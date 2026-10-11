Újabb támadás érte a rijádi repülőteret, a húszik további csapásokat helyeztek kilátásba

Újabb támadás érte vasárnap a rijádi nemzetközi repülőteret: egy ismeretlen eredetű lövedék vette célba a 4-es terminált, ahol tűz ütött ki, és többen megsérültek. A szaúdi légvédelem egy robotrepülőgépet is elfogott a légikikötő közelében. Az Irán által támogatott jemeni húszik eközben arra figyelmeztették a légitársaságokat és az utazókat, hogy kerüljék el a szaúdi repülőtereket, és még erőteljesebb válaszlépéseket helyeztek kilátásba – adta hírül a Reuters.
A húszik más szaúdi célpontokat is megneveztek
A Szaúd-Arábia vezette koalíció közlése szerint vasárnap egy ismeretlen eredetű lövedék vette célba a rijádi nemzetközi repülőtér 4-es terminálját, ahol tűz keletkezett.
A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság több sérültről számolt be, pontos számot azonban nem közölt.
A károk felmérése még tart. A koalíció azt is bejelentette, hogy a szaúdi légvédelem egy robotrepülőgépet fogott el a King Khalid nemzetközi repülőtér közelében.
A húszik katonai szóvivője, Jahja Szarí vasárnap magára vállalta a szombati rijádi támadást. Emellett azt állította, hogy a csoport a dammámi repülőteret és két Saudi Aramco-létesítményt is célba vett.
A bejelentett akciók részleteit a szaúdi hatóságok egyelőre nem erősítették meg.
A fegyveres csoport ismét felszólította a légitársaságokat, a repülőtéri dolgozókat és az utazókat, hogy ne használják a szaúdi repülőtereket. Közleményükben azt írták, hogy Szaúd-Arábia felelős minden olyan esetért, amikor a légvédelem nem tudja elfogni a támadó eszközöket.
A húszik irányítása alatt álló jemeni külügyminisztérium szintén figyelmeztetést adott ki: közlésük szerint a további szaúdi katonai műveletekre még erőteljesebb válaszlépésekkel reagálnak.
Állításuk szerint Szaúd-Arábia az előző 24 órában 124 légicsapást hajtott végre Jemenben, többek között a fővárosban, Szanaában és a csoport fellegvárának számító Szaadában.
Már 13 halálos áldozata van a szombati támadásnak
Mint megírtuk, a rijádi nemzetközi repülőteret szombaton érő támadásban 13 ember meghalt, és 309-en megsérültek. A halálos áldozatok között négy szaúdi, két bangladesi, valamint amerikai, jordániai, palesztin, szíriai, szudáni és egyiptomi állampolgárok is voltak.
A hét folyamán a szombati volt a harmadik támadás a repülőtér ellen.
A két korábbi incidensben négy ember vesztette életét, az egyik csapás pedig súlyosan megrongált egy, a kifutópályán parkoló szaúdi utasszállító repülőgépet.
A légikikötő a tegnapi támadás óta zárva tart.
A történtek a húszik és Szaúd-Arábia közötti konfliktus éleződésével párhuzamosan következtek be. Rijád az elmúlt hetekben fokozta a légicsapásokat a húszik ellen, és támogatja a jemeni kormányerők szárazföldi ellentámadását is az Iránhoz igazodó fegyveres csoporttal szemben.
A támadás ellenére megtartották a nemzetközi energetikai rendezvényeket
A támadás ellenére vasárnap a tervek szerint megkezdődött Rijádban a WPC Energy ötnapos nemzetközi energetikai konferenciája, amelynek helyszíne mintegy tíz kilométerre van a repülőtértől. Ezzel párhuzamosan megtartották a Nemzetközi Energiafórum (IEF) miniszteri találkozóját is, amelynek plenáris ülését zárt ajtók mögött rendezték meg.
Olaszország energiaügyi minisztere, Gilberto Pichetto Fratin már pénteken jelezte, hogy videókapcsolaton keresztül vesz részt a tanácskozáson. A német hatóságok eközben Katherina Reiche gazdasági miniszter hazautazását próbálták megszervezni, aki mindkét rendezvény miatt tartózkodott a szaúdi fővárosban. A repülőtér lezárása miatt a hétfőre tervezett hazautazása bizonytalanná vált, ezért alternatív megoldásokat kerestek.
A szaúdi főváros valamennyi iskolájában vasárnaptól csütörtökig távoktatást rendeltek el.