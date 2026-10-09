Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter kiakadt a közmédiára, mert a Kisvárost adják a sajtótájékoztatója helyett – élőben az Origón!

Fontos

Itt a bejelentés: Navanethem Pillay kapta a Nobel-békedíjat

repülőgép

Lángoló repülőgép, törölt járatok és hatalmas pánik – rakétatámadás ért egy repülőteret

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lángba borult egy utasszállító repülőgép, és több száz járatot töröltek egy nemzetközi repülőtéren. A Szaúd-Arábiát ért rakétatámadás után hatalmas robbanások rázták meg a fővárost, a támadásért pedig a húszi lázadók vállalták a felelősséget.
Link másolása
Vágólapra másolva!
repülőgéptámadásrijádutasszállító repülőgéprakétatámadás

Rakétatámadás érte Szaúd-Arábia fővárosának nemzetközi repülőterét, ahol egy utasszállító repülőgép is kigyulladt. A támadás után több száz járatot töröltek, a robbanások pedig Rijád más részein is komoly fennakadásokat okoztak – írja a Daily Star.

Rakétatámadás érte Szaúd-Arábia egyik nemzetközi repülőterét. Kigyulladt egy utasszállító repülőgép, több száz járatot töröltek., A Flynas plane lands at King Khalid International Airport in Riyadh on September 19, 2026. Black smoke and flames rose near Riyadh's international airport on September 19, after Saudi authorities -- fighting an escalating conflict with Yemen's Houthi authorities -- issued an air raid alert. Firefighters extinguished a blaze on fuel tank emblazoned with the logo of the Saudi oil giant Aramco at a fuel depot near the airport, according to an AFP journalist. (Photo by AFP) /
Több száz járatot töröltek a rijádi repülőtér elleni rakétatámadás után (A képen egy Flynas-utasszállító repülőgép landol a rijádi Halid király nemzetközi repülőtéren 2026. szeptember 19-én.) a Fotó: - / AFP

Csütörtökön lángra kapott egy utasszállító repülőgép a szaúd-arábiai Rijád nemzetközi repülőterén, miután egy feltételezett rakétatámadás során lövedék vagy rakétatörmelék találta el. A Saudia Airlines gépe a terminálnál parkolt, amikor a találat érte.

A repülőgép súlyosan megrongálódott, a helyszínen készült felvételeken sűrű fekete füst és hatalmas lángok láthatók. Az első információk szerint utasok nem tartózkodtak a fedélzeten, az esetleges sérüléseket azonban nem zárták ki.

Több száz járatot töröltek a rijádi repülőtér elleni rakétatámadás után

A támadásért az Irán által támogatott húszi lázadók vállalták a felelősséget. Állításuk szerint ballisztikus rakétával támadták meg a repülőteret, erre azonban nem mutattak be bizonyítékot.

A robbanások után súlyos fennakadások alakultak ki a légiközlekedésben. Több száz repülőjáratot töröltek, csütörtök délutánra pedig a Rijádból induló járatok közel felét már lemondták. A Lufthansa és az Air India szintén törölt járatokat.

A támadás a főváros más részein is káoszt okozott. Rakétatörmelék csapódott egy óvodába és egy egészségügyi intézménybe, több nemzetközi vállalat pedig otthoni munkavégzésre utasította alkalmazottait. Egyes iskolákban arra kérték a diákokat és a dolgozókat, hogy maradjanak az épületben. A megelőző napon három ember halt meg két szaúd-arábiai repülőteret ért csapásban. A húszik további támadásokkal fenyegették meg az ország energetikai létesítményeit is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!