Vučić veresége után felbolydult Szerbia, döbbenetes képek készültek

Tömegek vonultak utcára, tűzijátékok világították be az eget, és autódudálástól voltak hangosak a városok a vasárnapi szavazás után. A szerbiai választások jelentős politikai fordulatot hoztak: az egyetemisták vezette ellenzéki mozgalom győzelmet hirdetett, Aleksandar Vučić pedig még aznap este elismerte vereségét. A választás és az ünneplés pillanatait képgalériánkban mutatjuk be.

Fordulatot hoztak a szerbiai választások: győzött az Egyetemista Lista, Vučić elismerte vereségét. Tűzijátékkal és utcai ünnepléssel fogadták az eredményt.

Fotó: Northfoto / TASS via ZUMA Press

Fordulatot hoztak a szerbiai választások

A választási verseny két meghatározó szereplője az Aleksandar Vučić nevével fémjelzett Egyesült Szerbia lista és az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű ellenzéki tömörülés volt. Utóbbi a 2024 novemberében történt, 16 halálos áldozatot követelő újvidéki vasútállomási tragédia után kibontakozott tiltakozómozgalomból nőtt ki.

A választáson a Vajdasági Magyar Szövetség is önálló listával indult, Pásztor Bálint vezetésével.

A Köztársasági Választási Bizottság hétfő hajnali, 91,53 százalékos feldolgozottságnál közzétett adatai szerint az Egyetemista Lista 51,64 százalékot, míg Vučić politikai szövetsége 39,90 százalékot szerzett. A feldolgozott szavazóhelyiségek alapján a részvételi arány 68,61 százalék volt. Vučić már vasárnap este elismerte vereségét, ugyanakkor élesen bírálta politikai ellenfeleit.

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