másik országot a saját területén? Hogyan támadhatod meg a szomszédodat a saját lakásodban vagy a saját helyeden?
Már egy harmadik osztályos gyereket is meg lehetne kérdezni arról, hogy ez lehetséges-e. Az történt, hogy el akarták hinni azt, amit Oroszország táplált beléjük. El akarták hinni azokat a narratívákat, amelyeket az orosz propaganda terjesztett Grúziáról. Ez a propagandagépezet Oroszország részéről folyamatosan működött és működik. Még a 2022. február 24-i teljes körű ukrajnai invázió után is sokan hajlamosak voltak azt gondolni, hogy valamilyen módon Grúzia hibája volt, ami 2008-ban történt.
– Ön azt mondta, hogy Oroszország kiszámítható, nem pedig kiszámíthatatlan. El tud képzelni olyan orosz kormányt, amely szakít a szovjet örökséggel és az imperializmussal? Vagy Oroszország politikája természeténél fogva mindig imperialista lesz?
– Nem hiszem, hogy az oroszok valaha is feladnák a Nagy-Oroszországról, illetve az imperialista ambíciókról szóló elképzelést, amely nemcsak a szomszédságukra, hanem az egész világra vonatkozik. Lehet, hogy Putyin után lesz valamiféle szünet, valamiféle nyugalmi időszak, akár több év is, de megpróbálják majd ugyanezt megismételni. Ezt úgy mondom, hogy ismerem a közelmúltunk történelmét.
Oroszország az 1990-es évek elején, amikor visszaszereztük a függetlenségünket, szerepet játszott a polgárháború kirobbantásában. Támogatta az abház és a dél-oszét szeparatistákat, és már akkor teljesen világos volt, mit akar Oroszország elérni. Azt akarták, hogy minden posztszovjet állam az ellenőrzésük alatt maradjon, és ellenőrizni akarták ezeknek az országoknak a kül- és belpolitikáját. Nem hiszem, hogy bármelyik orosz kormány valaha feladná ezt az elképzelést, legalábbis addig, amíg Oroszország a jelenlegi határain belül létezik.
– Három évtizeddel a Szovjetunió összeomlása után még mindig helyes ezt a kifejezést használni?
– Ez egy lealacsonyító elnevezés azoknak az országoknak, amelyek elnyerték függetlenségüket a Szovjet Birodalomtól. Természetesen nem tekintjük magunkat posztszovjet térségnek. Európai ország vagyunk. Egyetlen célunk van, ez pedig Európa. Grúzia mindig is az európai civilizáció része volt. Grúzia Európa és a világ egyik legrégebbi országa. Nincs más út. Amit a grúz kormány, illetve az úgynevezett kormány most megpróbál tenni, az az, hogy meggyőzze a lakosságot arról, hogy van más lehetőségünk is, hogy Európán kívül más választásunk is van. Pontosan ezt akarta Oroszország mindig is elérni Grúziában: azt az érzést kelteni, hogy létezik egy alternatív választás. Ez azonban Grúzia esetében nem létezik.
Már az 1990-es években, közvetlenül függetlenségünk visszaszerzése után készült felmérések is ezt mutatták. Azóta is minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a grúz lakosság abszolút többsége – ez folyamatosan 73–75 százalék felett volt – támogatja az Európai Unióhoz és a Nyugathoz való integrációt. Ez egyértelmű vágy. Oroszország most pontosan ezt próbálja megváltoztatni Grúziában. Csökkenteni akarja ezt az arányt, hogy ismét el tudja hitetni az emberekkel, hogy létezik valamiféle másik alternatíva.
Mindig is sokkal többek voltunk, mint egyszerűen a posztszovjet térség vagy a Szovjetunió egykori köztársaságai. És továbbra is remélem, hogy az orosz művelet kudarcot vall. Nagyon remélem, hogy végül a grúz nép győzni fog, és megnyerjük ezt a háborút. A helyzet azonban nagyon feszült. Ha most megnézi, azt látja, hogy Grúziában egy főre vetítve több politikai fogoly van, mint Oroszországban. Sokkal szigorúbb törvényeink vannak a civil társadalommal és a nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatban is. Közben 24 órában zajlik az orosz propaganda a Nyugat, a globális háborúpárti erők és az Európai Unió ellen. Azt mondják az embereknek, hogy az Európai Unió második frontot akar nyitni Grúziában, és hogy az Európai Unió arra kényszerít minket, hogy második frontot nyissunk Oroszországgal szemben.
Teljesen átvették az orosz üzeneteket. Nincs már semmi abból, amit egykor Grúz Álomnak neveztek. A valóságban ez mára Grúzia orosz rémálmává vált.
Nincs saját véleményük. Egyetlen szót sem tudnak megváltoztatni abból, amit mondaniuk kell. Ezért Grúziának nagyon szoros nyugati figyelemre van szüksége. Nagyon alaposan kell figyelni arra, ami itt történik, mert amit Grúziában most tesztelnek, azt a világ más részein is alkalmazni fogják. A fő célpont pedig maga az Európai Unió lesz.
Bidzina Ivanishvili grúz politikus és üzletember, a Grúz Álom alapítója és Grúzia de facto irányítója, annak ellenére is, hogy az ország miniszterelnöke Irakli Kobakhidze.