Pásztor Bálint közölte, az előzetes adatok alapján a VMSZ két-három parlamenti mandátumra számíthat. Azt mondta, a kampány során tapasztalt hangulat alapján ennél több képviselői hely megszerzésében reménykedtek, ugyanakkor kiemelte, hogy a párt talpon maradt, és

várhatóan a szerbiai politikai élet harmadik vagy negyedik legerősebb parlamenti szereplője lesz.

Pásztor Bálint rámutatott, hogy a választás referendum jellegű légkörben zajlott, és olyan politikai pártok is kiestek a parlamentből, amelyek az elmúlt 36 évben folyamatosan rendelkeztek képviselettel.

Hozzátette,

az előzetes eredmények szerint az Egyetemista Lista és az Aleksandar Vucic vezette Egyesült Szerbia lista mellett csak a nemzeti kisebbségi pártok szerezhetnek mandátumot.

Pásztor Bálint leadja voksát a szerbiai választások napján, 2026.10.25-én Fotó: Szel Balint Ildiko

A pártelnök örömét fejezte ki, amiért a választás demokratikus légkörben zajlott, és magas volt a részvételi arány. Megköszönte a választópolgárok részvételét, különösen azoknak a támogatását, akik a VMSZ-re szavaztak. Pásztor Bálint gratulált a választást megnyerő egyetemista mozgalomnak, és megköszönte a veszteseknek, hogy elismerték vereségüket. Véleménye szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy Szerbiában a választást követő napokban is megmaradjon a béke és a nyugalom.

Hangsúlyozta: a VMSZ számára a legfontosabb, hogy a vajdasági magyarságnak a következő parlamenti ciklusban is lesz képviselete a szerb törvényhozásban. A VMSZ-nek a leköszönő parlamentben hat képviselője volt, így az előzetes eredmények alapján a párt parlamenti mandátumainak száma jelentősen csökkent.