Gigi Gigiadze az Origónak: a Grúziában alkalmazott orosz módszerek máshol is megjelenhetnek

– Mikor romlott meg a kapcsolat Oroszország és a Nyugat között? És mikor romlott meg Oroszország és Grúzia kapcsolata?

– Oroszország soha nem változtatta meg a Nyugathoz való hozzáállását. Oroszország soha nem változtatta meg az ambícióit a posztszovjet térség tekintetében. Mindig valamilyen Szovjetunióhoz hasonló egységet akartak újrateremteni. Oroszország számos különböző nemzetközi szervezet létrehozását javasolta, és mindig megpróbálta visszaszerezni azt, amit a Szovjetunió összeomlása után elveszített.

Erről az ambícióról soha nem mondtak le. Arról az elképzelésről sem, hogy valamilyen módon újra létre kell hozni a Szovjetuniót. Putyin 2007-ben, a müncheni biztonságpolitikai konferencián maga mondta, hogy a Szovjetunió összeomlása a 20. század legnagyobb geopolitikai katasztrófája volt. Nem titkolták, mit akarnak elérni, és azt sem, hogyan képzelik el a jövőbeli kapcsolatokat a posztszovjet térséggel. Ezért nem gondolom, hogy lett volna egy konkrét fordulópont Oroszország és a Nyugat, vagy Oroszország és Grúzia kapcsolatában. Mindig ellenőrzésük alatt akarták tartani a posztszovjet térséget.

Van egy kimondatlan elképzelés arról, hogy Oroszország kiszámíthatatlan. Ez teljesen hamis. Oroszország nagyon is kiszámítható. Mindig a gyengeségedet fogják kihasználni. Mindig ott fognak támadni, ahol a leggyengébb vagy. Amint lehetőség nyílt rá, Oroszország megmutatta a fogait. Ebben az értelemben Grúzia volt a modern Oroszország első külpolitikai célpontja. Amit ma Európában látunk, annak a gyökerei 2008 augusztusáig nyúlnak vissza. Ezt nem szabad elfelejteni. Sok tudós, kutató és politikus 2014-től kezdi számítani a jelenlegi konfliktust. Ez hatalmas hiba. 2014 a 2008-as események folytatása volt, a 2008-ban megmutatott nyugati gyengeség folytatása. Korábban nem láttunk ilyen agresszív Oroszországot. Az oroszok kihasználták azt a gyengeséget, amelyet a Nyugat és a szövetségeseink oldalán láttak, és erre építettek.

Ezután mindent megtettek azért, hogy az úgynevezett „kis zöld emberkék” megjelenhessenek a Krímben. A Nyugat pedig szinte kész volt elhinni, hogy ezek valóban „kis zöld emberkék”, nem pedig orosz katonák. 2022-re azonban már nem volt lehetőség arra, hogy a Nyugat ne nevezze nevén a dolgokat.

– Ön szerint 2008-ban a Nyugat mennyire volt hajlandó elhinni az orosz narratívát Grúziáról?

– 2008-ban sokan a Nyugaton el akarták hinni, hogy valamilyen módon Grúzia is felelős lehetett az Oroszország által a saját területünk ellen indított támadásért. Gondoljunk bele, mennyire abszurd ez. Hogyan támadhat meg egy ország egy másik országot a saját területén? Hogyan támadhatod meg a szomszédodat a saját lakásodban vagy a saját helyeden?

Már egy harmadik osztályos gyereket is meg lehetne kérdezni arról, hogy ez lehetséges-e. Az történt, hogy el akarták hinni azt, amit Oroszország táplált beléjük. El akarták hinni azokat a narratívákat, amelyeket az orosz propaganda terjesztett Grúziáról. Ez a propagandagépezet Oroszország részéről folyamatosan működött és működik. Még a 2022. február 24-i teljes körű ukrajnai invázió után is sokan hajlamosak voltak azt gondolni, hogy valamilyen módon Grúzia hibája volt, ami 2008-ban történt.

– Ön azt mondta, hogy Oroszország kiszámítható, nem pedig kiszámíthatatlan. El tud képzelni olyan orosz kormányt, amely szakít a szovjet örökséggel és az imperializmussal? Vagy Oroszország politikája természeténél fogva mindig imperialista lesz?

