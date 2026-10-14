– A Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) csúcstalálkozójára a globális környezet jelentős átalakulása és a vezető világhatalmak közötti növekvő feszültségek közepette került sor. Melyek voltak az esemény legfontosabb eredményei, és mely döntéseknek vagy kezdeményezéseknek lehet a legnagyobb hosszú távú jelentőségük a szervezet számára?
– 2026. szeptember 1-jén Biskek adott otthont a Sanghaji Együttműködési Szervezet tagállamai államfői tanácsa 26. ülésének, valamint az SCO Plusz találkozónak. A csúcstalálkozóra a szervezet fennállásának 25. évfordulóját ünneplő évben került sor. A napirend egyaránt kiterjedt az együttműködés negyedszázados eredményeire és a szervezet jövőbeli fejlődésének irányaira.
A csúcstalálkozó egyben lezárta Kirgizisztán 2025–2026-os elnökségét, amelyet a „25 év SCO: Együtt a fenntartható békéért, fejlődésért és jólétért” mottó jegyében láttak el.
Az államfők aláírták a Sanghaji Együttműködési Szervezet 25. évfordulójáról szóló biskeki nyilatkozatot. A dokumentum meghatározza a tagállamok közös álláspontját a nemzetközi napirend aktuális kérdéseiről, és kijelöli az együttműködés elmélyítésének lehetséges útjait. A tagállamok megerősítették elkötelezettségüket az SCO alapokmányában rögzített célok és elvek, valamint a nemzetközi jog mellett. Hangsúlyozták, hogy a szervezet nem katonai-politikai tömb, és nem irányul senki ellen.
A politikai megállapodások a csúcstalálkozón elfogadott döntésekben is megjelentek. Összesen 28 dokumentumot fogadtak el. A tagállamok emellett aláírták az SCO alapokmányát módosító és kiegészítő jegyzőkönyvet, amely a szervezet jogi és szabályozási keretének további fejlesztését szolgálja.
A biztonság területén kiemelném azokat a dokumentumokat, amelyek a jelenleg létrehozás alatt álló szakosított szervezeti egységek működését szabályozzák. Ezek közé tartozik az SCO-tagállamok biztonságát fenyegető kihívások és veszélyek elleni küzdelem egyetemes központja, valamint az SCO Kábítószer-ellenes Központjának végrehajtó bizottsága. A döntések célja, hogy szélesebb keretet teremtsenek a terrorizmus, a szeparatizmus, a szélsőségesség, a transznacionális szervezett bűnözés, az információs térben jelentkező fenyegetések és az illegális kábítószer-kereskedelem elleni együttműködéshez.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet államfői tanácsa a nukleáris biztonság és védelem területén folytatott többoldalú együttműködés megerősítéséről szóló nyilatkozatot is elfogadott. Ez a tudományos és technológiai képességek felhasználásával további területekre terjeszti ki az együttműködést.
Fontos prioritás a szervezet nemzetközi kapcsolatainak további fejlesztése is. Döntés született arról, hogy egyetértési megállapodást írnak alá az SCO Titkársága és az Afrikai Unió Bizottsága között. Emellett más nemzetközi és regionális szervezetekkel is bővül az együttműködés. A biskeki találkozón az államfők előtt tartott beszédemben tájékoztattam a résztvevőket arról, hogy előkészítés alatt áll az SCO Titkársága és az Eurázsiai Gazdasági Bizottság közötti egyetértési megállapodás végrehajtását szolgáló cselekvési terv. Ezt a dokumentumot 2026. szeptember 17-én Pekingben írtuk alá.
Fejlődik az SCO, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) és a Független Államok Közössége (FÁK) közötti háromoldalú együttműködés is. 2025-ben Pekingben jóváhagyták a három szervezet együttműködésének megerősítését célzó ütemtervet. Az SCO megfigyelői státuszt kapott a FÁK-ban.
Az energetika területén nyilatkozatokat fogadtak el az energiatakarékosságról és az energiahatékonyságról, valamint az energiarendszerek összekapcsolásáról szóló együttműködésről. A közlekedés és a logisztika területén cselekvési tervet, vagyis ütemtervet fogadtak el az SCO-tagállamok kikötőinek és logisztikai központjainak 2026–2030 közötti fejlesztésére. A humanitárius együttműködésben a család intézményének támogatásáról és megerősítéséről szóló nyilatkozatot emelném ki. Emellett ösztönözték a tudományos és kulturális együttműködés további fejlesztését is.
