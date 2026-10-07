Putyin 74 éves lett, óriási támadást zúdított Ukrajnára a születésnapján – videó

Tömeges orosz rakéta- és dróntámadás érte szerdán Kijevet és Ukrajna több más térségét. A támadás előtt Volodimir Zelenszkij arra figyelmeztette a lakosságot, hogy a hírszerzési értesülések szerint Oroszország nagyszabású csapássorozatra készül. Az ukrán titkosszolgálatok már korábban súlyos támadásokra számítottak Vlagyimir Putyin 74. születésnapján. Kijevben folyamatosan szóltak a légvédelmi szirénák, ezért sokan táskákkal, matracokkal és takarókkal vonultak le a metróállomásokra.
Putyin születésnapján indított tömeges rakétatámadást Oroszország
„Egész Kijev retteg” – mondta egy banki alkalmazott, aki a lakóhelye közelében keresett menedéket. Elmondása szerint a munkahelyi csoportokban és a vezetőktől is folyamatosan érkeztek a figyelmeztetések.
Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy nagy pontosságú, szárazföldről, tengerről és levegőből indított fegyverekkel, valamint drónokkal hajtott végre „tömeges csapást”. Moszkva állítása szerint hadiipari létesítményeket támadtak Kijevben, valamint a kijevi, csernyihivi, kirovohradi, dnyipropetrovszki, poltavai és harkivi régióban.
Az orosz tárca szerint a célpontok között voltak a Fire Point vállalat Flamingo cirkálórakétákat, valamint közepes és nagy hatótávolságú drónokat gyártó és tároló telephelyei. Odessza térségében kikötői és hajójavító infrastruktúrát, illetve az ukrán hadsereg által használt hajókat támadtak – állította a minisztérium.
Kijev Darnicja kerületében két ember meghalt egy tűzben. A mentők két embert élve hoztak ki, majd két holttestet találtak. Prilukiban egy ötemeletes épület romjai között kutattak túlélők után,
Zelenszkij szerint emberek rekedhettek a törmelék alatt.
Dnyipróban és Kremencsukban két ember halt meg, Olekszandrijában további két áldozatról számoltak be. A Szumi területet ért dróntámadások két férfi életét követelték, a sebesültek között pedig három, 7, 14 és 16 éves gyermek is van.