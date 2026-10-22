Halálos támadás érte Szaúd-Arábia egyik nemzetközi repülőterét, többen meghaltak

Két ember meghalt, további nyolcan pedig megsérültek szerda este a kelet-szaúd-arábiai Dammám nemzetközi repülőterét ért támadásban – közölte a szaúdi polgári légiközlekedési hatóság (GACA). A htóságai egyelőre nem közölték, milyen fegyverrel hajtották végre a támadást.

Szaúd-Arábia dammámi Fahd király nemzetközi repülőterét halálos támadás érte

Fotó: ALPHONSUS CHERN / ST / Archív felvétel

A Fahd király nemzetközi repülőtéren történt incidens halálos áldozatai egy szaúdi és egy indiai állampolgár voltak. A sérültek között szaúdi, indiai, jemeni, bangladesi és nepáli állampolgárok is vannak – számol be róla a BBC.

A hatóságok nem részletezték a támadás körülményeit. Az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók azonban korábban több alkalommal is drónokkal és rakétákkal támadták a királyság repülőtereit, energetikai létesítményeit és katonai támaszpontjait.

Szaúd-Arábia területén több drónt is elfogtak

Szerdán reggel két ember életét vesztette egy elfogott drón lezuhanó roncsai miatt az ország keleti tartományában, ahol Dammám is található – közölte a szaúdi energiaügyi minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a drón a szaúdi állami olajvállalat, az Aramco egyik feldolgozólétesítményét próbálta megtámadni a Sajba olajmezőn. A támadás következtében egy alvállalkozó járműve kigyulladt. A két halálos áldozat egy Fülöp-szigeteki és egy nepáli állampolgár volt.

A Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció közlése szerint szerda este további négy drónt fogtak el.

A húszi lázadók egyelőre nem vállalták a felelősséget a dammámi repülőtér elleni támadásért. Korábban azonban azt állították, hogy a szaúdi célpontok elleni akcióikkal a jemeni területeiket ért légicsapásokra válaszolnak.

A szaúdi hatóságok szerint október eleje óta legalább 21 ember halt meg a húszik által repülőterek ellen végrehajtott támadásokban.

Október 10-én Rijád nemzetközi repülőterét érte rakétacsapás, amelyben 13 ember meghalt, 308-an pedig megsérültek. Ez volt az elmúlt több mint egy évtized legsúlyosabb támadása Szaúd-Arábiában.

Tovább súlyosbodik a jemeni konfliktus

A húszik katonai szóvivője szerdán arról számolt be, hogy katonai felszereléseket támadtak meg a dél-jemeni al-Mukalla város repülőterén. Állításuk szerint a felszereléseket Szaúd-Arábia szállította a jemeni kormányerők támogatására.

A húszik ellenőrzése alatt álló médiumok eközben arról számoltak be, hogy az elmúlt 24 órában legalább hat ember meghalt, további tizenegyen pedig megsérültek légi és tüzérségi támadásokban.

A húszik által irányított egészségügyi minisztérium szerint 155 civil vesztette életét a három hónappal ezelőtt ismét fellángolt jemeni polgárháborúban. A nemzetközileg elismert jemeni kormány egészségügyi minisztériuma ugyanakkor legalább 1574 halálos áldozatról számolt be ugyanezen időszakban.

Az ENSZ adatai szerint a harcok miatt több mint 256 ezer ember kényszerült elhagyni otthonát.

A jemeni polgárháború 2014-ben kezdődött, amikor a húszi lázadók elfoglalták a fővárost, Szanaát, és elűzték a nemzetközileg elismert kormányt. A konfliktus 2015-ben tovább súlyosbodott, miután a Szaúd-Arábia vezette arab katonai koalíció beavatkozott a kormány hatalmának helyreállítása érdekében.

A négy éve fennálló, nem hivatalos tűzszünet júliusban kezdett felbomlani, amikor a húszik tengeri embargót hirdettek Szaúd-Arábia ellen, és rakéta-, valamint dróntámadásokat indítottak szaúdi célpontok ellen.

Szeptemberben a konfliktus tovább éleződött, miután a húszik elfoglalták Jemen délnyugati partvidékének egy részét, a nemzetközi hajózás szempontjából stratégiai jelentőségű Báb el-Mandeb-szoros közelében.