A Pentagon figyelmeztette Európát: ne provokálják Oroszországot

A Reuters értesülései szerint a Pentagon az elmúlt hetekben több NATO-szövetségesével is egyeztetett arról, hogy mérsékeljék az Oroszország jelentette fenyegetésről szóló nyilvános kommunikációjukat. Az üzeneteket kétoldalú találkozókon adták át, és a források szerint Litvánia, Lettország és Észtország is érintett volt. Nem tudni, hogy más európai kormányok is kaptak-e hasonló kérést.

Pentagon: fogják vissza az Oroszországgal kapcsolatos kijelentéseket

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Az amerikai kérések egybeesnek a Donald Trump vezette kormányzat újabb diplomáciai kezdeményezésével, amelynek célja az Ukrajna elleni, immár ötödik évébe lépő orosz háború lezárása. Washington a tárgyalások előmozdítása érdekében Oroszországnak szóló ösztönzőket – köztük a szankciók enyhítésének lehetőségét – is mérlegeli, miközben Ukrajnára nyomást gyakorol, hogy állítsa le az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásait.

A Pentagon egyik tisztviselője a Reutersnek azt mondta: a szövetségesek közötti bizalmas egyeztetéseket nem kommentálják.

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A Reuters forrásai szerint az amerikai üzenetek egyik közvetítője Elbridge Colby, a Pentagon politikai ügyekért felelős államtitkára volt. Colby az amerikai csapatok európai jelenlétének felülvizsgálatában is fontos szerepet játszik.

Az egyik, az ügyet ismerő forrás szerint Colby egy balti tisztviselőnek azt mondta, hogy nem szabad „piszkálni” az oroszokat. Példaként azokat a nyilvános európai kijelentéseket említette, amelyek szerint Oroszországot sarokba szorították, és egyre kétségbeesettebb eszközökhöz nyúl.

Nem világos, pontosan melyik nyilatkozatra utalt. Kristen Michal észt miniszterelnök szeptember végén Vlagyimir Putyint egy sarokba szorított patkányhoz hasonlította, és azt mondta, hogy az orosz vezető az ukrajnai háború elhúzódása miatt egyre inkább európai szabotázsakciókkal próbálkozhat.

Egy másik európai tisztviselő a Reutersnek úgy jellemezte az amerikai üzenetet, hogy Washington továbbra is támogatja szövetségeseit, de azt kéri tőlük, hogy ezt ne kísérjék hangos nyilatkozatokkal. Egy külön találkozón a Pentagon arra kérte az észt delegációt, hogy kommunikációjában legyen visszafogottabb.