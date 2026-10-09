Ukrán drónok miatt kerülhetett bajba Putyin, a repülőgépe Moszkva felett körözött

Az orosz sajtó és Telegram-csatornák beszámolói szerint a Moszkva feletti drónveszély miatt a Rosszija különleges repülőegység több gépe is körözött a főváros és a környező régió felett. Az egység feladata a legmagasabb rangú orosz vezetők, köztük Putyin elnök szállítása.

Putyin kormánygépei drónveszély miatt köröztek Moszkva felett

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP /

A Meduza beszámolója szerint összesen öt repülőgép nem tudott első próbálkozásra leszállni. Legalább három közülük a türkménisztáni Türkmenbasiból tartott Moszkvába, ahol Vlagyimir Putyin a Független Államok Közösségének csúcstalálkozóján vett részt. Mindhárom gép Il–96-os volt, ezt a típust az orosz elnök utazásaihoz is használják.

Putyin gépe is a levegőben körözhetett

A Flightradar24 adatai szerint az RA-96020 lajstromjelű Il–96-os és egy hasonló, RA-96022 jelű repülőgép is manővereket hajtott végre Moszkva és környéke felett. A két gép helyi idő szerint 14 órakor, illetve 14 óra 15 perckor indult Türkmenbasiból, majd 18 óra 6 perckor és 18 óra 21 perckor leszállt a moszkvai Vnukovói repülőtéren.

A harmadik, RA-96025 lajstromjelű Il–96-os 15 óra 52 perckor szállt fel Türkmenbasiból. Bár eredetileg ennek a gépnek is Vnukovóban kellett volna leszállnia, előbb elrepült Moszkva felett, majd a szentpétervári Pulkovo repülőtérre irányították át. Innen később továbbindult Moszkvába.

Egyelőre nem tudni biztosan, hogy Putyin pontosan melyik repülőgépen utazott. A TASZSZ orosz állami hírügynökség 13 óra 52 perckor arról számolt be, hogy az elnök befejezte türkménisztáni látogatását, és felszállt a Rosszija különleges repülőegységének egyik gépére, amely indulásra készült Türkmenbasiban.

A Meduza szerint elképzelhető, hogy Putyin az RA-96025 lajstromjelű gépen utazott. Ezzel a repülőgéppel érkezett október 8-án is Türkmenisztánba, de ezt nem erősítették meg.

Több mint 300 járatot érintettek a korlátozások

Moszkva valamennyi repülőterén korlátozásokat vezettek be helyi idő szerint körülbelül 15 óra 40 perckor. A korlátozásokat 18 óra 40 percre teljesen feloldották.

Az Osztorozsno Novosztyi beszámolója szerint az intézkedések következtében több mint 200 járat késett, és több mint százat töröltek. A korlátozások tehát nemcsak a kormányzati repülőgépek útját befolyásolták, hanem a polgári légiközlekedést is jelentősen megzavarták.

Az eset előzménye, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szeptember elején az orosz légtér „lezárásával” fenyegetett. Vlagyimir Putyin ezt a kijelentést „az állami terrorizmusra tett kísérletnek” nevezte. Az orosz közlekedési minisztérium erre reagálva azt közölte, hogy az ország légiközlekedési szolgálatai nem engedik majd, hogy jelentős fennakadások alakuljanak ki a polgári légi forgalomban.