Nemzetközi összefogás Magyar Péter kormánya ellen: Brüsszeltől várnak választ a Patrióták

A Patrióták Európáért frakció nemzeti delegációi közösen állnak ki a magyarországi demokratikus jogok védelmében – közölte szombaton a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. A közlemény szerint a képviselők írásbeli kérdéssel fordultak az Európai Bizottsághoz a Magyar Péter vezette kormány intézkedései miatt, amelyek álláspontjuk szerint az ellenzék politikai ellehetetlenítését és a demokratikus verseny korlátozását célozzák.
Hat ország képviselői fogtak össze a Tisza-kormány intézkedései miatt
A közlemény szerint hat ország patrióta európai parlamenti képviselői kezdeményeztek közös fellépést:
- Magyarország
- Franciaország
- Ausztria
- Olaszország
- Spanyolország
- Csehország
A képviselők többek között a visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítást kifogásolják, amely állításuk szerint az ellenzéki országgyűlési képviselők több mint felét kizárta a választásokon való indulás lehetőségéből.
A közlemény emellett az ügyészség által lefoglalt ellenzéki pártszerverek ügyét, valamint Magyar Péter miniszterelnök ellenzéki politikusok letartóztatásával kapcsolatos kijelentéseit is sérelmezi. Mint fogalmaztak:
A Patrióták egyértelmű választ követelnek Brüsszeltől: meddig maradhat reagálás nélkül az alapvető demokratikus jogokat és az ellenzék ellehetetlenítését célzó kormányzati intézkedések sorozata?”
A képviselőcsoport szerint elfogadhatatlan, hogy egy uniós tagállamban visszamenőleges jogalkotással korlátozzák az ellenzék választási részvételét. Arra is felhívták a figyelmet, hogy hasonló szabályozás esetén az Európai Parlament jelenlegi képviselői közül 164-en nem indulhatnának újra a választásokon.
A Patrióták szerint Brüsszel nem alkalmazhat kettős mércét
A Patrióták az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 19. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére hivatkozva várnak választ az Európai Bizottságtól.
A képviselők azt szeretnék megtudni, hogy a magyar kormány kifogásolt intézkedései összeegyeztethetők-e az uniós szerződésekben rögzített demokratikus alapelvekkel és a független igazságszolgáltatás követelményével.
A Fidesz–KDNP képviselőcsoportja hangsúlyozta, hogy a magyarországi demokratikus jogok védelme nem kizárólag magyar belpolitikai kérdés, hanem közös európai felelősség.
A demokrácia, a szabad választások és a politikai verseny védelme nem lehet politikai szimpátia kérdése. Brüsszel nem alkalmazhat kettős mércét, és nem fordíthatja el a fejét, amikor egy tagállamban a demokratikus politikai verseny ellehetetlenítésére törekednek”
– zárult a közlemény.