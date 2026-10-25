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A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jobb eredményre számított a vasárnapi előre hozott szerbiai parlamenti választáson, de sikernek tartja, hogy a párt megőrizte parlamenti képviseletét - jelentette ki Pásztor Bálint, a VMSZ elnöke Szabadkán, vasárnap esti sajtótájékoztatóján.
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vajdasági magyar szövetségpásztor bálintválasztásSzerbia

Pásztor Bálint közölte, az előzetes adatok alapján a VMSZ két-három parlamenti mandátumra számíthat. Azt mondta, a kampány során tapasztalt hangulat alapján ennél több képviselői hely megszerzésében reménykedtek, ugyanakkor kiemelte, hogy a párt talpon maradt, és 

várhatóan a szerbiai politikai élet harmadik vagy negyedik legerősebb parlamenti szereplője lesz.

Pásztor Bálint rámutatott, hogy a választás referendum jellegű légkörben zajlott, és olyan politikai pártok is kiestek a parlamentből, amelyek az elmúlt 36 évben folyamatosan rendelkeztek képviselettel.

Hozzátette, 

az előzetes eredmények szerint az Egyetemista Lista és az Aleksandar Vucic vezette Egyesült Szerbia lista mellett csak a nemzeti kisebbségi pártok szerezhetnek mandátumot.

 

Pásztor Bálint leadja voksát a szerbiai választások napján, 2026.10.25-én Fotó: Szel Balint Ildiko

A pártelnök örömét fejezte ki, amiért a választás demokratikus légkörben zajlott, és magas volt a részvételi arány. Megköszönte a választópolgárok részvételét, különösen azoknak a támogatását, akik a VMSZ-re szavaztak. Pásztor Bálint gratulált a választást megnyerő egyetemista mozgalomnak, és megköszönte a veszteseknek, hogy elismerték vereségüket. Véleménye szerint ez hozzájárul ahhoz, hogy Szerbiában a választást követő napokban is megmaradjon a béke és a nyugalom.

Hangsúlyozta: a VMSZ számára a legfontosabb, hogy a vajdasági magyarságnak a következő parlamenti ciklusban is lesz képviselete a szerb törvényhozásban. A VMSZ-nek a leköszönő parlamentben hat képviselője volt, így az előzetes eredmények alapján a párt parlamenti mandátumainak száma jelentősen csökkent.

 

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