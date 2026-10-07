Folyamatosan csörög Putyin telefonja, sorra hívják a világ vezetői

Putyin születésnapján a tervek szerint több telefonbeszélgetésre is sor kerül külföldi vezetőkkel – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója újságírókkal.

Putyin születésnapján külföldi vezetőkkel telefonálhat, a Kreml mindent nyilvánosságra hoz

Fotó: AFP

Usakov elmondta, hogy az orosz elnök október 7-én ünnepli születésnapját, és a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is több külföldi vezető keresi majd telefonon, hogy felköszöntse.

A Kreml munkatársa szerint a telefonbeszélgetésekről szóló információkat az elnöki hivatal hivatalos honlapján is közzéteszik. Mint fogalmazott, „semmit sem fognak eltitkolni”.

Azt egyelőre nem közölték, hogy Putyin pontosan mely külföldi vezetőkkel folytat majd egyeztetéseket a születésnapján.

Putyin születésnapján több telefonbeszélgetésre is sor kerülhet

Jurij Usakov a tervezett program részleteiről nem árult el további információkat, azt azonban megerősítette, hogy a külföldi vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetések a nap programjának részét képezik.

A Kreml szerint a tárgyalásokról és az azokkal kapcsolatos fejleményekről a hivatalos tájékoztatási csatornákon számolnak majd be.