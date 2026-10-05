Háborúra készül Németország: Putyin következő lépésétől tartanak

Az Oroszországgal zajló szembenállás új, veszélyesebb dimenziót öltött – jelentette ki Martin Jäger, a Szövetségi Hírszerző Szolgálat, a BND vezetője a német parlamentben tartott éves nyilvános meghallgatáson. Jäger szerint reális és közvetlen veszélyt jelentenek a németországi célpontok elleni támadások. Példaként említette a lipcsei repülőtér ellen augusztusban megkísérelt dróntámadást, amelyért a német hatóságok Oroszországot tették felelőssé.

Oroszország próbára teszi Németországot.

Fotó: Anadolu via Getty Images/Diego Herrera Carcedo

Árnyékháborút folytat Európa ellen Oroszország a német hírszerzés szerint

A német vezetés korábban többször figyelmeztetett arra, hogy Moszkva drónokkal, kibertámadásokkal és más hibrid műveletekkel próbál nyomást gyakorolni Európára. A BND vezetője szerint az orosz titkosszolgálatok Németország ellen irányuló akciói is egyre agresszívabbá válnak.

Oroszország próbára tesz bennünket, és szorosan figyeli, miként kezeljük a helyzetet. A Kreml minden bizonytalanságot felhívásnak tekinthet arra, hogy tovább növelje a nyomást Németországon

– mondta.

Jäger hangsúlyozta, hogy jelenleg semmi sem utal egy NATO-terület elleni közvetlen, nagyszabású orosz támadásra. Szerinte ugyanakkor Moszkva alacsony intenzitású katonai műveleteket indíthat, különösen a balti államok térségében.

A hírszerzési vezető úgy véli, Németországnak további beavatkozási és megfélemlítési kísérletekre, köztük nukleáris fenyegetésekre is fel kell készülnie.

Moszkva a gyengeségünkre fogad. Ennek ellen kell állnunk

– jelentette ki Jäger.

A BND szerint Oroszország azt akarja elérni, hogy Németország, Ukrajna egyik legfontosabb támogatója, felhagyjon Kijev segítésével. Jäger arra is figyelmeztetett, hogy Moszkva a következő télen térdre akarja kényszeríteni Ukrajnát, ezért minden korábbinál súlyosabb orosz támadásokra lehet számítani.

Vlagyimir Putyin orosz elnök ezzel szemben azt állította, hogy Oroszországnak nem áll szándékában senkit megtámadni, ugyanakkor agresszió esetén válaszolni fog.

A német hírszerző szolgálatok a jövőben új jogosítványokat kaphatnak az esetleges támadások aktív megelőzésére, amennyiben a parlament elfogadja az erről szóló jogszabályokat.