Számos döntés foglalkozott a környezetvédelemmel, valamint a tudományos és technológiai együttműködéssel. Ezek a biológiai sokféleség megőrzését, a „zöld technológiai folyosó” létrehozását és a klímaváltozás elleni fellépést is érintik. Mindez azt mutatja, hogy az SCO az energiabiztonságot nem csupán az erőforrásokhoz való hozzáférés biztosításaként értelmezi, hanem a technológiai modernizációt és a környezeti fenntarthatóságot is figyelembe veszi.
A digitális területen a szervezet elfogadta a regionális adatfeldolgozó központok és nagy teljesítményű számítástechnikai kapacitások létrehozására, valamint a mesterséges intelligencia fejlesztésére vonatkozó koncepciót. Emellett az információs kérdésekben és a mesterséges intelligencia alkalmazásában való együttműködésről szóló megállapodásokat is aláírtak. Az SCO Plusz találkozón Mongólia, Azerbajdzsán, Örményország, Egyiptom, Laosz, Törökország, Vietnam és Togo képviselői vettek részt. Jelen volt António Guterres, az ENSZ főtitkára, valamint az Eurázsiai Gazdasági Unió, az ODKB, az Ázsiai Kölcsönös Bizalom- és Bizalomépítő Intézkedések Konferenciája (CICA), illetve a FÁK végrehajtó szerveinek vezetői is.
A résztvevők megerősítették, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének központi koordinációs szerepe, valamint a nemzetközi jog alapelvei továbbra is meghatározó viszonyítási pontot jelentenek. A 2026–2027-es időszakra Pakisztán vette át az SCO elnökségét. Az ország a „A jövőkép megvalósítása: összeköttetések, innováció és közös jólét” mottó jegyében irányítja majd a szervezet munkáját. Hangsúlyoznám, hogy a biskeki csúcstalálkozó eredményeit a korábbi döntések folytonosságának és az elfogadott határozatok későbbi végrehajtásának összefüggésében kell értékelni. A szervezet fejlődésének új szakaszába lép, amelyben különösen fontossá válik a gyakorlati eredmények elérése. Pontosan ezt a célt szolgálja az SCO 2035-ig szóló fejlesztési stratégiája.
– Az SCO jelenleg olyan nagyhatalmakat tömörít, mint Kína, Oroszország és India, valamint közép-ázsiai és más országokat, amelyek külpolitikai érdekei időnként jelentősen eltérnek egymástól. Hogyan értékeli a szervezet képességét arra, hogy a legfontosabb nemzetközi kérdésekben közös álláspontokat alakítson ki? Ön szerint mi az SCO legnagyobb előnye az egyre inkább többpólusúvá váló világban?
– Természetes, hogy a tagállamok álláspontjai és prioritásai különböznek. A feladatunk az, hogy megtaláljuk a közös pontokat, és azokon a területeken fejlesszük az együttműködést, ahol érdekeink találkoznak.
A szervezet fejlődésével kapcsolatos döntéseket a tagállamok közösen, általános egyetértés, vagyis konszenzus alapján hozzák meg. A gyakorlati együttműködés folyamatosan fejlődik azokon a területeken, ahol a tagállamok álláspontjai egybeesnek. Azokon a kérdéseken pedig, amelyek további egyeztetést igényelnek, folytatódik a párbeszéd és a konzultáció.
Alapvető fontosságú, hogy a közösen elfogadott döntések figyelembe vegyék valamennyi tagállam nemzeti érdekeit, és hozzájáruljanak a szervezet egységének további erősítéséhez.
Az SCO gyakorlati tapasztalatai azt mutatják, hogy a tagállamok képesek kölcsönösen elfogadható megoldásokat találni, és következetesen előmozdítani az együttműködést.
