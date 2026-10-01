Putyin kimondta, mire készül Oroszország, súlyos figyelmeztetést küldött a Nyugatnak

Putyin a Valdaj Klub XXIII. éves plenáris ülésén tartott beszédében azt mondta, hogy a világ „döntő, sorsfordító” fejlődési ponthoz érkezett. Az orosz elnök szerint a változások nem csupán a politikát érintik, hanem a világ működésének valamennyi területén zajlanak.

Putyin: a világ döntő fordulóponthoz érkezett, Oroszország kész válaszolni

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Putyin szerint a jelenlegi nemzetközi helyzetben mindenekelőtt azt kellene elérni, hogy megmaradjon a globális béke és biztonság. Úgy fogalmazott, hogy a korábbi jogi normák közül sokat félretettek, miközben az új szabályok még nem alakultak ki.

Putyin szerint Ukrajna elveszíti államiságának elemeit

Putyin az ukrajnai konfliktus kezdetéről is beszélt. Az orosz elnök ismét azt állította, hogy nem Oroszország akarta és kezdte a háborút, hanem szerinte Oroszország ellen indult agresszió, amelyre Moszkva kénytelen volt fegyveresen reagálni.

Az Origónak korábban exkluzív interjút adott a Valdaj Klub kutatási igazgatója, Fjodor Lukjanov.