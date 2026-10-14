A csúcstalálkozó egyik gyakorlati eredménye az SCO-tagállamok kikötőinek és logisztikai központjainak 2026–2030 közötti fejlesztésére vonatkozó cselekvési terv elfogadása volt. A dokumentum konkrét intézkedéseket határoz meg a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, a logisztikai kapacitások bővítésére és az SCO-n belüli összeköttetések erősítésére.

Különösen fontos a digitalizáció. A vám- és tranziteljárások egyszerűsítése, az adatcsere javítása, valamint a digitális eszközök fejlesztése csökkentheti az áruszállítás idő- és költségigényét.

Az energetikai együttműködés szintén kiemelt prioritás. Az SCO államfői tanácsa nyilatkozatokat fogadott el az energiarendszerek közötti együttműködésről, az energiatakarékosságról és az energiahatékonyságról. Ezek a döntések kiegészítik a szervezet 2030-ig szóló energetikai együttműködési stratégiáját és annak ütemtervét.

Mindezek a területek különösen fontosak Közép-Ázsia számára. A közlekedési folyosók, az energetikai kapcsolatok, a logisztikai infrastruktúra és a digitális eszközök fejlesztése lehetővé teszi a régió tranzit- és gazdasági lehetőségeinek jobb kihasználását, valamint a kapcsolatok erősítését Eurázsia más térségeivel.

Az SCO egyik fontos feladatát éppen ebben látjuk: elérni, hogy Közép-Ázsia szervezeten belüli központi szerepe és Európát, illetve Ázsiát összekötő helyzete egyre inkább kézzelfogható eredményekben jelenjen meg a gyakorlati gazdasági együttműködésben.

– Fenntarthatónak tartja a jelenlegi nemzetközi biztonsági rendszert, vagy egy új globális biztonsági struktúra kialakulásának vagyunk tanúi? Milyen szerepet tölthet be az SCO egy ilyen rendszer formálásában?

– A nemzetközi kapcsolatok teljes rendszerének átalakulását tapasztaljuk. Nehéz lenne a jelenlegi biztonsági struktúrát teljes mértékben fenntarthatónak minősíteni. A konfliktusok és a geopolitikai feszültségek továbbra is fennállnak, a bizalmatlanság erősödik, és új kockázatok jelennek meg, köztük az információs technológiák fejlődéséhez kapcsolódók.

Ezeket a folyamatokat a technológiai fejlődés, az államok közötti kölcsönös függőség erősödése, valamint az erőforrások és a fejlődési lehetőségek újraelosztása alakítja. A globális Dél országainak pozíciója erősödik, miközben új gazdasági és politikai központok töltenek be egyre fontosabb szerepet.

Ezzel párhuzamosan fokozódik a geopolitikai szembenállás, a fegyverkezési verseny és a kölcsönös bizalmatlanság. Nem csupán arról van szó, hogy a fegyveres konfliktusok folytatódnak: a fegyveres szembenállás módszerei és eszközei, valamint maga a hadviselés jellege is változik. A globális piac instabilitását az éghajlati és technológiai kihívások is erősítik.

A Sanghaji Együttműködési Szervezet egy reprezentatívabb, demokratikusabb, igazságosabb és többpólusú világrend mellett áll ki, amelyben az Egyesült Nemzetek Szervezete tölti be a központi koordinációs szerepet.

Az SCO által 2026. szeptember 1-jén elfogadott biskeki nyilatkozat megerősíti a globális kormányzási rendszer reformjának és további fejlesztésének szükségességét. A tagállamok kifejezték készségüket az olyan együttműködés elmélyítésére, amely megalapozhatja az egyenlő és oszthatatlan biztonságot egész Eurázsiában. Ez a megközelítés az SCO Plusz biskeki találkozójának napirendjében is megjelent. A rendezvény középpontjában az Egyesült Nemzetek Szervezetének szerepe állt az igazságos világrend és a többpólusú rendszer kialakításában.

Az SCO abból az alapelvből indul ki, hogy egyetlen állam sem biztosíthatja saját biztonságát más államok biztonságának rovására.

Kiemelt jelentőségű az együttműködés a fegyverzetellenőrzésről, a leszerelésről és a tömegpusztító fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló, már hatályos nemzetközi szerződések keretében.

Az SCO támogatja egy jogilag kötelező erejű nemzetközi megállapodás megkötését, amely megbízható garanciákat nyújtana a világűrben zajló fegyverkezési verseny megakadályozására. Ellenzi az információs és kommunikációs technológiák militarizálását, és támogatja a mesterséges intelligencia biztonságos és felelős alkalmazását.

