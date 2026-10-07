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Putyin 74 éves lett, óriási támadást zúdított Ukrajnára a születésnapján – videó

vlagyimir putyin

Putyin 74 éves lett, óriási támadást zúdított Ukrajnára a születésnapján – videó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Oroszország Ukrajna ellen Vlagyimir Putyin 74. születésnapján. A szerdai csapásokban a beszámoló szerint legalább 12 ember meghalt, lakóépületek és közlekedési létesítmények is megsérültek.
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vlagyimir putyinvolodimir zelenszkijoroszország

Tömeges orosz rakéta- és dróntámadás érte szerdán Kijevet és Ukrajna több más térségét. A támadás előtt Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a hírszerzési értesülések szerint Oroszország nagyszabású csapássorozatra készül. Az ukrán titkosszolgálatok már korábban súlyos támadásokra számítottak Vlagyimir Putyin 74. születésnapján. Kijevben folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák, ezért sokan táskákkal, matracokkal és takarókkal vonultak le a metróállomásokra.

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Véres csapássorozat rázta meg Ukrajnát Putyin 74. születésnapján. Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Putyin születésnapján indított tömeges rakétatámadást Oroszország

„Egész Kijev retteg” – mondta egy banki alkalmazott, aki a lakóhelye közelében keresett menedéket. Elmondása szerint a munkahelyi csoportokban és a vezetőktől is folyamatosan érkeztek a figyelmeztetések.

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy nagy pontosságú, szárazföldről, tengerről és levegőből indított fegyverekkel, valamint drónokkal hajtott végre „tömeges csapást”. Moszkva állítása szerint hadiipari létesítményeket támadtak Kijevben, valamint a kijevi, csernyihivi, kirovohradi, dnyipropetrovszki, poltavai és harkivi régióban.

Rescuers conduct search and rescue operations at the site of a Russian aerial strike at a multi-floor residential building in Pryluky on October 7, 2026, amid Russian invasion of Ukraine. In Pryluky, the death toll has risen to nine people, including three children, and 40 people are known to have been injured, including seven children, the Emergency Service said on October 7, 2026. (Photo by Genya Savilov / AFP)
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az orosz tárca szerint a célpontok között voltak a Fire Point vállalat Flamingo cirkálórakétákat, valamint közepes és nagy hatótávolságú drónokat gyártó és tároló telephelyei. Odessza térségében kikötői és hajójavító infrastruktúrát, illetve az ukrán hadsereg által használt hajókat támadtak – állította a minisztérium.

Kijev Darnicja kerületében két ember meghalt egy tűzben. A mentők két embert élve hoztak ki, majd két holttestet találtak. Prilukiban egy ötemeletes épület romjai között kutattak túlélők után, 

Zelenszkij szerint emberek rekedhettek a törmelék alatt.

Dnyipróban és Kremencsukban két ember halt meg, Olekszandrijában további két áldozatról számoltak be. A Szumi területet ért dróntámadások két férfi életét követelték, a sebesültek között pedig három, 7, 14 és 16 éves gyermek is van.

Local residents look at rescuers working on a multi-floor residential building destroyed following a Russian aerial strike in Pryluky on October 7, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. In Pryluky, the death toll has risen to nine people, including three children, and 40 people are known to have been injured, including seven children, the Emergency Service said on October 7, 2026. (Photo by Genya Savilov / AFP)
Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

 

 

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