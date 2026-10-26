Győzelmet hirdettek Szerbiában az egyetemisták, az ország átalakítását ígérik

Győzelmet hirdetett az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű lista a vasárnapi előre hozott szerbiai parlamenti választáson. Radomir Saicic, a lista képviselőjelöltje vasárnap esti belgrádi sajtótájékoztatóján megköszönte a választópolgárok támogatását, és arra szólította fel híveiket, hogy békésen és méltóságteljesen ünnepeljék a győzelmet. Vucic a választási vereség elszenvedése után legyőzőinek azt üzente: „Egy szuverén ország elleni piszkos terv végrehajtói győztek”.

Radomir Saicic, a diákok által támogatott választási lista jelöltje az Egyetemista Lista győzelmét ünnepli a többi jelölttel és támogatóval a lista belgrádi székházában 2026. október 25-én.

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Vucic elismerte a vereségét, ugyanakkor a beszédében bírálta az ellenfeleit, szerinte az SL hamarosan támogatni fogja az Oroszország elleni szankciókat, amit a kampányban tagadtak.

Elszámoltatást és új Szerbiát ígérnek

Radomir Saicic úgy fogalmazott, az előzetes eredmények szerint az Egyetemista Lista szinte minden szavazóhelyiségben vezet, a választás azonban nem csupán a voksokról szól, hanem azokról az emberekről is, akik a nehézségek ellenére kitartottak a változás mellett.

Ez a bátorság győzelme a félelem felett, a remény győzelme a kilátástalanság felett

– jelentette ki, hozzátéve, hogy a siker nem egyetlen ember vagy politikai csoport érdeme, hanem mindenkié, aki részt vett a változásért folytatott küzdelemben.

A képviselőjelölt nyugalomra intette a győzelmet ünneplőket. Arra kérte az embereket, hogy ne engedjenek a provokációknak, kerüljék az összetűzéseket, és ne hagyják, hogy bárki feszültséget szítson a választási eredmények miatt.

Hangsúlyozta, hogy a hónapok óta tartó tiltakozások alapértékei az igazságosság, a szolidaritás és az erőszakmentesség voltak, és ezekhez a választási győzelem után is ragaszkodni kívánnak.

Szerinte a választási siker egyben jelentős felelősség is, mert hétfőtől megkezdődik az ország átalakításának nehéz munkája.

Olyan Szerbia megteremtését ígérte, amelyben a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, tiszteletben tartják a tudást, a fiatalok saját hazájukban képzelhetik el a jövőjüket, és senkinek sem kell félnie politikai véleménye miatt.

Nem ígérjük, hogy minden könnyű lesz. Azt ígérjük, hogy nem felejtjük el, miért kezdtük el

– fogalmazott.