Szerbiai választás: Aleksandar Vucic elismerte a vereségét

Noha az első eredmények szerint Vucic listája vezet a vasárnapi szerbiai előrehozott parlamenti választáson, a volt elnök már most vereségről beszél. Jelenleg a 8392 szavazóhelyből eddig 203 eredményét dolgozták fel. Ezek szerint az „Alekszandar Vucsics – Egyesült Szerbia” lista a szavazatok 54,21 százalékát szerezte meg, míg a diákmozgalom által indított Egyetemista Lista (Studentska lista) 36,85 százalékot birtokol. Ugyanakkor Vucic szerint a Diáklista végül 135–140 mandátumot szerez a 250 fős parlamentben, ami egyedül is elég lenne a kormányalakításhoz szükséges 126 fős többséghez, míg az ő pártja a számításai szerint végül 105 mandátum birtokosa lesz.

Eredményeink még nincsenek, sokan meg fognak lepődni, és önök meg fogják érteni, mennyit hazudtak egyesek. A rétegzett minta alapján egyértelmű, hogy ezt a választást elveszítettük

– jelentette ki Aleksandar Vucic a Belgrádban tartott eredményvárón.

Szerbiai választás: Aleksandar Vucic biztos benne, hogy a Diáklista alakít kormányt

Fotó: DANIL SHAMKIN / NurPhoto

Vucic tájékoztatása szerint az Egyetemista Lista mintegy 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott. Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba, a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség három, az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) pedig egy-egy mandátumot szerezhetett.

Szerbiai választás: magas részvétel, aggasztó szabálytalanságok

Az idei előrehozott parlamenti választáson jóval többen vettek részt, mint ahányan 2023-ban járultak az urnákhoz. A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) adatai szerint 18 óráig a választásra jogosultak 64,89 százaléka adta le voksát, míg az Ipsos közvélemény-kutató és a CeSID választásmegfigyelő szervezet becslése szerint 19 óráig 67,6 százalékos volt a részvétel. Három éve 18 óráig a választópolgárok 51,93 százaléka járult az urnákhoz.

Aggasztó azonban, hogy a megfigyelő szervezetek nagyarányú szabálytalanságokról számoltak be. A CRTA választásfigyelő szervezet 16 óráig a szavazóhelyiségek 29 százalékában észlelt a választókra, a választási bizottságok tagjaira vagy a megfigyelőkre gyakorolt nyomással kapcsolatos szabálytalanságokat. Eljárási mulasztásokat a szavazóhelyiségek 18 százalékában, a szavazás tisztaságát érintő szabálytalanságokat pedig 17 százalékában jegyeztek fel.