– Nem hiszem, hogy az oroszok valaha is feladnák a Nagy-Oroszországról, illetve az imperialista ambíciókról szóló elképzelést, amely nemcsak a szomszédságukra, hanem az egész világra vonatkozik. Lehet, hogy Putyin után lesz valamiféle szünet, valamiféle nyugalmi időszak, akár több év is, de megpróbálják majd ugyanezt megismételni. Ezt úgy mondom, hogy ismerem a közelmúltunk történelmét.

Oroszország az 1990-es évek elején, amikor visszaszereztük a függetlenségünket, szerepet játszott a polgárháború kirobbantásában. Támogatta az abház és a dél-oszét szeparatistákat, és már akkor teljesen világos volt, mit akar Oroszország elérni. Azt akarták, hogy minden posztszovjet állam az ellenőrzésük alatt maradjon, és ellenőrizni akarták ezeknek az országoknak a kül- és belpolitikáját. Nem hiszem, hogy bármelyik orosz kormány valaha feladná ezt az elképzelést, legalábbis addig, amíg Oroszország a jelenlegi határain belül létezik.

– Három évtizeddel a Szovjetunió összeomlása után még mindig helyes ezt a kifejezést használni?

– Ez egy lealacsonyító elnevezés azoknak az országoknak, amelyek elnyerték függetlenségüket a Szovjet Birodalomtól. Természetesen nem tekintjük magunkat posztszovjet térségnek. Európai ország vagyunk. Egyetlen célunk van, ez pedig Európa. Grúzia mindig is az európai civilizáció része volt. Grúzia Európa és a világ egyik legrégebbi országa. Nincs más út. Amit a grúz kormány, illetve az úgynevezett kormány most megpróbál tenni, az az, hogy meggyőzze a lakosságot arról, hogy van más lehetőségünk is, hogy Európán kívül más választásunk is van. Pontosan ezt akarta Oroszország mindig is elérni Grúziában: azt az érzést kelteni, hogy létezik egy alternatív választás. Ez azonban Grúzia esetében nem létezik.

Már az 1990-es években, közvetlenül függetlenségünk visszaszerzése után készült felmérések is ezt mutatták. Azóta is minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a grúz lakosság abszolút többsége – ez folyamatosan 73–75 százalék felett volt – támogatja az Európai Unióhoz és a Nyugathoz való integrációt. Ez egyértelmű vágy. Oroszország most pontosan ezt próbálja megváltoztatni Grúziában. Csökkenteni akarja ezt az arányt, hogy ismét el tudja hitetni az emberekkel, hogy létezik valamiféle másik alternatíva.

Mindig is sokkal többek voltunk, mint egyszerűen a posztszovjet térség vagy a Szovjetunió egykori köztársaságai. És továbbra is remélem, hogy az orosz művelet kudarcot vall. Nagyon remélem, hogy végül a grúz nép győzni fog, és megnyerjük ezt a háborút. A helyzet azonban nagyon feszült. Ha most megnézi, azt látja, hogy Grúziában egy főre vetítve több politikai fogoly van, mint Oroszországban. Sokkal szigorúbb törvényeink vannak a civil társadalommal és a nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatban is. Közben 24 órában zajlik az orosz propaganda a Nyugat, a globális háborúpárti erők és az Európai Unió ellen. Azt mondják az embereknek, hogy az Európai Unió második frontot akar nyitni Grúziában, és hogy az Európai Unió arra kényszerít minket, hogy második frontot nyissunk Oroszországgal szemben.

Teljesen átvették az orosz üzeneteket. Nincs már semmi abból, amit egykor Grúz Álomnak neveztek. A valóságban ez mára Grúzia orosz rémálmává vált.

Nincs saját véleményük. Egyetlen szót sem tudnak megváltoztatni abból, amit mondaniuk kell. Ezért Grúziának nagyon szoros nyugati figyelemre van szüksége. Nagyon alaposan kell figyelni arra, ami itt történik, mert amit Grúziában most tesztelnek, azt a világ más részein is alkalmazni fogják. A fő célpont pedig maga az Európai Unió lesz.