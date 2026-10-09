Lángoló repülőgép, törölt járatok és hatalmas pánik – rakétatámadás ért egy repülőteret

Rakétatámadás érte Szaúd-Arábia fővárosának nemzetközi repülőterét, ahol egy utasszállító repülőgép is kigyulladt. A támadás után több száz járatot töröltek, a robbanások pedig Rijád más részein is komoly fennakadásokat okoztak – írja a Daily Star.
Csütörtökön lángra kapott egy utasszállító repülőgép a szaúd-arábiai Rijád nemzetközi repülőterén, miután egy feltételezett rakétatámadás során lövedék vagy rakétatörmelék találta el. A Saudia Airlines gépe a terminálnál parkolt, amikor a találat érte.
A repülőgép súlyosan megrongálódott, a helyszínen készült felvételeken sűrű fekete füst és hatalmas lángok láthatók. Az első információk szerint utasok nem tartózkodtak a fedélzeten, az esetleges sérüléseket azonban nem zárták ki.
Több száz járatot töröltek a rijádi repülőtér elleni rakétatámadás után
A támadásért az Irán által támogatott húszi lázadók vállalták a felelősséget. Állításuk szerint ballisztikus rakétával támadták meg a repülőteret, erre azonban nem mutattak be bizonyítékot.
A robbanások után súlyos fennakadások alakultak ki a légiközlekedésben. Több száz repülőjáratot töröltek, csütörtök délutánra pedig a Rijádból induló járatok közel felét már lemondták. A Lufthansa és az Air India szintén törölt járatokat.
A támadás a főváros más részein is káoszt okozott. Rakétatörmelék csapódott egy óvodába és egy egészségügyi intézménybe, több nemzetközi vállalat pedig otthoni munkavégzésre utasította alkalmazottait. Egyes iskolákban arra kérték a diákokat és a dolgozókat, hogy maradjanak az épületben. A megelőző napon három ember halt meg két szaúd-arábiai repülőteret ért csapásban. A húszik további támadásokkal fenyegették meg az ország energetikai létesítményeit is.