Putyin ultimátumot küldött Amerikának - mit lép erre Trump?

Oroszország az amerikai–ukrán tárgyalások egyik fontos kérdésévé vált energetikai tűzszünetért cserébe gazdasági engedményeket vár Washingtontól – írta a Kyiv Independent amerikai és ukrán tisztviselőkre hivatkozva. A lap értesülései szerint Moszkva a szankciók enyhítése mellett azt is el akarja érni, hogy az energetikai létesítmények elleni támadások szüneteltetését a Fekete-tenger térségére is kiterjedő megállapodáshoz kössék.
A fejlemények közben Oroszország fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásait. Egy magas rangú ukrán védelmi tisztviselő szerint Moszkva a tárgyalások előtt igyekszik a lehető legnagyobb károkat okozni, hogy ezzel javítsa alkupozícióját. Kijevben a mindennapos áramkimaradások már most is komoly nehézségeket okoznak: az október 8-i orosz támadás a több mint hárommilliós fővárosban is széles körű áramszünetet idézett elő.
Oroszország szankciók enyhítését követeli a tűzszünetért
A Kreml nyilvánosan egyelőre nem mutatott hajlandóságot az energetikai tűzszünet elfogadására. Dmitrij Peszkov szóvivő október 8-án azt mondta, Moszkva nem látja értelmét az ilyen, egyetlen területre korlátozódó megállapodásnak. Szerinte Kijev nem hosszú távú rendezést javasol, hanem éppen azt az ágazatot érintő tűzszünetet, amely Ukrajna egyik legsebezhetőbb pontja.
A tárgyalásokról tájékoztatott ukrán és amerikai tisztviselők ugyanakkor azt állították a Kyiv Independentnek, hogy zárt ajtók mögött az orosz fél hajlandóságot mutatott a kezdeményezés megfontolására. Moszkva azonban a megállapodást további feltételekhez, köztük a szankciók enyhítéséhez kötné.
Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott szeptemberben kétszer is az Egyesült Államokba látogatott, ahol Donald Trump elnök megbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel tárgyalt. Az egyeztetéseken az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállításának lehetősége is szóba került. Az ukrán és amerikai tisztviselők szerint Dmitrijev ezeken a találkozókon jelezte, hogy Oroszország a szankciók enyhítését is elvárja egy esetleges megállapodás részeként.
Egyelőre nem világos, Moszkva pontosan mely korlátozások feloldását szeretné elérni. Egy, az ügyet ismerő európai diplomata szerint Oroszország a befagyasztott orosz pénzeszközök felszabadítását is kérheti. A diplomata arra figyelmeztetett, hogy a felszabaduló pénzeket a háború további eszkalálására is felhasználhatják.
Kijev attól tart, hogy Moszkva csak időt húz
Az ukrán vezetés számára az egyik legfontosabb kérdés, hogy Oroszország valóban kész-e leállítani az energetikai létesítmények elleni támadásokat, vagy csupán újabb engedményeket akar elérni. Egy, a tárgyalásokra rálátó ukrán tisztviselő a lapnak azt mondta, hogy a tárgyalások minden újabb fordulójában egyre több orosz követelés jelenik meg, és most a szankciók enyhítése is felkerült a listára.
Ukrajna ellenzi, hogy Oroszország gazdasági előnyökhöz jusson az energetikai tűzszünetért cserébe. Kijev álláspontja szerint a megállapodásnak kölcsönösnek kell lennie: mindkét félnek le kell állítania az energetikai infrastruktúra elleni csapásokat, anélkül, hogy Moszkva ezért további engedményeket kapna.
A szélesebb körű béketárgyalások továbbra is elakadtak az orosz területi követelések miatt, amelyeket Ukrajna elfogadhatatlannak tart. Washington ezért egy szűkebb megállapodás lehetőségét keresi, amely az energetikai létesítményekre és a fekete-tengeri hajózásra összpontosítana. Egy ilyen egyezség előrelépést jelenthetne anélkül, hogy megoldaná a háború alapjául szolgáló vitás kérdéseket.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 8-án, az amerikai és orosz gazdasági megállapodásokra vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta, Ukrajna „sok mindent tud”, de egyelőre nem kíván nyilvánosan beszélni a részletekről.
Kijev október 9-én amerikai tárgyalódelegációval egyeztetett a tervezett energetikai és fekete-tengeri tűzszünetről. Az ukrán küldöttség tájékoztatást vár az amerikai–orosz megbeszélésekről, és tisztázni akarja, milyen szankciós engedményeket követel Moszkva.
Zelenszkij közben továbbra is bízik abban, hogy a tárgyalások háromoldalú találkozóhoz vezethetnek. Amikor október 4-én Kijevben találkozott Friedrich Merz német kancellárral, Witkoff üzenetben jelezte neki, hogy Washington október végén tartana ilyen egyeztetést. Az ukrán elnök válaszában támogatásáról biztosította a kezdeményezést.
Ukrajna számára most az a döntő kérdés, hogy Oroszország hajlandó-e leállítani az energetikai támadásokat anélkül, hogy ezért újabb gazdasági vagy politikai előnyöket szerezne.