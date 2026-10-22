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putyin

Szuperradart épít Putyin a NATO-határra, Magyarországig is ellát vele

1 órája
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Óriási antennarendszert azonosítottak az oroszországi Kalinyingrádban. Sajtóértesülések szerint a berendezés akár 3200 kilométeres távolságból is észlelhet katonai célpontokat, pontos képességeit azonban egyelőre nem ismerni. Szuperradart épít Putyin?
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putyinkalinyingrádradar

Szuperradart épít Putyin? Különleges létesítmény rajzolódott ki a Kalinyingrád térségéről készült műholdfelvételeken. A The Times beszámolóját ismertető Világgazdaság szerint a Gvargyejszk közelében található antennarendszer három, sugárirányban elhelyezkedő ágból áll. Ezek egyenként hozzávetőleg fél kilométer hosszúak.

Szuperradart épít Putyin a NATO-határra, Magyarországig is ellát vele
Szuperradart épít Putyin a NATO-határra, Magyarországig is ellát vele - Fotó: Pexels

Szuperradart épít Putyin

Az elrendezés alapján úgynevezett horizonton túli radar működhet a területen.

Az ilyen berendezések a hagyományos radarok látóhatárán túl is észlelhetnek célpontokat. Nagyfrekvenciás rádióhullámaik az ionoszféráról visszaverődve olyan területeket is elérhetnek, amelyeket a Föld görbülete miatt közvetlenül nem lehetne megfigyelni.

A sajtóbeszámoló mintegy 885–3200 kilométeres észlelési távolságot említ. Ez alapján a rendszer Európa jelentős részén segítheti repülőgépek, rakéták és hadihajók felderítését. A berendezés pontos típusát, tényleges hatótávolságát és megfigyelési irányait ugyanakkor a nyilvánosságra került információk alapján nem lehet biztosan megállapítani.

A helyszín katonai szempontból különösen fontos: a Balti-tenger partján fekvő kalinyingrádi exklávé Lengyelország és Litvánia, vagyis két NATO-tagállam között helyezkedik el. Az erősen militarizált térség Moszkva balti-tengeri jelenlétének egyik kulcspontja.

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