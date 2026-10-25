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Szerbia

Szerbiai választások: jóval többen voksoltak, mint legutóbb

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Folded ballots rest inside a clear plastic voting box positioned on a school desk, with blurred voters and election officials visible in the background in Belgrade, Serbia, on October 25, 2026. The snap elections follow months of political campaigning. (P
Fotó: ALEKSANDAR JOVICIC
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Befejeződött az előrehozott parlamenti választás Szerbiában, vasárnap 20 órakor bezártak a szavazóhelyiségek. A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) adatai szerint 18 óráig a választásra jogosultak 64,89 százaléka adta le voksát, míg az Ipsos közvélemény-kutató és a CeSID választásmegfigyelő szervezet becslése szerint 19 óráig 67,6 százalékos volt a részvétel.
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SzerbiaVálasztásokrészvétel

A részvétel jelentősen meghaladta a legutóbbi, 2023 decemberében tartott parlamenti választáson mért adatokat. Akkor 18 óráig a választópolgárok 51,93 százaléka járult az urnákhoz. A RIK elnöke szerint a szavazás a legtöbb helyen rendben zajlott, a kisebb szabálytalanságokat a helyi választási bizottságok megoldották. A szavazóhelyiségeken kívül történt incidensek ügyében a rendőrség és az ügyészség illetékes - közölte.

A választásmegfigyelő szervezetek ugyanakkor számos szabálytalanságról számoltak be, köztük a szavazólapok lefényképezéséről, a választókra gyakorolt nyomásról, valamint arról, hogy egyes helyeken akadályozták a megfigyelők munkáját. 

Aggasztó adat: a CRTA választásfigyelő szervezet 16 óráig a szavazóhelyiségek 29 százalékában észlelt a választókra, a választási bizottságok tagjaira vagy a megfigyelőkre gyakorolt nyomással kapcsolatos szabálytalanságokat. Eljárási mulasztásokat a szavazóhelyiségek 18 százalékában, a szavazás tisztaságát érintő szabálytalanságokat pedig 17 százalékában jegyeztek fel. A CeSID számai sem megnyugtatóbbak: hozzájuk a nap folyamán több mint kétszáz bejelentés érkezett feltételezett szabálytalanságokról.

 

 

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