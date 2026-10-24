Nemzetközi összefogás Magyar Péter kormánya ellen: Brüsszeltől várnak választ a Patrióták

A Patrióták Európáért frakció nemzeti delegációi közösen állnak ki a magyarországi demokratikus jogok védelmében – közölte szombaton a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. A közlemény szerint a képviselők írásbeli kérdéssel fordultak az Európai Bizottsághoz a Magyar Péter vezette kormány intézkedései miatt, amelyek álláspontjuk szerint az ellenzék politikai ellehetetlenítését és a demokratikus verseny korlátozását célozzák.

A Patrióták szerint elfogadhatatlan, hogy egy uniós tagállamban visszamenőleges jogalkotással korlátozzák az ellenzék választási részvételét (Fotó: Facebook)

Hat ország képviselői fogtak össze a Tisza-kormány intézkedései miatt

A közlemény szerint hat ország patrióta európai parlamenti képviselői kezdeményeztek közös fellépést:

Magyarország

Franciaország

Ausztria

Olaszország

Spanyolország

Csehország

A képviselők többek között a visszamenőleges hatályú alkotmánymódosítást kifogásolják, amely állításuk szerint az ellenzéki országgyűlési képviselők több mint felét kizárta a választásokon való indulás lehetőségéből.

A közlemény emellett az ügyészség által lefoglalt ellenzéki pártszerverek ügyét, valamint Magyar Péter miniszterelnök ellenzéki politikusok letartóztatásával kapcsolatos kijelentéseit is sérelmezi. Mint fogalmaztak:

A Patrióták egyértelmű választ követelnek Brüsszeltől: meddig maradhat reagálás nélkül az alapvető demokratikus jogokat és az ellenzék ellehetetlenítését célzó kormányzati intézkedések sorozata?”

A képviselőcsoport szerint elfogadhatatlan, hogy egy uniós tagállamban visszamenőleges jogalkotással korlátozzák az ellenzék választási részvételét. Arra is felhívták a figyelmet, hogy hasonló szabályozás esetén az Európai Parlament jelenlegi képviselői közül 164-en nem indulhatnának újra a választásokon.