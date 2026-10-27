Elszabadultak az indulatok Szerbiában – videókon a választás utáni események

Az október 25-i szerbiai választásokon a Hallgatói Lista a szavazatok több mint 52 százalékát szerezte meg, vereséget mérve az Aleksandar Vučić elnökhöz köthető Szerb Haladó Pártra. A választási eredményeket országszerte ünneplés követte, több helyszínen azonban incidensek is történtek.
Szerbia fővárosban hétfő este már második napja gyűltek össze az emberek a Slavija téren, ahol a Hallgatói Lista győzelmét ünnepelték.
Az ünneplés mellett azonban több helyszínen incidensek is történtek. Belgrádban hétfő este több tucat demonstráló lépett be a kormányközeli Informer televízió épületébe. A Beta hírügynökség beszámolója szerint a résztvevők között volt Dijana Hrka is, akinek fia az újvidéki vasútállomáson történt tragédiában vesztette életét. A televízió élő közvetítésében szóváltás és lökdösődés is látható volt.
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