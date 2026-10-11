Újabb támadás érte a rijádi repülőteret, a húszik további csapásokat helyeztek kilátásba

Újabb támadás érte vasárnap a rijádi nemzetközi repülőteret: egy ismeretlen eredetű lövedék vette célba a 4-es terminált, ahol tűz ütött ki, és többen megsérültek. A szaúdi légvédelem egy robotrepülőgépet is elfogott a légikikötő közelében. Az Irán által támogatott jemeni húszik eközben arra figyelmeztették a légitársaságokat és az utazókat, hogy kerüljék el a szaúdi repülőtereket, és még erőteljesebb válaszlépéseket helyeztek kilátásba – adta hírül a Reuters.

Fellángolt a konfliktus Szaúd-Arábia és az Irán által támogatott jemeni húszik között: vasárnap ismét támadás érte a rijádi repülőteret.

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A húszik más szaúdi célpontokat is megneveztek

A Szaúd-Arábia vezette koalíció közlése szerint vasárnap egy ismeretlen eredetű lövedék vette célba a rijádi nemzetközi repülőtér 4-es terminálját, ahol tűz keletkezett.

A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság több sérültről számolt be, pontos számot azonban nem közölt.

A károk felmérése még tart. A koalíció azt is bejelentette, hogy a szaúdi légvédelem egy robotrepülőgépet fogott el a King Khalid nemzetközi repülőtér közelében.

A húszik katonai szóvivője, Jahja Szarí vasárnap magára vállalta a szombati rijádi támadást. Emellett azt állította, hogy a csoport a dammámi repülőteret és két Saudi Aramco-létesítményt is célba vett.

A bejelentett akciók részleteit a szaúdi hatóságok egyelőre nem erősítették meg.

Lángok csaptak fel a szaúdi olajóriás, az Aramco egyik Rijádtól délre található létesítményében 2026. október 3-án.

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A fegyveres csoport ismét felszólította a légitársaságokat, a repülőtéri dolgozókat és az utazókat, hogy ne használják a szaúdi repülőtereket. Közleményükben azt írták, hogy Szaúd-Arábia felelős minden olyan esetért, amikor a légvédelem nem tudja elfogni a támadó eszközöket.

A húszik irányítása alatt álló jemeni külügyminisztérium szintén figyelmeztetést adott ki: közlésük szerint a további szaúdi katonai műveletekre még erőteljesebb válaszlépésekkel reagálnak.

Állításuk szerint Szaúd-Arábia az előző 24 órában 124 légicsapást hajtott végre Jemenben, többek között a fővárosban, Szanaában és a csoport fellegvárának számító Szaadában.

Már 13 halálos áldozata van a szombati támadásnak

Mint megírtuk, a rijádi nemzetközi repülőteret szombaton érő támadásban 13 ember meghalt, és 309-en megsérültek. A halálos áldozatok között négy szaúdi, két bangladesi, valamint amerikai, jordániai, palesztin, szíriai, szudáni és egyiptomi állampolgárok is voltak.