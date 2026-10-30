Elúszott a másfél milliós támogatás, családon belüli vita alakult ki Sebestyén József síremlékéről

Mindenszentek ünnepén és halottak napján Sebestyén József sírját is felkeresik a gyászolók. Az ukrán pribékek által megölt kárpátaljai magyar férfi szülei és testvére, Márta azonban nem emlékezhet úgy, ahogy szeretne: méltatlannak tartják a családapa sírkövét.
Sebestyén József családja új sírkövet szeretne
A tragikus sorsú családapa szülei már februárban kiválasztották azt az egyedi sírkövet, amelyet fiuk emlékére szántak. Ugyan nem tudták volna kifizetni, de a máltai szeretetszolgálat segítséget ajánlott: egy alapítványnál pályázatot nyújtottak be a szükséges összegre. A másfél millió forintos támogatást elnyerték, ám időközben József özvegye a saját elképzelései szerint megcsináltatta a férje sírját. Mikor erről az alapítvány tudomást szerzett, közölte, hogy a támogatás okafogyottá vált, ezért a pénzt nem fizethetik ki. A szeretetszolgálat munkatársát az Origo is elérte.
– Az összeg el sem jutott hozzánk, ezért sajnálatos módon a továbbiakban az ügyben nem segíthetünk – mondta az illetékes.
A felállított sírkővel Mártáék finoman szólva nincsenek megelégedve. A család szerint olcsó kínai márványból készült síron csupán a név és a születési dátum szerepel, hiányzik róla a fényképes emléktábla, a méltó idézet, valamint a funkcionális díszítőelemek, a kővázák, a mécsestartók, a süllyesztett virágládák vagy a kőkönyvek. A család a vállalkozóhoz fordult, ám a sírköves egy üzenetet küldött a szülőknek: "Nem vállalunk ezen a síremléken semmilyen munkát."
– Sírni volna kedvem, ha meglátom, hol kell az öcsémnek nyugodnia. Ez a síremlék gyalázatos. Szerettük volna, hogy a vállalkozó legalább a képet feltegye a sírkőre, de hajthatatlannak bizonyult – csuklott el Márta hangja.
A sírköves üzletember nem tagadta, hogy tud a problémáról.
– A testvéremmel közös vállalkozásban dolgozom. Valóban tárgyaltam korábban a szülőkkel, de aztán a távollétemben a fivérem megegyezett József feleségével, és a munkát el is végezte. Tiszteletben tartom a gyászoló szülők és a nővér fájdalmát, de már nincs is lehetőségünk a sírhoz hozzányúlni az özvegy akarata nélkül. A konfliktust családon belül kellene rendezni – foglalta össze a vállalkozó.
A gyászoló család szorult helyzetben van. A kárpátaljai magyar lakta részen ez a sírköves cég szinte monopolhelyzetben működik. A problémát tovább tetézi a háborús valóság: a fizikai munkákat elvégezni képes férfiak nagy része elment, katonaként szolgál vagy bujkálni kényszerül.
A kisnyugdíjas édesanya és édesapa számára a hiányosságok pótlása újabb hatalmas anyagi terhet jelent.
Márta beszélt egy kárpátaljai ügyvéddel, aki elmondta neki: az ukrán törvények szerint egy sír tulajdonosa az egész család, tehát az özvegynek tájékoztatnia kellett volna a szülőket.
Sebestyén Józsefet egy beregszászi kávézó elől hurcolták el az ukrán toborzóiroda (TCK) pribékjei. A család szerint elképesztő kegyetlenséggel megverték, majd elengedték. Még sikerült magát elvonszolnia egy kórházba, de nem sokkal később József állapota válságosra fordult, és életét vesztette. Az ukrán hatóságok az erőszakot tagadták, a halál okaként tüdőembóliát jelöltek meg. Ez azonban nem hogy cáfolja, inkább alátámasztja az állítást, mely szerint a magyar férfit brutálisan bántalmazták.