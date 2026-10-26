Vučić veresége után felbolydult Szerbia, döbbenetes képek készültek

Tömegek vonultak utcára, tűzijátékok világították be az eget, és autódudálástól voltak hangosak a városok a vasárnapi szavazás után. A szerbiai választások jelentős politikai fordulatot hoztak: az egyetemisták vezette ellenzéki mozgalom győzelmet hirdetett, Aleksandar Vučić pedig még aznap este elismerte vereségét. A választás és az ünneplés pillanatait képgalériánkban mutatjuk be.
Fordulatot hoztak a szerbiai választások
A választási verseny két meghatározó szereplője az Aleksandar Vučić nevével fémjelzett Egyesült Szerbia lista és az Egyetemista Lista – Az egyetemisták győznek elnevezésű ellenzéki tömörülés volt. Utóbbi a 2024 novemberében történt, 16 halálos áldozatot követelő újvidéki vasútállomási tragédia után kibontakozott tiltakozómozgalomból nőtt ki.
A választáson a Vajdasági Magyar Szövetség is önálló listával indult, Pásztor Bálint vezetésével.
A Köztársasági Választási Bizottság hétfő hajnali, 91,53 százalékos feldolgozottságnál közzétett adatai szerint az Egyetemista Lista 51,64 százalékot, míg Vučić politikai szövetsége 39,90 százalékot szerzett. A feldolgozott szavazóhelyiségek alapján a részvételi arány 68,61 százalék volt. Vučić már vasárnap este elismerte vereségét, ugyanakkor élesen bírálta politikai ellenfeleit.
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Tűzijáték és utcai ünneplés követte Vučić vereségét
Az eredmények nyilvánosságra kerülése után több szerbiai városban is ünneplés kezdődött. Az Egyetemista Lista támogatói utcai felvonulásokkal, énekléssel, autódudálással és tűzijátékkal fogadták a választási győzelmet.
Radomir Saicic, a győztes lista képviselőjelöltje belgrádi sajtótájékoztatóján megköszönte a választók támogatását, és békés ünneplésre szólította fel híveit.
Ma este a győzelmet ünnepeljük, holnaptól Szerbiát építjük
– jelentette ki.
Az Egyetemista Lista igazságosabb, átláthatóbb állami működést és politikai változásokat ígért.
Autódudálás, éneklés és tűzijáték – így ünnepelték a választási eredményt Szerbiában - fotók, videó
Megtelt ünneplőkkel több szerbiai város utcája, miután az Egyetemista Lista került az élre az előre hozott parlamenti választáson. A győzelmet hangos dudálással, énekléssel és tűzijátékkal fogadták, Vucic pedig még az este folyamán elismerte a vereségét.