– Melyek az SCO legfontosabb prioritásai a következő évekre? A szervezet elsősorban a gazdasági együttműködés és a biztonsági kapcsolatok platformjaként képzeli el a jövőjét, vagy a nemzetközi rendszer befolyásosabb politikai szereplőjévé is válhat?

– Ezek a prioritások nem versengenek egymással, és nem is mondanak ellent egymásnak. Szorosan összefüggenek. A biztonság és a stabilitás megteremti a gazdasági fejlődés feltételeit, a gazdasági együttműködés erősíti az államok közös érdekeit, a politikai párbeszéd pedig lehetővé teszi a regionális és nemzetközi kérdések kezelését. A szervezet jövője ezért mindezen területek következetes és kiegyensúlyozott fejlesztésében rejlik.

Folyamatban van egy, az SCO keretében megkötendő, a katonai területen alkalmazandó bizalomépítő intézkedésekről szóló megállapodás előkészítése.

Fejlesztjük a biztonsági kihívások és fenyegetések, a transznacionális szervezett bűnözés, valamint az illegális kábítószer-kereskedelem kezelését szolgáló mechanizmusokat, emellett az információbiztonság megerősítésére irányuló intézkedéseken is dolgozunk.

Biskekben döntés született arról is, hogy szakosított kollektív szervezeti egységeket hoznak létre Biskekben, Dusanbéban és Taskentben.

Az SCO átfogó megközelítést alkalmaz a biztonság kérdésében. Tartós biztonság nem érhető el kizárólag katonai és rendvédelmi intézkedésekkel, miközben a társadalmi-gazdasági problémák megoldatlanok maradnak, és nem erősödik a népek közötti bizalom.

Ezért aktívan fejlesztjük a kereskedelmi és gazdasági együttműködést, a kulturális és humanitárius kapcsolatokat, valamint az élelmiszer- és energiabiztonság területén folytatott közös munkát. Egyes ágazatokban már a programok száma is azt mutatja, hogy az SCO-n belüli együttműködés még intenzívebbé vált.

Az SCO térségének hatalmas technológiai és emberi erőforrásait a tagállamok és polgáraik számára kézzelfogható előnyökké kell alakítani. A cél tehát nem pusztán a kereskedelmi forgalom növelése. Ahogyan már említettem, a prioritások között szerepelnek a közlekedési összeköttetések, a beruházások, az ipari együttműködés, az energetika, a digitális gazdaság, az innováció, az élelmiszer-biztonság, a pénzügyi mechanizmusok fejlesztése, valamint a fenntartható termelési és logisztikai láncok kialakítása.

A cél az, hogy a szervezet vezetői által elfogadott döntések konkrét projektekké és gyakorlati eredményekké váljanak.

Az új technológiák és a mesterséges intelligencia szerepe egyre fontosabbá válik. Ezen a területen az SCO-nak nem elegendő az általános tendenciákról beszélnie. Olyan feltételeket is teremtenie kell, amelyek elősegítik a célzott technológiai együttműködést, a tapasztalatcserét és a közös kezdeményezések megvalósítását.

A szervezet nemzetközi tekintélyének és befolyásának erősítése szintén az SCO 2035-ig szóló fejlesztési stratégiájának kiemelt céljai közé tartozik. Ez ugyanakkor nem azt jelenti, hogy az SCO-t hagyományos, bizonyos értelemben konfrontatív geopolitikai erővé kívánjuk alakítani. Számunkra a befolyás mindenekelőtt azt jelenti, hogy képesek vagyunk konstruktív megközelítéseket előterjeszteni, közelebb hozni egymáshoz az álláspontokat, erősíteni a bizalmat, és teret teremteni az egyenlő felek közötti együttműködésnek.

Véleményem szerint Pakisztán 2026–2027-es elnökségének mottója – „A jövőkép megvalósítása: összeköttetések, innováció és közös jólét” – pontosan tükrözi a következő szakasz feladatát: biztosítani kell a tagállamok által elfogadott döntések gyakorlati végrehajtását, és a szervezetben felhalmozott lehetőségeket kézzelfogható eredmények elérésére kell fordítani.

Az SCO jövőjét egy erős, modern és sokoldalú nemzetközi szervezetként képzelem el, amely gyakorlati előnyöket biztosít tagállamainak, és hozzájárul a nemzetközi ügyek alakításához. Ugyanakkor meg kívánjuk őrizni mindazt, ami az SCO alapját jelenti: az egyenlőséget, a konszenzust, a nyitottságot, a nemzeti érdekek tiszteletben tartását, valamint azt az elvet, hogy a szervezet nem irányul senki ellen.

Ezek a lehetőségek és alapelvek együttesen határozzák majd meg az SCO szerepét a formálódó többpólusú nemzetközi rendszerben.