„Talpon maradtunk, túléltük” – Pásztor Bálint megszólalt a szerbiai választások után

A vártnál gyengébb választási eredményről számolt be Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a vasárnapi szerbiai parlamenti választásokat követően. A politikus videónyilatkozatában elmondta, hogy pártja a kampány tapasztalatai alapján több képviselői helyre számított, de az előzetes eredmények szerint két-három mandátumot szerezhet. A VMSZ ugyanakkor továbbra is jelen lehet a szerb törvényhozásban.

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke értékelte a szerbiai parlamenti választások előzetes eredményeit (Fotó: Csudai Sándor)

Pásztor Bálint szerint siker, hogy a VMSZ talpon maradt

A pártelnök először a választások lebonyolítását értékelte. Örömét fejezte ki amiatt, hogy a voksolás demokratikus légkörben zajlott, és magas volt a részvételi arány. Megköszönte a választópolgároknak, hogy éltek szavazati jogukkal, külön pedig azoknak, akik a Vajdasági Magyar Szövetséget támogatták.

Pásztor Bálint ugyanakkor nem hallgatta el, hogy a párt a vártnál gyengébben szerepelt.

Mi a Vajdasági Magyar Szövetségben jobb eredményre számítottunk, a kampányból leszűrt hangulatból arra számítottunk, hogy több mandátummal fogunk rendelkezni”

– fogalmazott.

Hozzátette, hogy a különleges, népszavazásszerű hangulatban lezajlott választásokon a VMSZ-nek sikerült megőriznie parlamenti jelenlétét.

Talpon maradtunk, túléltük”

– jelentette ki a politikus.

Pásztor Bálint szerint az előzetes adatok alapján

a párt két-három képviselői helyre számíthat, amivel a szerb parlament harmadik vagy negyedik legnagyobb képviselettel rendelkező politikai ereje lehet. Mint mondta, az albán koalíció eredményétől függhet, hogy a VMSZ végül melyik helyet foglalja el.

A pártelnök emlékeztetett arra is, hogy a választásokon több olyan politikai erő is elveszítette parlamenti képviseletét, amely az elmúlt 36 évben folyamatosan jelen volt a törvényhozásban. Ebben a helyzetben különösen fontos eredménynek tartja, hogy a vajdasági magyarságnak továbbra is lesznek képviselői a szerb parlamentben.

A VMSZ-nek a leköszönő parlamentben még hat képviselője volt, így a jelenlegi előzetes eredmények jelentős mandátumvesztést jeleznek. A politikus beszéde végén gratulált a választást megnyerő Egyetemista Mozgalomnak, és megköszönte a veszteseknek, hogy elismerték vereségüket. Pásztor Bálint szerint ez különösen fontos a politikailag feszült időszak után, hiszen hozzájárulhat ahhoz, hogy a következő napokban is megmaradjon a béke és a nyugalom Szerbia utcáin.