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támadás

Újabb támadás érte a rijádi repülőteret, a húszik további csapásokat helyeztek kilátásba

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Ismét támadás érte a szaúdi főváros nemzetközi repülőterét, miközben a húszik még erőteljesebb válaszlépésekkel fenyegetnek.
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támadásszaúd - arábiahúszik

Újabb támadás érte vasárnap a rijádi nemzetközi repülőteret: egy ismeretlen eredetű lövedék vette célba a 4-es terminált, ahol tűz ütött ki, és többen megsérültek. A szaúdi légvédelem egy robotrepülőgépet is elfogott a légikikötő közelében. Az Irán által támogatott jemeni húszik eközben arra figyelmeztették a légitársaságokat és az utazókat, hogy kerüljék el a szaúdi repülőtereket, és még erőteljesebb válaszlépéseket helyeztek kilátásba – adta hírül a Reuters

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Fellángolt a konfliktus Szaúd-Arábia és az Irán által támogatott jemeni húszik között: vasárnap ismét támadás érte a rijádi repülőteret.
Fotó: FAYEZ NURELDINE / AFP

A húszik más szaúdi célpontokat is megneveztek

A Szaúd-Arábia vezette koalíció közlése szerint vasárnap egy ismeretlen eredetű lövedék vette célba a rijádi nemzetközi repülőtér 4-es terminálját, ahol tűz keletkezett. 

A szaúdi polgári légiközlekedési hatóság több sérültről számolt be, pontos számot azonban nem közölt. 

A károk felmérése még tart. A koalíció azt is bejelentette, hogy a szaúdi légvédelem egy robotrepülőgépet fogott el a King Khalid nemzetközi repülőtér közelében.

A húszik katonai szóvivője, Jahja Szarí vasárnap magára vállalta a szombati rijádi támadást. Emellett azt állította, hogy a csoport a dammámi repülőteret és két Saudi Aramco-létesítményt is célba vett. 

A bejelentett akciók részleteit a szaúdi hatóságok egyelőre nem erősítették meg. 

Flames burn at a facility belonging to Saudi oil giant Aramco south of Riyadh on October 3, 2026. The circumstances remained unclear but in recent weeks Aramco, majority-owned by the Saudi state, has come under attack from the Houthi authorities targeting the kingdom as part of the war in Yemen where Riyadh is backing the internationally recognised government. An AFP journalist reported seeing fire engines attempting to extinguish a blaze at the energy giant's Riyadh refinery, located south of the capital, while ambulances and police vehicles were stationed near the facility. (Photo by AFP) /
Lángok csaptak fel a szaúdi olajóriás, az Aramco egyik Rijádtól délre található létesítményében 2026. október 3-án.
Fotó: - / AFP

A fegyveres csoport ismét felszólította a légitársaságokat, a repülőtéri dolgozókat és az utazókat, hogy ne használják a szaúdi repülőtereket. Közleményükben azt írták, hogy Szaúd-Arábia felelős minden olyan esetért, amikor a légvédelem nem tudja elfogni a támadó eszközöket.

A húszik irányítása alatt álló jemeni külügyminisztérium szintén figyelmeztetést adott ki: közlésük szerint a további szaúdi katonai műveletekre még erőteljesebb válaszlépésekkel reagálnak. 

Állításuk szerint Szaúd-Arábia az előző 24 órában 124 légicsapást hajtott végre Jemenben, többek között a fővárosban, Szanaában és a csoport fellegvárának számító Szaadában.

Már 13 halálos áldozata van a szombati támadásnak

Mint megírtuk, a rijádi nemzetközi repülőteret szombaton érő támadásban 13 ember meghalt, és 309-en megsérültek. A halálos áldozatok között négy szaúdi, két bangladesi, valamint amerikai, jordániai, palesztin, szíriai, szudáni és egyiptomi állampolgárok is voltak.

A hét folyamán a szombati volt a harmadik támadás a repülőtér ellen. 

A két korábbi incidensben négy ember vesztette életét, az egyik csapás pedig súlyosan megrongált egy, a kifutópályán parkoló szaúdi utasszállító repülőgépet. 

A légikikötő a tegnapi támadás óta zárva tart.

A történtek a húszik és Szaúd-Arábia közötti konfliktus éleződésével párhuzamosan következtek be. Rijád az elmúlt hetekben fokozta a légicsapásokat a húszik ellen, és támogatja a jemeni kormányerők szárazföldi ellentámadását is az Iránhoz igazodó fegyveres csoporttal szemben.

A támadás ellenére megtartották a nemzetközi energetikai rendezvényeket

A támadás ellenére vasárnap a tervek szerint megkezdődött Rijádban a WPC Energy ötnapos nemzetközi energetikai konferenciája, amelynek helyszíne mintegy tíz kilométerre van a repülőtértől. Ezzel párhuzamosan megtartották a Nemzetközi Energiafórum (IEF) miniszteri találkozóját is, amelynek plenáris ülését zárt ajtók mögött rendezték meg.

Olaszország energiaügyi minisztere, Gilberto Pichetto Fratin már pénteken jelezte, hogy videókapcsolaton keresztül vesz részt a tanácskozáson. A német hatóságok eközben Katherina Reiche gazdasági miniszter hazautazását próbálták megszervezni, aki mindkét rendezvény miatt tartózkodott a szaúdi fővárosban. A repülőtér lezárása miatt a hétfőre tervezett hazautazása bizonytalanná vált, ezért alternatív megoldásokat kerestek.

A szaúdi főváros valamennyi iskolájában vasárnaptól csütörtökig távoktatást rendeltek el.

 

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