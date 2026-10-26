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Itt vannak az első képek a II. kerületi tragédia helyszínéről

Szerbia

Vučić veresége után felbolydult Szerbia, döbbenetes képek készültek

24 perce
Olvasási idő: 5 perc
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2026. október 25-én, vasárnap előrehozott parlamenti választást tartottak Szerbiában, ahol mintegy 6,45 millió választópolgár volt jogosult szavazni. A 250 parlamenti mandátumért 18 választási lista és összesen 2418 képviselőjelölt indult. A szerbiai választások Aleksandar Vučić vereségével és az Egyetemista Lista győzelmével ért véget.
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SzerbiaAlaksandar VučićVálasztások

Tömegek vonultak utcára, tűzijátékok világították be az eget, és autódudálástól voltak hangosak a városok a vasárnapi szavazás után. A szerbiai választások jelentős politikai fordulatot hoztak: az egyetemisták vezette ellenzéki mozgalom győzelmet hirdetett, Aleksandar Vučić pedig még aznap este elismerte vereségét. A választás és az ünneplés pillanatait képgalériánkban mutatjuk be.

Fordulatot hoztak a szerbiai választások: győzött az Egyetemista Lista, Vučić elismerte vereségét. Tűzijátékkal és utcai ünnepléssel fogadták az eredményt.
Fordulatot hoztak a szerbiai választások: győzött az Egyetemista Lista, Vučić elismerte vereségét. Tűzijátékkal és utcai ünnepléssel fogadták az eredményt.
Fotó: Northfoto / TASS via ZUMA Press

Fordulatot hoztak a szerbiai választások

A választási verseny két meghatározó szereplője az Aleksandar Vučić nevével fémjelzett Egyesült Szerbia lista és az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű ellenzéki tömörülés volt. Utóbbi a 2024 novemberében történt, 16 halálos áldozatot követelő újvidéki vasútállomási tragédia után kibontakozott tiltakozómozgalomból nőtt ki.

A választáson a Vajdasági Magyar Szövetség is önálló listával indult, Pásztor Bálint vezetésével.

A Köztársasági Választási Bizottság hétfő hajnali, 91,53 százalékos feldolgozottságnál közzétett adatai szerint az Egyetemista Lista 51,64 százalékot, míg Vučić politikai szövetsége 39,90 százalékot szerzett. A feldolgozott szavazóhelyiségek alapján a részvételi arány 68,61 százalék volt. Vučić már vasárnap este elismerte vereségét, ugyanakkor élesen bírálta politikai ellenfeleit.

A képre kattintva galéria nyílik:

Serbian Elections 2026
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Serbian Elections 2026
2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
Belgrade Tightens Security Ahead Of Election Results Amid Protest Fears
Belgrade Tightens Security Ahead Of Election Results Amid Protest Fears
2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
Belgrade Tightens Security Ahead Of Election Results Amid Protest Fears
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Belgrade Tightens Security Ahead Of Election Results Amid Protest Fears
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Student List Wins 2026 Serbian Parliamentary Election
Galéria: Választások Szerbiában
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Választások Szerbiában

Tűzijáték és utcai ünneplés követte Vučić vereségét

Az eredmények nyilvánosságra kerülése után több szerbiai városban is ünneplés kezdődött. Az Egyetemista Lista támogatói utcai felvonulásokkal, énekléssel, autódudálással és tűzijátékkal fogadták a választási győzelmet.

Radomir Saicic, a győztes lista képviselőjelöltje belgrádi sajtótájékoztatóján megköszönte a választók támogatását, és békés ünneplésre szólította fel híveit.

Ma este a győzelmet ünnepeljük, holnaptól Szerbiát építjük

– jelentette ki.

Az Egyetemista Lista igazságosabb, átláthatóbb állami működést és politikai változásokat ígért.

Autódudálás, éneklés és tűzijáték – így ünnepelték a választási eredményt Szerbiában - fotók, videó

Megtelt ünneplőkkel több szerbiai város utcája, miután az Egyetemista Lista került az élre az előre hozott parlamenti választáson. A győzelmet hangos dudálással, énekléssel és tűzijátékkal fogadták, Vucic pedig még az este folyamán elismerte a vereségét.

 

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