Elszabadultak az indulatok Szerbiában – videókon a választás utáni események

Szerbia fővárosban hétfő este már második napja gyűltek össze az emberek a Slavija téren, ahol a Hallgatói Lista győzelmét ünnepelték.

A szerbiai választások után Szabadkán politikai molinót égettek el

Fotó: TikTok

Az ünneplés mellett azonban több helyszínen incidensek is történtek. Belgrádban hétfő este több tucat demonstráló lépett be a kormányközeli Informer televízió épületébe. A Beta hírügynökség beszámolója szerint a résztvevők között volt Dijana Hrka is, akinek fia az újvidéki vasútállomáson történt tragédiában vesztette életét. A televízió élő közvetítésében szóváltás és lökdösődés is látható volt.

Cikkünk folytatódik, lapozzon!