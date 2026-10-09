Putyin ultimátumot küldött Amerikának - mit lép erre Trump?

Oroszország az amerikai–ukrán tárgyalások egyik fontos kérdésévé vált energetikai tűzszünetért cserébe gazdasági engedményeket vár Washingtontól – írta a Kyiv Independent amerikai és ukrán tisztviselőkre hivatkozva. A lap értesülései szerint Moszkva a szankciók enyhítése mellett azt is el akarja érni, hogy az energetikai létesítmények elleni támadások szüneteltetését a Fekete-tenger térségére is kiterjedő megállapodáshoz kössék.

Oroszország szankciók enyhítését követeli Trump ukrajnai tűzszüneti tervéért

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

A fejlemények közben Oroszország fokozta az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásait. Egy magas rangú ukrán védelmi tisztviselő szerint Moszkva a tárgyalások előtt igyekszik a lehető legnagyobb károkat okozni, hogy ezzel javítsa alkupozícióját. Kijevben a mindennapos áramkimaradások már most is komoly nehézségeket okoznak: az október 8-i orosz támadás a több mint hárommilliós fővárosban is széles körű áramszünetet idézett elő.

Oroszország szankciók enyhítését követeli a tűzszünetért

A Kreml nyilvánosan egyelőre nem mutatott hajlandóságot az energetikai tűzszünet elfogadására. Dmitrij Peszkov szóvivő október 8-án azt mondta, Moszkva nem látja értelmét az ilyen, egyetlen területre korlátozódó megállapodásnak. Szerinte Kijev nem hosszú távú rendezést javasol, hanem éppen azt az ágazatot érintő tűzszünetet, amely Ukrajna egyik legsebezhetőbb pontja.

A tárgyalásokról tájékoztatott ukrán és amerikai tisztviselők ugyanakkor azt állították a Kyiv Independentnek, hogy zárt ajtók mögött az orosz fél hajlandóságot mutatott a kezdeményezés megfontolására. Moszkva azonban a megállapodást további feltételekhez, köztük a szankciók enyhítéséhez kötné.

Kirill Dmitrijev orosz különmegbízott szeptemberben kétszer is az Egyesült Államokba látogatott, ahol Donald Trump elnök megbízottaival, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel tárgyalt. Az egyeztetéseken az energetikai infrastruktúra elleni támadások leállításának lehetősége is szóba került. Az ukrán és amerikai tisztviselők szerint Dmitrijev ezeken a találkozókon jelezte, hogy Oroszország a szankciók enyhítését is elvárja egy esetleges megállapodás részeként.