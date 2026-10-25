Szerb választások: győzelmet hirdettek az egyetemisták

A vasárnapi előre hozott szerb parlamenti választásokon győzelmet hirdetett az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek elnevezésű lista. Radomir Saicic, a lista képviselőjelöltje vasárnap esti belgrádi sajtótájékoztatóján

megköszönte a választópolgárok támogatását, és arra szólította fel híveiket, hogy békésen és méltóságteljesen ünnepeljék a győzelmet.

Radomir Saicic, az Egyetemista Lista - Az egyetemisták győznek lista képviselőjelöltje Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Hangsúlyozta: a szerbiai állampolgárok megmutatták, hogy akaratuk erősebb a félelemnél és az eléjük gördített akadályoknál. Úgy fogalmazott, az előzetes eredmények szerint az Egyetemista Lista szinte minden szavazóhelyiségben vezet, a választás azonban nem csupán a voksokról szól, hanem azokról az emberekről is, akik a nehézségek ellenére kitartottak a változás mellett.

Ez a bátorság győzelme a félelem felett, a remény győzelme a kilátástalanság felett"

- jelentette ki, hozzátéve, hogy a siker nem egyetlen ember vagy politikai csoport érdeme, hanem mindenkié, aki részt vett a változásért folytatott küzdelemben.