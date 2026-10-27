Véget ért az erőszakos kényszersorozás Ukrajnában? A TCK már nem vihet el bárkit katonának

Mint arról az Origo beszámolt, az ukrán-orosz háború kezdete óta rengeteg kárpátaljai magyart elhurcoltak katonának a toborzásért felelős TCK emberei. Sebestyén Józsefet olyan brutálisan megverték, hogy a családapa a kórházban életét vesztette. Talpa Györgyöt a kényszertoborzás után közel 10 hónapig nem engedték haza a családjához, és annak ellenére kényszerítették a fegyveres kiképzésen való részvételre, hogy igazolni tudta súlyos szívbetegségét.
Nem hajlandók tisztázni az ukrán hatóságok, hogy pontosan mi történt Sebestyén Józseffel 2025 nyarán. Annyi bizonyos, hogy Beregszász egy népszerű kávéháza elől elhurcolták, majd megverték.
A TCK számtalan jogsértést elkövetett
A bántalmazástól legyengült férfi kórházba került, majd családja is értesült a történtekről. Sebestyén József rövid kezelés után életét vesztette. A tragédiát követően Magyarország és Ukrajna kialakult diplomáciai feszültség nem volt elég arra, hogy az ukrán fél az ügyet komolyan vegye. Közölték, hogy a férfi halálát tüdőembólia okozta, ami egyébként nem cáfolja a brutalitást, hiszen egy ilyen elváltozás a veréstől is kialakulhat. Sebestyén telefonja azóta sem került elő.
Egy másik kárpátaljai magyar férfi, Talpa György a Borsnak, majd az Origónak részletesen beszélt arról, hogyan bántak vele a TCK tisztjei.
Engem karácsony előtt kaptak el az utcán, és azonnal elkobozták a telefonomat. Még azt sem engedték, hogy szóljak a családomnak. Hiába hivatkoztam a szívbetegségemre, nem engedtek el, mi több, egyértelművé tették, hogy aki az egészségi állapotára való hivatkozással akarja a fegyveres szolgálatot elkerülni, brutálisan megverik
– mondta a férfi munkatársunknak.
Csak napokkal később kapta vissza a mobilját egy rövid időre, akkor beszélhetett a szeretteivel, így derült ki, hogy a családapát aztán kényszerítették, hogy a kiképzésen is részt vegyen. Mikor rosszul lett, kórházba vitték, de onnan egy néhány napos kezelést követően visszavitték a kiképzőtáborba. Fegyveres szolgálaton végül nem kellett részt vennie, de így is alig néhány hete engedték haza a családjához.
Október közepén a fegyveres erők parancsnoksága bejelentette, hogy a TCK tisztjei a jövőben nem kaphatnak el az utcán válogatás nélkül embereket, és nem vehetik el a telefonjukat. A fegyveres szolgálat alól kibújó, hadköteles korú férfiakat ezentúl csak rendőrségi autóval szállíthatják be a központba.
Sebestyén József gyászoló családja ezt pozitív fejleményként értékeli.
– Ha másfél évvel korábban szigorítanak a szabályozáson, lehet, hogy a testvérem ma is él. Soha nem fogom hagyni, hogy feledésbe merüljön, ami Józseffel történt.