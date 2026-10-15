Totális káosz: fordulat történhetett a Trump-Putyin alkuban

Ismét működnek mozgás közben a Starshield terminálok Ukrajnában – jelentette az Ukrinform az ukrán védelmi minisztérium forrásaira hivatkozva.

Megszűnt a Starshield korlátozása, amely az ukrán drónműveleteket is nehezítette.

Fotó: AFP

Rejtélyes leállás után helyreállt a Starshield az ukrán hadseregnél

Jelenleg helyreállt és folytatódik a Starshield mozgás közbeni működése, ezt az egységek jelentései is megerősítik

– közölte a tárca egyik forrása.

A minisztérium szerint továbbra is kapcsolatban állnak partnereikkel, hogy tisztázzák az előző napi korlátozás valamennyi okát és körülményét.

Szerhij Beszkresztnov, az ukrán elnök technológiai ügyekkel foglalkozó külső tanácsadója korábban azt állította, hogy a SpaceX október 14-re virradó éjszaka előzetes figyelmeztetés nélkül korlátozta a Starlink terminálok mozgás közbeni használatát. Az ukrán védelmi erőket állítólag nem értesítették előre az intézkedésről.

Az ukrán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a korlátozás nehezítette a pilóta nélküli rendszerek működtetését, a katonai logisztikát, valamint a közepes hatótávolságú csapásmérő műveleteket.