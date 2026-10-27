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Véget ért az erőszakos kényszersorozás Ukrajnában? A TCK már nem vihet el bárkit katonának

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Nem vehetik el többé a kényszersorozások során a mobiltelefonokat az eljárás alá vont civilektől. Erről az az ukrán fegyveres erők parancsnoksága döntött. A TCK-ra vonatkozó új szabályozást a Sebestyén József családja is üdvözölte.
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sorozásorosz-ukrán háborúháború

Mint arról az Origo beszámolt, az ukrán-orosz háború kezdete óta rengeteg kárpátaljai magyart elhurcoltak katonának a toborzásért felelős TCK emberei. Sebestyén Józsefet olyan brutálisan megverték, hogy a családapa a kórházban életét vesztette. Talpa Györgyöt a kényszertoborzás után közel 10 hónapig nem engedték haza a családjához, és annak ellenére kényszerítették a fegyveres kiképzésen való részvételre, hogy igazolni tudta súlyos szívbetegségét.

TCK-botrány
A TCK nem válogatott az eszközökben Sebestyén József elhurcolásakor  Fotó: Olvasói

Nem hajlandók tisztázni az ukrán hatóságok, hogy pontosan mi történt Sebestyén Józseffel 2025 nyarán. Annyi bizonyos, hogy Beregszász egy népszerű kávéháza elől elhurcolták, majd megverték. 

A TCK számtalan jogsértést elkövetett

A bántalmazástól legyengült férfi kórházba került, majd családja is értesült a történtekről. Sebestyén József rövid kezelés után életét vesztette. A tragédiát követően Magyarország és Ukrajna kialakult diplomáciai feszültség nem volt elég arra, hogy az ukrán fél az ügyet komolyan vegye. Közölték, hogy a férfi halálát tüdőembólia okozta, ami egyébként nem cáfolja a brutalitást, hiszen egy ilyen elváltozás a veréstől is kialakulhat. Sebestyén telefonja azóta sem került elő.

Egy másik kárpátaljai magyar férfi, Talpa György a Borsnak, majd az Origónak részletesen beszélt arról, hogyan bántak vele a TCK tisztjei.

Engem karácsony előtt kaptak el az utcán, és azonnal elkobozták a telefonomat. Még azt sem engedték, hogy szóljak a családomnak. Hiába hivatkoztam a szívbetegségemre, nem engedtek el, mi több, egyértelművé tették, hogy aki az egészségi állapotára való hivatkozással akarja a fegyveres szolgálatot elkerülni, brutálisan megverik

 – mondta a férfi munkatársunknak.

Csak napokkal később kapta vissza a mobilját egy rövid időre, akkor beszélhetett a szeretteivel, így derült ki, hogy a családapát aztán kényszerítették, hogy a kiképzésen is részt vegyen. Mikor rosszul lett, kórházba vitték, de onnan egy néhány napos kezelést követően visszavitték a kiképzőtáborba. Fegyveres szolgálaton végül nem kellett részt vennie, de így is alig néhány hete engedték haza a családjához.

Talpa György majdnem egy évet élt folyamatos rettegésben  Fotó: Origo

Október közepén a fegyveres erők parancsnoksága bejelentette, hogy a TCK tisztjei a jövőben nem kaphatnak el az utcán válogatás nélkül embereket, és nem vehetik el a telefonjukat. A fegyveres szolgálat alól kibújó, hadköteles korú férfiakat ezentúl csak rendőrségi autóval szállíthatják be a központba.

Sebestyén József gyászoló családja ezt pozitív fejleményként értékeli.

– Ha másfél évvel korábban szigorítanak a szabályozáson, lehet, hogy a testvérem ma is él. Soha nem fogom hagyni, hogy feledésbe merüljön, ami Józseffel történt.

 

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