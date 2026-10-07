Putyin 74 éves lett, óriási támadást zúdított Ukrajnára a születésnapján – videó

Tömeges orosz rakéta- és dróntámadás érte szerdán Kijevet és Ukrajna több más térségét. A támadás előtt Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a hírszerzési értesülések szerint Oroszország nagyszabású csapássorozatra készül. Az ukrán titkosszolgálatok már korábban súlyos támadásokra számítottak Vlagyimir Putyin 74. születésnapján. Kijevben folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák, ezért sokan táskákkal, matracokkal és takarókkal vonultak le a metróállomásokra.

Véres csapássorozat rázta meg Ukrajnát Putyin 74. születésnapján. Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Putyin születésnapján indított tömeges rakétatámadást Oroszország

„Egész Kijev retteg” – mondta egy banki alkalmazott, aki a lakóhelye közelében keresett menedéket. Elmondása szerint a munkahelyi csoportokban és a vezetőktől is folyamatosan érkeztek a figyelmeztetések.

❗️Момент прямого влучання російської ракети у будинок в Прилуках Наразі відомо про 5 загиблих внаслідок атаки, щонайменше 25 людей травмовані, повідомили в ОВА. https://t.co/FQkf7i4RvX — NV (@tweetsNV) October 7, 2026

Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy nagy pontosságú, szárazföldről, tengerről és levegőből indított fegyverekkel, valamint drónokkal hajtott végre „tömeges csapást”. Moszkva állítása szerint hadiipari létesítményeket támadtak Kijevben, valamint a kijevi, csernyihivi, kirovohradi, dnyipropetrovszki, poltavai és harkivi régióban.

Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az orosz tárca szerint a célpontok között voltak a Fire Point vállalat Flamingo cirkálórakétákat, valamint közepes és nagy hatótávolságú drónokat gyártó és tároló telephelyei. Odessza térségében kikötői és hajójavító infrastruktúrát, illetve az ukrán hadsereg által használt hajókat támadtak – állította a minisztérium.

WATCH: Footage from this morning shows a Russian Kh-101 cruise missile flying at low altitude over Ukraine's Poltava region. https://t.co/aS2aESn808 — Clash Report (@clashreport) October 7, 2026

Kijev Darnicja kerületében két ember meghalt egy tűzben. A mentők két embert élve hoztak ki, majd két holttestet találtak. Prilukiban egy ötemeletes épület romjai között kutattak túlélők után,

Zelenszkij szerint emberek rekedhettek a törmelék alatt.

Dnyipróban és Kremencsukban két ember halt meg, Olekszandrijában további két áldozatról számoltak be. A Szumi területet ért dróntámadások két férfi életét követelték, a sebesültek között pedig három, 7, 14 és 16 éves gyermek is van.