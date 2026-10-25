Fordulat jöhet Szerbiában, több millióan dönthetnek az ország jövőjéről

Vasárnap reggel hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek Szerbiában, ahol mintegy 6,45 millió választópolgár dönthet az ország új parlamentjének összetételéről. A szerbiai választások egyik legfontosabb kérdése, hogyan szerepel Aleksandar Vučić politikai szövetsége a diáktüntetésekből kinőtt mozgalommal szemben.

Választások Szerbiában 2026: A képen Aleksandar Vucic

Fotó: MAGALI COHEN / AFP

A 2026. október 25-i előrehozott parlamenti választáson 18 lista és összesen 2418 képviselőjelölt indul a 250 parlamenti mandátumért. A szerbiai többpártrendszer 1990-es bevezetése óta ez a tizenötödik parlamenti választás.

A diáktüntetésekből kinőtt mozgalom is megméretteti magát a szerbiai választásokon

A választási verseny két meghatározó szereplője a Szerb Haladó Párt (SNS) vezette, Aleksandar Vučić nevével fémjelzett Egyesült Szerbia lista, valamint az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek nevű formáció.

Utóbbi a 2024. november 1-jei újvidéki vasútállomási tragédia után kibontakozott tiltakozómozgalomból nőtt ki. A 16 ember életét követelő szerencsétlenséget országos tüntetéshullám követte, az egyetemisták mozgalma pedig most először indul parlamenti választáson.

A vajdasági magyarok parlamenti képviselete is a tét

A választáson önálló listával indul a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), amelynek jelöltjei az ötös sorszám alatt szerepelnek a szavazólapon. A Pásztor Bálint vezette pártnak az előző parlamenti ciklusban hat képviselője volt. A VMSZ célja, hogy legalább öt mandátumot szerezzen, és továbbra is önálló frakcióval rendelkezzen a belgrádi parlamentben.

A szerb választási rendszerben az egész ország egyetlen választókerületet alkot, a parlamenti bejutási küszöb három százalék. A nemzeti kisebbségi listákra azonban ez a korlátozás nem vonatkozik. A szavazóhelyiségek vasárnap este 20 órakor zárnak, az első nem hivatalos eredmények néhány órával később várhatók. A Köztársasági Választási Bizottságnak az urnazárást követő 96 órán belül közzé kell tennie az országos eredményösszesítést, az esetleges jogorvoslatok azonban késleltethetik a végleges eredmény megállapítását.