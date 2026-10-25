Szavazatvásárlás, megfélemlítés – több szabálytalanság is történhetett a szerbiai választáson

A választásra jogosultak 56,38 százaléka adta le voksát vasárnap 16 óráig a szerbiai előrehozott parlamenti választáson, míg a legutóbbi, 2023-as választáson ugyaneddig az időpontig 42,36 százalékos volt a részvétel. A választásfigyelő szervezetek számos szabálytalanságról, a választók és megfigyelők megfélemlítéséről, valamint szavazatvásárlás gyanújáról számoltak be.

A választásfigyelő szervezetek számos szabálytalanságról, a választók és megfigyelők megfélemlítéséről, valamint szavazatvásárlás gyanújáról számoltak be a szerbiai választásokon (Fotó: Pexels)

A CRTA választásfigyelő szervezet 16 óráig a szavazóhelyiségek 29 százalékában észlelt a választókra, a választási bizottságok tagjaira vagy a megfigyelőkre gyakorolt nyomással kapcsolatos szabálytalanságokat.

Eljárási mulasztásokat a szavazóhelyiségek 18 százalékában, a szavazás tisztaságát érintő szabálytalanságokat pedig 17 százalékában jegyeztek fel.

A CeSID választásfigyelő szervezet a nap folyamán több mint kétszáz bejelentést kapott feltételezett szabálytalanságokról. A megfigyelők egyebek mellett családi és csoportos szavazást, a választók azonosítására szolgáló eszközök szabálytalan használatát, valamint a szavazás titkosságának megsértését észlelték.

A szerbiai választáson a magyaroknak is nagy a tét

A választáson önálló listával indul a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), amelynek jelöltjei az ötös sorszám alatt szerepelnek a szavazólapon. A Pásztor Bálint vezette pártnak az előző parlamenti ciklusban hat képviselője volt. A VMSZ célja, hogy legalább öt mandátumot szerezzen, és továbbra is önálló frakcióval rendelkezzen a belgrádi parlamentben.

A szerb választási rendszerben az egész ország egyetlen választókerületet alkot, a parlamenti bejutási küszöb három százalék. A nemzeti kisebbségi listákra azonban ez a korlátozás nem vonatkozik. A szavazóhelyiségek vasárnap este 20 órakor zárnak, az első nem hivatalos eredmények néhány órával később várhatók. A Köztársasági Választási Bizottságnak az urnazárást követő 96 órán belül közzé kell tennie az országos eredményösszesítést, az esetleges jogorvoslatok azonban késleltethetik a végleges eredmény megállapítását.