Lángoló repülőgép, törölt járatok és hatalmas pánik – rakétatámadás ért egy repülőteret

Rakétatámadás érte Szaúd-Arábia fővárosának nemzetközi repülőterét, ahol egy utasszállító repülőgép is kigyulladt. A támadás után több száz járatot töröltek, a robbanások pedig Rijád más részein is komoly fennakadásokat okoztak – írja a Daily Star.

Több száz járatot töröltek a rijádi repülőtér elleni rakétatámadás után (A képen egy Flynas-utasszállító repülőgép landol a rijádi Halid király nemzetközi repülőtéren 2026. szeptember 19-én.) a Fotó: - / AFP

Csütörtökön lángra kapott egy utasszállító repülőgép a szaúd-arábiai Rijád nemzetközi repülőterén, miután egy feltételezett rakétatámadás során lövedék vagy rakétatörmelék találta el. A Saudia Airlines gépe a terminálnál parkolt, amikor a találat érte.

WATCH: Footage confirms a Houthi strike hit a stationary aircraft at Riyadh Airport, Saudi Arabia. https://t.co/0FLJXDyA4U — Clash Report (@clashreport) October 8, 2026

A repülőgép súlyosan megrongálódott, a helyszínen készült felvételeken sűrű fekete füst és hatalmas lángok láthatók. Az első információk szerint utasok nem tartózkodtak a fedélzeten, az esetleges sérüléseket azonban nem zárták ki.

Több száz járatot töröltek a rijádi repülőtér elleni rakétatámadás után

A támadásért az Irán által támogatott húszi lázadók vállalták a felelősséget. Állításuk szerint ballisztikus rakétával támadták meg a repülőteret, erre azonban nem mutattak be bizonyítékot.

A robbanások után súlyos fennakadások alakultak ki a légiközlekedésben. Több száz repülőjáratot töröltek, csütörtök délutánra pedig a Rijádból induló járatok közel felét már lemondták. A Lufthansa és az Air India szintén törölt járatokat.

🚨🚨 BREAKING: A MISSILE JUST HIT A PLANE AT RIYADH AIRPORT. NOBODY is telling you how close the Gulf is to all-out war. 💀 The airport is effectively SHUTDOWN 💀 3 dead and 36 injured in attacks on Saudi airports And it’s escalating: Saudi jets are pounding Yemen. Pakistan is reportedly joining the air war. This is no longer Yemen’s war. It’s the whole region’s. FOLLOW as I cover this LIVE. 🔴 — Whale News Daily (@WhaleNewsDaily) October 8, 2026

A támadás a főváros más részein is káoszt okozott. Rakétatörmelék csapódott egy óvodába és egy egészségügyi intézménybe, több nemzetközi vállalat pedig otthoni munkavégzésre utasította alkalmazottait. Egyes iskolákban arra kérték a diákokat és a dolgozókat, hogy maradjanak az épületben. A megelőző napon három ember halt meg két szaúd-arábiai repülőteret ért csapásban. A húszik további támadásokkal fenyegették meg az ország energetikai létesítményeit is.