Ez a megközelítés a „sanghaji szellemben” gyökerezik, amelynek alapelvei a kölcsönös bizalom, a kölcsönös előnyök, az egyenlőség, a kölcsönös konzultáció, a kulturális sokszínűség tiszteletben tartása és a közös fejlődés előmozdítása. Ezek az elvek lehetővé teszik valamennyi résztvevő álláspontjának figyelembevételét és a kölcsönösen elfogadható megoldások kialakítását.
A tagállamok érdekei objektíven találkoznak a „gonosz három ereje”, vagyis a terrorizmus, a szeparatizmus és a szélsőségesség, valamint más transznacionális fenyegetések elleni küzdelemben. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy az SCO nem katonai-politikai tömb, és nem irányul más államok vagy nemzetközi szervezetek ellen. A szervezet nyitott az együttműködésre, és azt nem köti ideológiai vagy politikai különbségekhez.
Számunkra a többpólusú világrend nem új választóvonalak kialakulását jelenti. Sokkal inkább azt, hogy az államok szélesebb körben és egyenlőbb feltételek mellett vehessenek részt a nemzetközi ügyek alakításában, és a globális Dél országai is nagyobb szerephez jussanak a nemzetközi napirend meghatározásában.
– Közép-Ázsia egyre fontosabb összekötő térséggé válik Európa és Ázsia között, különösen a Középső Folyosó, az energetikai együttműködés, valamint az új közlekedési és kereskedelmi útvonalak fejlesztése révén. Milyen szerepet szán az SCO Közép-Ázsiának a szervezet jövőjében, és hogyan járulhat hozzá a regionális összeköttetések, illetve a gazdasági együttműködés erősítéséhez?
– Közép-Ázsia az SCO központi térsége. Ezt a szervezet alapító dokumentumai is rögzítik. A feladat az, hogy teljes mértékben kiaknázzuk a régióban rejlő lehetőségeket, és közlekedési útvonalak, energetikai összeköttetések, valamint kereskedelmi és logisztikai kapcsolatok révén megerősítsük Európát és Ázsiát összekötő szerepét.
A szervezet számára fontos, hogy ne állítsuk szembe egymással a különböző projekteket és útvonalakat, hanem egész Eurázsia összeköttetéseinek fejlesztését támogassuk. A cél olyan feltételek megteremtése, amelyek között a közlekedési infrastruktúra és a kereskedelmi kapcsolatok kiegészítik egymást, és kölcsönösen előnyös együttműködést tesznek lehetővé.
A biskeki nyilatkozatban az államfők hangsúlyozták a közlekedési együttműködés további elmélyítésének fontosságát. Ez magában foglalja a tagállamok tranzitlehetőségeinek kihasználását, új nemzetközi közúti és vasúti útvonalak kialakítását, a meglévők korszerűsítését, a multimodális folyosók és logisztikai csomópontok fejlesztését, valamint a digitális, innovatív és energiahatékony technológiák bevezetését.
A csúcstalálkozó egyik gyakorlati eredménye az SCO-tagállamok kikötőinek és logisztikai központjainak 2026–2030 közötti fejlesztésére vonatkozó cselekvési terv elfogadása volt. A dokumentum konkrét intézkedéseket határoz meg a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, a logisztikai kapacitások bővítésére és az SCO-n belüli összeköttetések erősítésére.
Különösen fontos a digitalizáció. A vám- és tranziteljárások egyszerűsítése, az adatcsere javítása, valamint a digitális eszközök fejlesztése csökkentheti az áruszállítás idő- és költségigényét.
Az energetikai együttműködés szintén kiemelt prioritás. Az SCO államfői tanácsa nyilatkozatokat fogadott el az energiarendszerek közötti együttműködésről, az energiatakarékosságról és az energiahatékonyságról. Ezek a döntések kiegészítik a szervezet 2030-ig szóló energetikai együttműködési stratégiáját és annak ütemtervét.
Mindezek a területek különösen fontosak Közép-Ázsia számára. A közlekedési folyosók, az energetikai kapcsolatok, a logisztikai infrastruktúra és a digitális eszközök fejlesztése lehetővé teszi a régió tranzit- és gazdasági lehetőségeinek jobb kihasználását, valamint a kapcsolatok erősítését Eurázsia más térségeivel.
