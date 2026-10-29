A norvég miniszterelnök cáfolja, hogy Putyin a szlávok történelméről tartott volna előadást

A norvég miniszterelnök a VG című norvég lapnak nyilatkozva bírálta a Financial Times (FT) beszámolóját, amely szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök a vele és Alexander Stubb finn elnökkel folytatott, október 27-i beszélgetésének jelentős részét a szlávok középkori történelmének ismertetésére fordította.

Putyin a szlávok történelméről beszélt? A norvég miniszterelnök cáfolja a Financial Times cikkét

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

„Megkértük a Financial Timest, hogy javítsa ki, mert ez nem igaz. És ki fogják javítani, mert mi is részt vettünk a beszélgetésben” – mondta Støre a VG-nek.

A norvég lap megkereste a Financial Timest is. A brit újság szóvivője azonban közölte, hogy nem változtatnak a cikken.

„Kitartunk az újságírói anyagunk mellett” – fogalmazott a szóvivő.

Putyin és a háború előzményei kerültek szóba

A Financial Times október 28-i cikke szerint Putyin a finn elnökkel és a norvég miniszterelnökkel folytatott beszélgetés során a szlávok középkori történelméről beszélt. A lap beszámolója alapján az orosz elnök főként arról értekezett, amit a Kreml a konfliktus „kiváltó okainak” nevez, miközben a háború lezárásának kulcskérdései háttérbe szorultak.

Støre később az NRK norvég közszolgálati televízió Politisk kvarter című műsorában is beszélt a találkozóról. Elmondása szerint Putyin elsősorban az európai helyzetről beszélt 2014 után.

A norvég miniszterelnök tehát nem azt állította, hogy az orosz elnök egyáltalán nem beszélt a történelemről, hanem a Financial Times által ismertetett beszélgetés tartalmát és hangsúlyait vitatta.

Putyin korábban is hosszan beszélt Oroszország történelméről

Az orosz elnök más alkalmak során is részletesen fejtegette Oroszország történelmével kapcsolatos nézeteit. A Tucker Carlson amerikai újságírónak 2024-ben adott interjújában például hosszan beszélt az orosz–ukrán kapcsolatok történelmi hátteréről.

Putyin Donald Trump amerikai elnökkel az alaszkai találkozón is tárgyalt a háborúról és annak előzményeiről. Az ilyen beszélgetésekben az orosz elnök rendszeresen a konfliktus történelmi és politikai okait helyezi előtérbe.

A norvég miniszterelnök és a Financial Times közötti vita ugyanakkor egyelőre nem rendeződött: Støre helyesbítést vár, a brit lap viszont fenntartja a beszámolóját.