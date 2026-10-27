Szerb választások: hatalmas pofont kaphat egy párt, 36 év után szorulhat ki a parlamentből

Úgy tűnik, Aleksandar Vučić bukása és az Egyetemsita Liga győzelme után komoly átrendeződés várható a szerb parlamentben, aminek az egyik legnagyobb vesztese talán a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) lesz: az előzetes választási eredmények szerint ugyanis az Ivica Dacic vezette lista nem éri el a háromszázalékos bejutási küszöbö, így 36 év után először kiesnek a szerbiai törvényhozásból.

A Szerbiai Szocialista Párt várhatóan kiszorul a parlamentből a szerbiai választást követően

Fotó: ALEKSANDAR JOVICIC / NurPhoto

A Köztársasági Választási Bizottság előzetes adatait szerint a lista 93 314 szavazattal 2,17 százalékon áll. A végleges eredmény még nem ismert, de ez az arány nem biztosítana mandátumot. Az SPS-nek alapítása óta minden többpárti szerb parlamentben volt képviselete. A párt 1990 júliusában alakult a Szerb Kommunista Szövetség és a Dolgozó Nép Szocialista Szövetsége egyesülésével. Alapításának évfordulóját július 17-én ünnepli. Első elnöke Slobodan Milosevic volt. Az állampárti szervezet örököseként az SPS az 1990-es évek meghatározó hatalmi erejévé vált: az első többpárti választáson a 250 képviselői helyből 194-et szerzett meg.

Ivica Dacic kormányzati pályája 2000 októberében kezdődött: 2001 januárjáig az átmeneti kabinet tájékoztatási társminisztere volt. 2008 júliusától 2014 áprilisáig a belügyi tárcát vezette, 2012 és 2014 között miniszterelnökként is megtartotta ezt a funkcióját. 2014 és 2020 között külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes volt, 2017-ben, Vucic államfővé válása után átmenetileg a kormányfői feladatokat is ellátta.

2020 és 2022 között a parlament elnökeként dolgozott. 2022 októberében ismét külügyminiszter és kormányfőhelyettes lett, 2024 májusában pedig visszatért a belügyminisztérium élére, miniszterelnök-helyettesként. Ezt a két tisztséget a 2025 áprilisában megalakult Djuro Macut-kormányban is megtartotta.