Győzelmet hirdettek Szerbiában az egyetemisták, az ország átalakítását ígérik

Győzelmet hirdetett az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű lista a vasárnapi előre hozott szerbiai parlamenti választáson. Radomir Saicic, a lista képviselőjelöltje vasárnap esti belgrádi sajtótájékoztatóján megköszönte a választópolgárok támogatását, és arra szólította fel híveiket, hogy békésen és méltóságteljesen ünnepeljék a győzelmet. Vucic a választási vereség elszenvedése után legyőzőinek azt üzente: „Egy szuverén ország elleni piszkos terv végrehajtói győztek”.
Vucic elismerte a vereségét, ugyanakkor a beszédében bírálta az ellenfeleit, szerinte az SL hamarosan támogatni fogja az Oroszország elleni szankciókat, amit a kampányban tagadtak.
Elszámoltatást és új Szerbiát ígérnek
Radomir Saicic úgy fogalmazott, az előzetes eredmények szerint az Egyetemista Lista szinte minden szavazóhelyiségben vezet, a választás azonban nem csupán a voksokról szól, hanem azokról az emberekről is, akik a nehézségek ellenére kitartottak a változás mellett.
Ez a bátorság győzelme a félelem felett, a remény győzelme a kilátástalanság felett
– jelentette ki, hozzátéve, hogy a siker nem egyetlen ember vagy politikai csoport érdeme, hanem mindenkié, aki részt vett a változásért folytatott küzdelemben.
A képviselőjelölt nyugalomra intette a győzelmet ünneplőket. Arra kérte az embereket, hogy ne engedjenek a provokációknak, kerüljék az összetűzéseket, és ne hagyják, hogy bárki feszültséget szítson a választási eredmények miatt.
Hangsúlyozta, hogy a hónapok óta tartó tiltakozások alapértékei az igazságosság, a szolidaritás és az erőszakmentesség voltak, és ezekhez a választási győzelem után is ragaszkodni kívánnak.
Szerinte a választási siker egyben jelentős felelősség is, mert hétfőtől megkezdődik az ország átalakításának nehéz munkája.
Olyan Szerbia megteremtését ígérte, amelyben a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, tiszteletben tartják a tudást, a fiatalok saját hazájukban képzelhetik el a jövőjüket, és senkinek sem kell félnie politikai véleménye miatt.
Nem ígérjük, hogy minden könnyű lesz. Azt ígérjük, hogy nem felejtjük el, miért kezdtük el
– fogalmazott.
Hozzátette: nem feledkeznek meg a választók bizalmáról, és azokról az értékekről sem, amelyekért az elmúlt időszakban küzdöttek.
Kiemelte, hogy a hatalom nem kiváltság, hanem az állampolgárokkal szembeni felelősség.
Az Egyetemista Lista képviselőjelöltje szerint a választás bebizonyította, hogy Szerbiában lehetséges a politikai változás, most pedig azt kell megmutatniuk, hogy méltóak a választópolgárok bizalmára.
Hangsúlyozta, nem győztesekre és vesztesekre kívánják osztani a társadalmat, hanem olyan országot szeretnének építeni, amelyben mindenkit megillet a jog a szabad véleménynyilvánításhoz és a méltó élethez.
Ma este a győzelmet ünnepeljük, holnaptól Szerbiát építjük
– zárta beszédét Radomir Saicic.
Az egyetemisták tiltakozása a 2024. november 1-jei újvidéki vasútállomási tragédiát követően bontakozott ki, amikor az állomásépület előtetőjének leomlása miatt 16-an életüket vesztették, a diákok pedig a felelősök elszámoltatását és az állami intézmények átlátható működését követelték.
Magyar Péter telefonon gratulált a szerbiai választások győzteseinek
Magyar Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy telefonon gratulált a szerbiai választásokon győztes Hallgatói Lista vezetőinek.
A miniszterelnök azt írta, a beszélgetés során biztosította a szerbiai politikai szereplőket Magyarország támogatásáról. Hozzátette, örömmel hallotta, hogy a magyarországi áprilisi győzelem is erőt adott nekik a nehéz küzdelem során.
Az imént telefonon gratuláltam a szerbiai választásokon győztes Hallgatói Lista vezetőinek. Biztosítottam őket Magyarország támogatásáról. Örömmel hallottam, mekkora erőt adott nekik e nehéz küzdelemben a mi áprilisi győzelmünk
– írta Magyar Péter.