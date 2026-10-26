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Szerbia

Hatalmas tömeg gyűlt össze Szabadkán, hogy eltávolítsák az Aleksandar Vučić pártját hirdető molinókat – videó

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Egyetemisták és helyi polgárok távolították el a régi szabadkai malom épületéről a „Szerbia győz” feliratú molinót. Az eseményre a vasárnapi előrehozott parlamenti választást követően került sor.
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SzerbiaSzabadkaAleksandar Vučić

A „Szerbia győz” feliratú molinót egyetemisták és polgárok távolították el a régi szabadkai malom épületéről. Az akcióra a vasárnapi előrehozott parlamenti választás másnapján került sor, miután a Hallgatói Lista megszerezte a parlamenti többséget, Aleksandar Vučić szerb elnök pedig elismerte vereségét.

A szerbiai parlamenti választás másnapján molinót távolítottak el Szabadkán
A szerbiai parlamenti választás másnapján molinót távolítottak el Szabadkán
Fotó: Olvasói fotó

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) hétfőn közzétett részeredményei szerint a Hallgatói Lista a szavazatok 52,65 százalékát, míg az Aleksandar Vučić – Egyesült Szerbia lista 39,22 százalékát kapta. A választási részvétel 68,78 százalékos volt.

A választást közel két évig tartó, diákok által vezetett tiltakozássorozat előzte meg. A megmozdulások a 2024 novemberében történt újvidéki vasútállomási tragédiát követően kezdődtek, amelyben 16 ember vesztette életét.

 

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