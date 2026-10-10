Váratlan fordulat: Putyin közölte Trumppal, hogy kész tárgyalni Ukrajnáról

Vlagyimir Putyin kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, és ezt a pénteki telefonbeszélgetésük során Donald Trump amerikai elnökkel is közölte – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szombatra virradóra. Hozzátette, hogy Moszkva álláspontja ugyanakkor változatlan a „különleges hadművelet” céljait, feladatait illetően, és a tartós béke elérését célzó tárgyalások iránti hajlandósága sem változott.

Putyin közölte Trumppal, hogy kész tárgyalni Ukrajnáról

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Usakov szerint Vlagyimir Putyin és Donald Trump nagy figyelmet szentelt az ukrajnai rendezés perspektíváinak. Mint mondta, külön kiemelték, hogy amíg a korábbi elnöki tárgyalások során még arról volt szó, hogy az orosz parlamenti választások után azonnal újraindulhatnak az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, addig mostanra megváltozott a helyzet.

Ez az orosz fél szerint azért történt, mert Kijev megpróbálta meghiúsítani a választásokat, a voksolás fő napján tömeges dróncsapást indítva, egyéb célpontok között Moszkva ellen.

A moszkvai beszámoló értelmében Putyin részletesen ismertette az ukrán „terrortámadásokra” adott ellenintézkedéseket, megjegyezve, hogy Ukrajna a konfliktus eszkalálására és elhúzására helyezte a tétet. Közölte, hogy Moszkva átgondolja, mikor lehet majd újraindítani a tárgyalásokat.

Putyin kifejtette, hogy az ukrajnai háborúban a kezdeményezés az orosz fegyveres erőké, amelyek előrenyomulnak, az ukrán hadsereg fegyveres erői pedig „kilátástalan” kísérleteket tesznek a megállításukra. Méltatta, hogy az amerikai elnök figyelmet szentel a Moszkvával folytatott párbeszédnek.

Usakov szerint a felek megelégedettségüket fejezték ki a kormányzati szervek, titkosszolgálatok és egyéb hatóságok közötti kommunikációs csatornák működésével kapcsolatban.

Trump továbbítja Putyin üzeneteit az ukrán delegációnak

Az orosz fél beszámolója szerint Trump közölte, hogy továbbíttatja a Putyintól kapott üzeneteket a Miamiban tartózkodó ukrán delegációnak. Az orosz elnök a beszélgetés során hangsúlyozta, hogy megállapodásra kell jutni Iránnal.