Az SCO egyik fontos feladatát éppen ebben látjuk: elérni, hogy Közép-Ázsia szervezeten belüli központi szerepe és Európát, illetve Ázsiát összekötő helyzete egyre inkább kézzelfogható eredményekben jelenjen meg a gyakorlati gazdasági együttműködésben.
– Fenntarthatónak tartja a jelenlegi nemzetközi biztonsági rendszert, vagy egy új globális biztonsági struktúra kialakulásának vagyunk tanúi? Milyen szerepet tölthet be az SCO egy ilyen rendszer formálásában?
– A nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerének átalakulását tapasztaljuk. Nehéz lenne a jelenlegi biztonsági struktúrát teljes mértékben fenntarthatónak minősíteni. A konfliktusok és a geopolitikai feszültségek továbbra is fennállnak, a bizalmatlanság erősödik, és új kockázatok jelennek meg, köztük az információs technológiák fejlődéséhez kapcsolódók.
Ezeket a folyamatokat a technológiai fejlődés, az államok közötti kölcsönös függőség erősödése, valamint az erőforrások és a fejlődési lehetőségek újraelosztása alakítja. A globális Dél országainak pozíciója erősödik, miközben új gazdasági és politikai központok töltenek be egyre fontosabb szerepet.
Ezzel párhuzamosan fokozódik a geopolitikai szembenállás, a fegyverkezési verseny és a kölcsönös bizalmatlanság. Nem csupán arról van szó, hogy a fegyveres konfliktusok folytatódnak: a fegyveres szembenállás módszerei és eszközei, valamint maga a hadviselés jellege is változik. A globális piac instabilitását az éghajlati és technológiai kihívások is erősítik.
A Sanghaji Együttműködési Szervezet egy reprezentatívabb, demokratikusabb, igazságosabb és többpólusú világrend mellett áll ki, amelyben az Egyesült Nemzetek Szervezete tölti be a központi koordinációs szerepet.
Az SCO által 2026. szeptember 1-jén elfogadott biskeki nyilatkozat megerősíti a globális kormányzási rendszer reformjának és további fejlesztésének szükségességét. A tagállamok kifejezték készségüket az olyan együttműködés elmélyítésére, amely megalapozhatja az egyenlő és oszthatatlan biztonságot egész Eurázsiában. Ez a megközelítés az SCO Plusz biskeki találkozójának napirendjében is megjelent. A rendezvény középpontjában az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepe állt az igazságos világrend és a többpólusú rendszer kialakításában.
Az SCO abból az alapelvből indul ki, hogy egyetlen állam sem biztosíthatja saját biztonságát más államok biztonságának rovására.
Kiemelt jelentőségű az együttműködés a fegyverzetellenőrzésről, a leszerelésről és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló, már hatályos nemzetközi szerződések keretében.
Az SCO támogatja egy jogilag kötelező erejű nemzetközi megállapodás megkötését, amely megbízható garanciákat nyújtana a világűrben zajló fegyverkezési verseny megakadályozására. Ellenzi az információs és kommunikációs technológiák militarizálását, és támogatja a mesterséges intelligencia biztonságos és felelős alkalmazását.
– Melyek az SCO legfontosabb prioritásai a következő évekre? A szervezet elsősorban a gazdasági együttműködés és a biztonsági kapcsolatok platformjaként képzeli el a jövőjét, vagy a nemzetközi rendszer befolyásosabb politikai szereplőjévé is válhat?
– Ezek a prioritások nem versengenek egymással, és nem is mondanak ellent egymásnak. Szorosan összefüggenek. A biztonság és a stabilitás megteremti a gazdasági fejlődés feltételeit, a gazdasági együttműködés erősíti az államok közös érdekeit, a politikai párbeszéd pedig lehetővé teszi a regionális és nemzetközi kérdések kezelését. A szervezet jövője ezért mindezen területek következetes és kiegyensúlyozott fejlesztésében rejlik.
Folyamatban van egy, az SCO keretében megkötendő, a katonai területen alkalmazandó bizalomépítő intézkedésekről szóló megállapodás előkészítése.
Fejlesztjük a biztonsági kihívások és fenyegetések, a transznacionális szervezett bűnözés, valamint az illegális kábítószer-kereskedelem kezelését szolgáló mechanizmusokat, emellett az információbiztonság megerősítésére irányuló intézkedéseken is dolgozunk.
