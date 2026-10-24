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patrióták európáért

Nemzetközi összefogás Magyar Péter kormánya ellen: Brüsszeltől várnak választ a Patrióták

30 perce
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Nemzetközi összefogással lépnek fel az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójának képviselői a Tisza-kormány általuk önkényuralminak nevezett intézkedéseivel szemben. A Patrióták Európáért képviselőcsoportjának hat országot képviselő politikusai közösen fordultak az Európai Bizottsághoz, hogy választ kapjanak a magyarországi demokratikus jogok helyzetével kapcsolatos aggályaikra.
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A Patrióták Európáért frakció nemzeti delegációi közösen állnak ki a magyarországi demokratikus jogok védelmében – közölte szombaton a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. A közlemény szerint a képviselők írásbeli kérdéssel fordultak az Európai Bizottsághoz a Magyar Péter vezette kormány intézkedései miatt, amelyek álláspontjuk szerint az ellenzék politikai ellehetetlenítését és a demokratikus verseny korlátozását célozzák.

Patrióták
A Patrióták szerint elfogadhatatlan, hogy egy uniós tagállamban visszamenőleges jogalkotással korlátozzák az ellenzék választási részvételét (Fotó: Facebook)

Hat ország képviselői fogtak össze a Tisza-kormány intézkedései miatt

A közlemény szerint hat ország patrióta európai parlamenti képviselői kezdeményeztek közös fellépést:

  • Magyarország
  • Franciaország
  • Ausztria
  • Olaszország
  • Spanyolország
  • Csehország

A képviselők többek között a visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítást kifogásolják, amely állításuk szerint az ellenzéki országgyűlési képviselők több mint felét kizárta a választásokon való indulás lehetőségéből.

A közlemény emellett az ügyészség által lefoglalt ellenzéki pártszerverek ügyét, valamint Magyar Péter miniszterelnök ellenzéki politikusok letartóztatásával kapcsolatos kijelentéseit is sérelmezi. Mint fogalmaztak:

A Patrióták egyértelmű választ követelnek Brüsszeltől: meddig maradhat reagálás nélkül az alapvető demokratikus jogokat és az ellenzék ellehetetlenítését célzó kormányzati intézkedések sorozata?”

A képviselőcsoport szerint elfogadhatatlan, hogy egy uniós tagállamban visszamenőleges jogalkotással korlátozzák az ellenzék választási részvételét. Arra is felhívták a figyelmet, hogy hasonló szabályozás esetén az Európai Parlament jelenlegi képviselői közül 164-en nem indulhatnának újra a választásokon.

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A Patrióták szerint Brüsszel nem alkalmazhat kettős mércét

A Patrióták az Európai Unióról szóló szerződés 2. és 19. cikkére, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikkére hivatkozva várnak választ az Európai Bizottságtól.

A képviselők azt szeretnék megtudni, hogy a magyar kormány kifogásolt intézkedései összeegyeztethetők-e az uniós szerződésekben rögzített demokratikus alapelvekkel és a független igazságszolgáltatás követelményével.

A Fidesz–KDNP képviselőcsoportja hangsúlyozta, hogy a magyarországi demokratikus jogok védelme nem kizárólag magyar belpolitikai kérdés, hanem közös európai felelősség.

A demokrácia, a szabad választások és a politikai verseny védelme nem lehet politikai szimpátia kérdése. Brüsszel nem alkalmazhat kettős mércét, és nem fordíthatja el a fejét, amikor egy tagállamban a demokratikus politikai verseny ellehetetlenítésére törekednek” 

– zárult a közlemény.

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