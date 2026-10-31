Trump szuperfegyvereket adott Zelenszkijnek, de van egy kis bökkenő

Az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta, hogy Patriot rakéták kerülhessenek Ukrajnának egy mintegy 2,1 milliárd dolláros fegyverüzlet keretében – számolt be róla a CNN a tárca közleménye alapján. A tervezett csomag 500 PAC–3 MSE típusú elfogórakétát tartalmaz.

Az Egyesült Államok engedélyezte 500 korszerű elfogórakéta lehetséges eladását Ukrajnának.. Fotó: MICHAEL FISCHER / DPA

Ez a Patriot rendszer egyik legkorszerűbb, jelenleg szolgálatban álló változata. Az eszközök azok közé a fegyverek közé tartoznak, amelyek képesek lehetnek az érkező ballisztikus rakéták megsemmisítésére.

Ukrajna készlete a CNN korábbi értesülése szerint októberben kifogyott, miközben Oroszország folyamatosan támadja az ország területét. Zelenszkij pénteken arról számolt be, hogy az előző éjszaka 17 ballisztikus rakétát indítottak Ukrajna ellen.

500 Patriot rakétát vásárolhat Ukrajna

A vásárlást Washington nem támogatja és nem finanszírozza. A külügyminisztérium tájékoztatása szerint Ukrajna Kanada, Németország és Norvégia hozzájárulásából, valamint egy európai uniós hitelből fedezné a becslések szerint 2,1 milliárd dolláros költséget.

A jóváhagyás ugyanakkor még nem jelenti azt, hogy a rakéták rövid időn belül megérkeznek. A közlemény nem ismertette a szállítás pontos ütemezését, és arra sem adott választ, hogy az alkatrészek egy részét Ukrajnában gyárthatják-e.

Zelenszkij szerint éveket nem várhatnak

Az ukrán elnök üdvözölte az engedélyt, de arra figyelmeztetett, hogy a jelenlegi tervek alapján a szállítás csak néhány év múlva kezdődhet meg. Szerinte az elfogórakétákra most, a 2026–2027-es télen lenne szükség.

Zelenszkij havi száz Patriot rakétát tartalmazó téli támogatási csomagot kért. Úgy véli, az 500 elfogórakéta a következő hónapokban érdemi védelmet biztosíthatna az ukrán városoknak. Azt javasolta, hogy a szövetségesek saját készleteikből adják át most a rakétákat, majd a már kifizetett gyártásból később töltsék fel ismét a raktáraikat.