Biskekben döntés született arról is, hogy szakosított kollektív szervezeti egységeket hoznak létre Biskekben, Dusanbéban és Taskentben.
Az SCO átfogó megközelítést alkalmaz a biztonság kérdésében. Tartós biztonság nem érhető el kizárólag katonai és rendvédelmi intézkedésekkel, miközben a társadalmi-gazdasági problémák megoldatlanok maradnak, és nem erősödik a népek közötti bizalom.
Ezért aktívan fejlesztjük a kereskedelmi és gazdasági együttműködést, a kulturális és humanitárius kapcsolatokat, valamint az élelmiszer- és energiabiztonság területén folytatott közös munkát. Egyes ágazatokban már a programok száma is azt mutatja, hogy az SCO-n belüli együttműködés még intenzívebbé vált.
Az SCO térségének hatalmas technológiai és emberi erőforrásait a tagállamok és polgáraik számára kézzelfogható előnyökké kell alakítani. A cél tehát nem pusztán a kereskedelmi forgalom növelése. Ahogyan már említettem, a prioritások között szerepelnek a közlekedési összeköttetések, a beruházások, az ipari együttműködés, az energetika, a digitális gazdaság, az innováció, az élelmiszer-biztonság, a pénzügyi mechanizmusok fejlesztése, valamint a fenntartható termelési és logisztikai láncok kialakítása.
A cél az, hogy a szervezet vezetői által elfogadott döntések konkrét projektekké és gyakorlati eredményekké váljanak.
Az új technológiák és a mesterséges intelligencia szerepe egyre fontosabbá válik. Ezen a területen az SCO-nak nem elegendő az általános tendenciákról beszélnie. Olyan feltételeket is teremtenie kell, amelyek elősegítik a célzott technológiai együttműködést, a tapasztalatcserét és a közös kezdeményezések megvalósítását.
A szervezet nemzetközi tekintélyének és befolyásának erősítése szintén az SCO 2035-ig szóló fejlesztési stratégiájának kiemelt céljai közé tartozik. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy az SCO-t hagyományos, bizonyos értelemben konfrontatív geopolitikai erővé kívánjuk alakítani. Számunkra a befolyás mindenekelőtt azt jelenti, hogy képesek vagyunk konstruktív megközelítéseket előterjeszteni, közelebb hozni egymáshoz az álláspontokat, erősíteni a bizalmat, és teret teremteni az egyenlő felek közötti együttműködésnek.
Véleményem szerint Pakisztán 2026–2027-es elnökségének mottója – „A jövőkép megvalósítása: összeköttetések, innováció és közös jólét” – pontosan tükrözi a következő szakasz feladatát: biztosítani kell a tagállamok által elfogadott döntések gyakorlati végrehajtását, és a szervezetben felhalmozott lehetőségeket kézzelfogható eredmények elérésére kell fordítani.
Az SCO jövőjét egy erős, modern és sokoldalú nemzetközi szervezetként képzelem el, amely gyakorlati előnyöket biztosít tagállamainak, és hozzájárul a nemzetközi ügyek alakításához. Ugyanakkor meg kívánjuk őrizni mindazt, ami az SCO alapját jelenti: az egyenlőséget, a konszenzust, a nyitottságot, a nemzeti érdekek tiszteletben tartását, valamint azt az elvet, hogy a szervezet nem irányul senki ellen.
Ezek a lehetőségek és alapelvek együttesen határozzák majd meg az SCO szerepét a formálódó többpólusú nemzetközi rendszerben.
Az SCO, vagyis a Sanghaji Együttműködési Szervezet 2001-ben létrehozott nemzetközi szervezet. Tagjai közé tartozik Kína, Oroszország, India, Pakisztán, Irán, Belarusz, valamint négy közép-ázsiai ország. Fő céljai a biztonság erősítése, a terrorizmus, a szeparatizmus és a szélsőségesség elleni fellépés, továbbá a tagállamok közötti politikai, gazdasági és kulturális párbeszéd előmozdítása. Az SCO nem katonai szövetség, hanem együttműködési fórum, amely a többpólusú világrend kialakulásával párhuzamosan egyre fontosabb szerepre törekszik Eurázsiában és a nemzetközi ügyekben.