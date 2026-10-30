A Pentagon figyelmeztette Európát: ne provokálják Oroszországot

A Reuters értesülései szerint a Pentagon az elmúlt hetekben több NATO-szövetségesével is egyeztetett arról, hogy mérsékeljék az Oroszország jelentette fenyegetésről szóló nyilvános kommunikációjukat. Az üzeneteket kétoldalú találkozókon adták át, és a források szerint Litvánia, Lettország és Észtország is érintett volt. Nem tudni, hogy más európai kormányok is kaptak-e hasonló kérést.
Az amerikai kérések egybeesnek a Donald Trump vezette kormányzat újabb diplomáciai kezdeményezésével, amelynek célja az Ukrajna elleni, immár ötödik évébe lépő orosz háború lezárása. Washington a tárgyalások előmozdítása érdekében Oroszországnak szóló ösztönzőket – köztük a szankciók enyhítésének lehetőségét – is mérlegeli, miközben Ukrajnára nyomást gyakorol, hogy állítsa le az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásait.
A Pentagon egyik tisztviselője a Reutersnek azt mondta: a szövetségesek közötti bizalmas egyeztetéseket nem kommentálják.
A Pentagon szerint kerülni kell Oroszország provokálását
A Reuters forrásai szerint az amerikai üzenetek egyik közvetítője Elbridge Colby, a Pentagon politikai ügyekért felelős államtitkára volt. Colby az amerikai csapatok európai jelenlétének felülvizsgálatában is fontos szerepet játszik.
Az egyik, az ügyet ismerő forrás szerint Colby egy balti tisztviselőnek azt mondta, hogy nem szabad „piszkálni” az oroszokat. Példaként azokat a nyilvános európai kijelentéseket említette, amelyek szerint Oroszországot sarokba szorították, és egyre kétségbeesettebb eszközökhöz nyúl.
Nem világos, pontosan melyik nyilatkozatra utalt. Kristen Michal észt miniszterelnök szeptember végén Vlagyimir Putyint egy sarokba szorított patkányhoz hasonlította, és azt mondta, hogy az orosz vezető az ukrajnai háború elhúzódása miatt egyre inkább európai szabotázsakciókkal próbálkozhat.
Egy másik európai tisztviselő a Reutersnek úgy jellemezte az amerikai üzenetet, hogy Washington továbbra is támogatja szövetségeseit, de azt kéri tőlük, hogy ezt ne kísérjék hangos nyilatkozatokkal. Egy külön találkozón a Pentagon arra kérte az észt delegációt, hogy kommunikációjában legyen visszafogottabb.
A Reuters szerint a három balti ország védelmi minisztériuma nem válaszolt a megkeresésre, a NATO pedig nem kívánt nyilatkozni. A források hangsúlyozták, hogy az amerikai kéréseket nem konfrontatív módon közvetítették.
Európa megosztott abban, hogyan beszéljen az orosz fenyegetésről
A Pentagon kérése egy régebb óta zajló NATO-vitára világít rá. Egyes nyugati tisztviselők úgy vélik, hogy Moszkva fenyegetésének hangsúlyozása a Kreml érdekeit szolgálhatja, mert félelmet kelthet az európai társadalmakban, és gyengítheti az Ukrajnának nyújtott támogatást.
Mások szerint viszont az európai kormányoknak nyíltan kell beszélniük az orosz fenyegetésről, hogy a választók megértsék, miért van szükség nagyobb védelmi kiadásokra és áldozatvállalásra. Ez különösen fontosnak tűnik annak fényében, hogy nyugati hírszerzési tisztviselők szerint Oroszország fokozhatja a kontinens országaiban végrehajtott, nehezen bizonyítható szabotázsakcióit. Moszkva tagadja, hogy ilyen kampányt folytatna.
Az egyik európai tisztviselő a Reutersnek azt mondta, hogy a Pentagon tanácsa barátságos hangnemben érkezett, de nehezen érthetőnek tartják, mivel a balti államok hírszerző szolgálatai az elmúlt hónapokban következetesen mérsékelték annak valószínűségét, hogy Oroszország közvetlenül próbára tenné a NATO kölcsönös védelmi kötelezettségét. Más NATO-tagállamok hírszerzési vezetői ezzel szemben nyilvánosan arra figyelmeztettek, hogy Moszkva a közeljövőben jelentősen fokozhatja szabotázstevékenységét.
Szabotázsakciók és csökkenő amerikai katonai jelenlét
A vita az európai biztonság szempontjából különösen feszült időszakban zajlik. Nyugati hírszerzési tisztviselők szerint Moszkva az utóbbi időben fokozta a NATO-tagállamok ellen irányuló, nehezen bizonyítható támadásait.
Szerdán a német ügyészség bejelentette, hogy két belarusz állampolgárt letartóztattak, mert a gyanú szerint egy épület vagy kritikus infrastruktúrához tartozó létesítmény felgyújtását tervezték Nürnberg térségében. Szeptemberben a német kormány Oroszországot tette felelőssé a Leipzig/Halle repülőtér ellen tervezett dróntámadásért. Moszkva ezeket a vádakat is visszautasította.
Eközben amerikai tisztviselők Oroszországgal kötendő lehetséges üzleti megállapodásokról is tárgyalnak az ukrajnai béke előmozdítására irányuló erőfeszítések részeként. Ez több európai kormányban ellenérzéseket váltott ki, mivel azok továbbra is fenn kívánják tartani Oroszország gazdasági elszigetelését.
A Pentagon eközben az Egyesült Államok európai katonai jelenlétét is felülvizsgálja. A folyamat az amerikai csapatok jelentős létszámcsökkentéséhez vezethet a kontinensen. Washington már korábban jelezte, hogy az európai NATO-tagállamoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját védelmükért, miközben az Egyesült Államok a Közel-Keletre, Latin-Amerikára és Kelet-Ázsiára is fokozott figyelmet fordít.