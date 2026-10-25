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győzelem

Szerb választások: győzelmet hirdettek az egyetemisták

1 órája
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Radomir Saicic, az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek képviselőjelöltje arra szólította fel híveiket, hogy békésen és méltóságteljesen ünnepeljék a győzelmet.
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győzelemszerbiaegyetemista listaválasztás

A vasárnapi előre hozott szerb parlamenti választásokon győzelmet hirdetett az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista. Radomir Saicic, a lista képviselőjelöltje vasárnap esti belgrádi sajtótájékoztatóján 

megköszönte a választópolgárok támogatását, és arra szólította fel híveiket, hogy békésen és méltóságteljesen ünnepeljék a győzelmet.

Szerbia, választás, Diáklista, Egyetemista Lista, Studentska lista 2026. október 25. Radomir Saicic (C), a chemistry professor and candidate on the student-backed electoral list, celebrates the Students List victory in the Serbian parliamentary elections on stage with other candidates and supporters at their headquarters in Belgrade on October 25, 2026. The vote saw the hightest voter turnout in over 30 years according to the election commission and is the culmination of nearly two years of student-led protests sparked by the 2024 collapse of a canopy at Novi Sad railway station that killed 16 people, a tragedy widely blamed on corruption. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
Radomir Saicic, az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek lista képviselőjelöltje Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Hangsúlyozta: a szerbiai állampolgárok megmutatták, hogy akaratuk erősebb a félelemnél és az eléjük gördített akadályoknál. Úgy fogalmazott, az előzetes eredmények szerint az Egyetemista Lista szinte minden szavazóhelyiségben vezet, a választás azonban nem csupán a voksokról szól, hanem azokról az emberekről is, akik a nehézségek ellenére kitartottak a változás mellett.

Ez a bátorság győzelme a félelem felett, a remény győzelme a kilátástalanság felett"

- jelentette ki, hozzátéve, hogy a siker nem egyetlen ember vagy politikai csoport érdeme, hanem mindenkié, aki részt vett a változásért folytatott küzdelemben.

 

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