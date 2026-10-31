Még fel sem szállt, máris porig éghetett Putyin egyik legmodernebb vadászgépe

Egy orosz Szu-57 ötödik generációs vadászgép gyulladhatott ki október 29-én az Asztraháni területen található ahtubinszki katonai repülőtéren. A The Insider beszámolója szerint az Absoliutno Nadiine Dzherelo nevű ukrán, nyílt forrású hírszerzéssel foglalkozó projekt műholdfelvételek elemzése alapján jutott erre a következtetésre.

Szu-57. Fotó: ARTEM ALEXANDROVICH / StockTrek Images via AFP

Szu-57: indítás közben semmisülhetett meg az orosz vadászgép

Az ukrán elemzőcsoport szerint a repülőgép hajtóművének indításakor rendellenesség lépett fel, amelynek következtében a vadászgép kigyulladt, majd teljesen kiégett.

A projekt által közzétett műholdképeken égésnyomok láthatók egy olyan parkolóhelyen, amelyet Szu-57-esek használnak. A felvételek azonban önmagukban nem bizonyítják, hogy a repülőgép teljesen megsemmisült.

Az elemzők azt állítják, hogy 2026-ban már a negyedik ilyen típusú orosz vadászgép sérült meg vagy semmisült meg. Közlésük szerint tavasszal két Szu-57-est ért találat a cseljabinszki régióban található Sagol repülőtéren, július 23-án pedig egy másik gép zuhant le a moszkvai régióban, állítólag baráti tűz következtében.

A júliusi repülőgép-veszteséget az orosz védelmi minisztérium is megerősítette, a mostani, október 29-i incidensről azonban október 30-ig nem érkezett hivatalos orosz megerősítés. Független orosz forrás sem igazolta a vadászgép megsemmisülését.

Újabb súlyos veszteségekről számoltak be

Egy másik ukrán OSINT-projekt, az Oko Hora ✙ News and Analytics szerint az orosz légierő októberben összesen 11 vadászgépet és egy helikoptert veszített el, további két Szu-34-es vadászbombázó pedig részben megrongálódott. Ezeket az adatokat a projekt saját összesítéseként közölte.

Az Szu-57 Oroszország egyik legmodernebb többfeladatú harci repülőgépe, amely 2010-ben hajtotta végre első repülését. Nyílt forrású adatok szerint 2025 elején mintegy 30 ilyen típusú vadászgép állt az orosz légierő szolgálatában.

Az ahtubinszki repülőtér különösen fontos katonai létesítmény, mivel itt működik az orosz hadsereg 929. Állami Repülési Tesztközpontja, ahol katonai repülőgépek vizsgálatát és tesztelését végzik.