Szerbiai választás: Aleksandar Vucic elismerte a vereségét

Noha az első eredmények szerint Vucic listája vezet a vasárnapi szerbiai előrehozott parlamenti választáson, a volt elnök már most vereségről beszél. Jelenleg a 8392 szavazóhelyből eddig 203 eredményét dolgozták fel. Ezek szerint az „Alekszandar Vucsics – Egyesült Szerbia” lista a szavazatok 54,21 százalékát szerezte meg, míg a diákmozgalom által indított Egyetemista Lista (Studentska lista) 36,85 százalékot birtokol. Ugyanakkor Vucic szerint a Diáklista végül 135–140 mandátumot szerez a 250 fős parlamentben, ami egyedül is elég lenne a kormányalakításhoz szükséges 126 fős többséghez, míg az ő pártja a számításai szerint végül 105 mandátum birtokosa lesz.
Eredményeink még nincsenek, sokan meg fognak lepődni, és önök meg fogják érteni, mennyit hazudtak egyesek. A rétegzett minta alapján egyértelmű, hogy ezt a választást elveszítettük
– jelentette ki Aleksandar Vucic a Belgrádban tartott eredményvárón.
Vucic tájékoztatása szerint az Egyetemista Lista mintegy 2,2 millió, az Egyesült Szerbia pedig körülbelül 1,72 millió szavazatot kapott. Az előzetes számítások alapján más országos lista nem jutott be a törvényhozásba, a nemzeti kisebbségek képviseletében azonban a Vajdasági Magyar Szövetség három, az albán kisebbség és a bosnyák Demokratikus Akciópárt (SDA) pedig egy-egy mandátumot szerezhetett.
Szerbiai választás: magas részvétel, aggasztó szabálytalanságok
Az idei előrehozott parlamenti választáson jóval többen vettek részt, mint ahányan 2023-ban járultak az urnákhoz. A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) adatai szerint 18 óráig a választásra jogosultak 64,89 százaléka adta le voksát, míg az Ipsos közvélemény-kutató és a CeSID választásmegfigyelő szervezet becslése szerint 19 óráig 67,6 százalékos volt a részvétel. Három éve 18 óráig a választópolgárok 51,93 százaléka járult az urnákhoz.
Aggasztó azonban, hogy a megfigyelő szervezetek nagyarányú szabálytalanságokról számoltak be. A CRTA választásfigyelő szervezet 16 óráig a szavazóhelyiségek 29 százalékában észlelt a választókra, a választási bizottságok tagjaira vagy a megfigyelőkre gyakorolt nyomással kapcsolatos szabálytalanságokat. Eljárási mulasztásokat a szavazóhelyiségek 18 százalékában, a szavazás tisztaságát érintő szabálytalanságokat pedig 17 százalékában jegyeztek fel.